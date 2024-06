PSB, partido de Valim, cresce para indicar vice de Catanho em Caucaia

Foto: Reprodução/Instagram: Vitor Valim VALIM anunciou em março Catanho como pré-candidato

Crescem as possibilidades do PT e PSB formarem chapas para prefeito e vice em Fortaleza e Caucaia, as duas únicas cidades que possuem segundo turno no Ceará. Nos dois casos, a sigla petista despontará com os candidatos a prefeito: Evandro Leitão na Capital e Waldemir Catanho no município da Região Metropolitana.

Em Caucaia, o PSB é o partido do atual prefeito Vitor Valim, que não tentará reeleição e apoia o ex-secretário de articulação política do Governo do Ceará. Nos bastidores, já há quem crave que a sigla socialista indicará o vice.

"O vice de Catanho será do PSB. Pode divulgar" confidenciou uma fonte em reserva ao O POVO. O político foi além e apontou quem seria o pré-candidato a vice pelo partido: o ex-deputado estadual Silvio Nascimento. Desde que o PT oficializou Catanho como candidato o nome do parlamentar surgia como uma das possibilidades no meio político caucaiense.

Outros possíveis candidatos a vice do petista surgiam desde a oficialização de Catanho pela ala governista. Dentre eles o do presidente da Câmara Municipal de Caucaia, Tanilo Menezes (MDB), o vereador Vanderlan Alves (Republicanos), além de Silvio Nascimento.

Tanilo foi lançado como pré-candidato à Prefeitura pelo deputado federal Eunicio Oliveira, presidente estadual do MDB. O vereador, por sua vez, ainda não bateu o martelo se irá compor chapa com o candidato governista ou se concorrerá a prefeito.

Vanderlan assumiu o comando em Caucaia do Republicanos, partido presidido no Ceará pelo ex-senador Chiquinho Feitosa. O POVO apurou que o vereador, que foi o mais votado em 2020, não tem como objetivo ser candidato a vice, mas novamente a vereador e tentar assumir a presidência da Câmara Municipal.

O nome da ex-deputada estadual e esposa do ex-prefeito Naumi Amorim (PSD), Érika Amorim (PSD), foi cogitado e sondado pela ala governista. Ela, em família e comum acordo com seu grupo político, decidiu por manter a pré-candidatura de Naumi no município.

União PSB e PT

O PSB tem como presidente no Ceará o pai do ministro da Educação Camilo Santana, Eudoro Santana, conta como uma das principais lideranças o senador Cid Gomes.

Em Fortaleza, de todos os partidos que compõem a base do governo estadual demonstraram interesse em indicar o vice de Evandro, mas é o PSB é o quem desponta na frente. Dos nomes cotados estão o da secretária da Cultura do Estado, Luísa Cela, filha da ex-governadora Izolda Cela (PSB). Outro nome é o da vereadora Enfermeira Ana Paula.