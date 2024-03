Catanho em Caucaia não altera Fortaleza

Foto: Reprodução/Instagram: Vitor Valim Vitor Valim anuncia Waldemir Catanho como seu candidato para as eleições em Caucaia

A definição de Waldemir Catanho como pré-candidato do PT em Caucaia não deve se refletir no cenário de Fortaleza, avaliam interlocutores do bloco governista, para quem a deputada federal Luizianne Lins tende a manter a candidatura ao Paço. À frente da Secretaria de Articulação Política do governo de Elmano de Freitas, o petista foi escolhido como postulante nessa sexta, 15, mas seu nome já havia recebido aval de lideranças do partido entre terça e quarta passadas, conforme a coluna tinha antecipado. Inicialmente, Catanho seria concorrente no município da Região Metropolitana apenas na hipótese de Luizianne retirar-se da disputa interna na capital cearense.

Costura

A manutenção do nome da ex-prefeita no jogo indica que, embora esse arranjo tenha sido tentado como solução, acabou não se concretizando. A deputada cedeu ao abrir mão de prévias no PT, mas não admitiu sair da corrida.

Cenário

Catanho chega à condição de pré-candidato na esteira de vitórias de Camilo, Lula e Elmano em 2022. Em sua primeira manifestação, citou o Minha Casa, Minha Vida e prometeu parceria com os governos estadual e federal.

E a vice?

A confirmação do petista como postulante acende de imediato uma queda de braço pela vice. A coluna apurou que a companheira de chapa dos sonhos do governismo continua sendo a ex-deputada Erika Amorim (PSD).

Eunício

Há outros nomes cogitados. Tanilo Menezes (MDB) é um deles, mas esbarra nas pretensões de Eunício Oliveira em lançá-lo como candidato desde já, com possibilidade de entendimento apenas num eventual segundo turno.

A confusão...

O clima no PDT do Ceará ainda é de trovoadas. Deputado estadual, Guilherme Bismarck contou à coluna que vem sendo perseguido pelo comando local partido, que tenta destituí-lo da direção trabalhista no município de Aracati.

... continua

Segundo ele, trata-se de "mais um movimento antidemocrático e autoritário do PDT de perseguição". Como exemplo, Bismark disse que foi notificado sobre julgamento interno na legenda antes de encerrado o prazo de defesa.

UFC e sua história de 70 anos

Já mergulhado na história da Universidade Federal do Ceará, o jornalista e escritor Lira Neto, autor de obras consagradas, deve lançar a biografia da instituição de ensino superior no mês de dezembro, em meio às festividades pelos 70 anos da UFC.

Na base

Até então no PL, o vereador de Fortaleza Pedro Matos se filiou nessa sexta-feira (15) ao Avante, partido capitaneado no estado pelo secretário do Desenvolvimento Econômico (SDE) da gestão de José Sarto (PDT), Rodrigo Nogueira.

Bancada

Além de Matos, outros parlamentares também ingressaram na sigla ontem: Moura "Taxista", Jaime Cavalcante, Ana do Aracapé, Marcelo Lemos e Cássia Vasconcelos. A intenção de Nogueira é ampliar a bancada em 2024.

Horizontais_

Com a proximidade dos 60 anos do golpe militar no Brasil, a dúvida é se o governo de Elmano de Freitas deve seguir o exemplo de Lula e evitar menções à ditadura ou se vai promover agenda em alusão ao período de exceção no país, seja no âmbito da Secretaria dos Direitos Humanos ou no da Cultura.