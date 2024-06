Reforma de secretariado busca abrir nova fase na gestão Elmano

Na manhã desta segunda-feira, 3, o governador Elmano de Freitas (PT) dará posse ao novo secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá. Será uma formalidade. Anunciado uma semana antes, Sá já assumiu o cargo. O governador também aparece junto dele, com promessa de esforço e investimento.

No feriado de Corpus Christi, última quinta-feira, 30, Elmano publicou nas redes sociais foto de reunião com o secretário. Na sexta-feira, o governador se deslocou até o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) para nova reunião, e nova publicação, com Sá, desta vez também com a participação do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Klênio Nascimento.

As nove mudanças anunciadas por Elmano no começo da semana passada buscam dar novo vigor à gestão. A segurança pública é o símbolo disso. O governo quer fazer mudanças e mostrar o que está sendo feito. E com envolvimento direto do governador no assunto.

A segurança pública tem sido o principal flanco para atingir todos que passaram pelo Palácio da Abolição em mais de uma década. Isso não mudou na atual administração. É prioridade máxima. Mas, há outros problemas e outras mudanças. Em particular, Planejamento e Gestão e o setor de Obras. Mexe assim na área mais crítica, na área meio do governo e na parte fisicamente mais visível.

Prestes a completar um ano e meio e com mais de um terço do mandato transcorrido, a administração busca demarcar uma nova fase. O momento é delicado, às vésperas das eleições municipais.

Não há pesquisas públicas sobre a avaliação de Elmano em todo o Estado. O Datafolha realizou pesquisas em Fortaleza — onde a avaliação do governo tradicionalmente é mais crítica.

O percentual de ótimo e bom foi de 32% na pesquisa mais recente, em fevereiro. O índice de ruim e péssimo foi de 25%. O maior percentual foi de avaliação regular: 38%.

Pesquisa do Instituto Paraná, realizada de 26 a 30 de maio e divulgada na última sexta-feira, 31, apresentou percentual de 49,6% que aprovam o governo na Capital e 45,4% que desaprovam. A aprovação vem em queda desde janeiro, quando era de 56,4% e passou a 52,3% em março, até ficar abaixo de 50% agora. A desaprovação está subindo. Era de 39,6%, foi a 43,5% e, na mais recente, 45,4%.

Com desempenho no máximo modesto, Elmano faz mudanças em busca de resultados rápidos e que sejam percebidos pela população. Faz isso em momento crucial, logo antes das eleições. Na maior parte das prefeituras, aliados do governador sairão vitoriosos. O problema mais recorrente é haver mais de um candidato governista na disputa.

As chances de vitória da oposição estadual estão principalmente nos maiores municípios. Como Juazeiro do Norte, onde o opositor Glêdson Bezerra (Podemos) venceu em 2020 e tenta a reeleição. Ou Caucaia, onde Vitor Valim (PSB) se elegeu como opositor, aproximou-se do governador e, sem plano de reeleição, apoiará o elmanista Waldemir Catanho (PT). E Fortaleza, onde a base governista venceu na eleição passada. Mas, com o cisma de 2022, o prefeito José Sarto (PDT) ficou do lado contrário da rachadura.

A situação do governo será crucial nessas três eleições, o primeiro teste para a popularidade do Palácio da Abolição sob nova administração.

Mudanças no governo Elmano

Segurança Pública

Saiu: Samuel Elânio

Entrou: Roberto Sá

Planejamento e Gestão

Saiu: Sandra Machado

Entrou: Alexandre Cialdini

Infraestrutura

Saiu: Antônio Nei de Sousa

Entrou: Hélio Winston

Cultura

Sai: Luísa Cela

Entra: Gecíola Fonseca Torres

Articulação Política - mudança em abril

Saiu: Waldemir Catanho

Entrou: Augusta Brito

Proteção Animal - mudança em março

Saiu: Célio Studart

Entrou: David Rattacaso (interino)

Outras mudanças

Superintendência de Obras Públicas (SOP)

Saiu: Quintino Vieira

Entrou: José Valdeci Rebouças

Zona de Processamento e Exportação (ZPE)

Saiu: Hélio Winston, que foi para Seinfra

Entrou: Fábio Feijó

Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice)

Saiu: José Valdeci Rebouças, que foi para a SOP

Entrou: Francisco Barbosa

CearaPar

Saiu: Carlos Eduardo S. Marino

Entrou: Carolina Monteiro

CearaPrev

Saiu: José Juarez

Entrou: Adriano Pinheiro

Outros secretários

Casa Civil: Max Quintino

Fazenda: Fabrízio Gomes

Educação: Eliana Estrela

Saúde: Tânia Mara Coelho

Proteção Social: Onélia Santana

Cidades: Zezinho Albuquerque

Meio Ambiente: Vilma Freire

Recursos Hídricos: Robério Monteiro

Desenvolvimento Agrário (SAD): Moisés Braz

Desenvolvimento Econômico: Salmito Filho

Trabalho: Vladyson Viana

Turismo:Yrwana Albuquerque

Ciência, Tecnologia e Educação Superior: Sandra Monteiro

Direitos Humanos: Socorro França

Cidadania e Diversidade: Mitchelle Meira

Igualdade Racial: Zelma Madeira

Povos Indígenas: Juliana Alves, Cacika Irê

Mulheres: Jade Romero

Juventude: Adelita Monteiro

Esporte: Rogério Pinheiro

Pesca e Aquicultura: Oriel Nunes Filho

Relações Internacionais: Roseane Medeiros

Administração Penitenciária: Mauro Albuquerque

Controladoria-geral de Disciplina: Rodrigo Bona Carneiro

Procuradoria-geral do Estado: Rafael Moraes

Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE): Aloísio Carvalho

Mudar a equipe para dar choque de gestão

Reformas de secretariado são a principal arma dos gestores quando as coisas não vão bem, há crise, paralisia ou necessidade de ajustes. Em dezembro, o governador Elmano de Freitas (PT) já antecipava ao O POVO a possibilidade de mudanças. Ele descarto um na época trocas por motivo eleitoral. "Por eleição não, podemos ter mudança pela avaliação que estamos fazendo, mas por eleição não".

Na ocasião, ele destacava a necessidade de resultados. "Eu aprendi que o que importa é o resultado prático da ação pública, tem muita gente que é muito boa de falar do que está fazendo e quando você vai olhar e ver o quanto ela fez, tem uma distância muito grande".

Os antecessores de Elmano também tiveram mudanças graduais, mas em diferentes momentos do mandato. Camilo Santana (PT) fez a primeira grande mudança na virada do segundo para o terceiro ano de mandato, época em que o governo era tido como lento e com poucos resultados. Houve mudanças na Casa Civil, Infraestrutura, Cidades e Segurança Pública, além do Planejamento e Gestão. Para esta última o escolhido foi Maia Júnior, considerado responsável por um "choque de gestão".

Já Cid Gomes (PSB) fez a reforma de maior impacto já no fim do mandato, indo para o último ano, em setembro de 2013. Era o momento de maior desgaste. Houve mudanças nas pastas de Fazenda, Cidades, Meio Ambiente, Esportes, Cultura, Trabalho e Desenvolvimento Social e, as de maior impacto, Segurança Pública e Saúde, esta última para a qual foi Ciro Gomes.

Mudanças na equipe são termômetro do ritmo da gestão Sarto

O prefeito José Sarto (PDT) fez a reforma mais recente na equipe no começo de abril, muito em função do calendário eleitoral. Eletem hoje, numa equipe de 34 cargos com status de secretaria, 11 que seguem na equipe desde o início da gestão em janeiro de 2021. Nesse período, dois terços da equipe mudou.

A maioria das trocas ocorreu de 2023 para cá, no intervalo de um ano e meio. Foram duas grandes reformas do secretariado na segunda metade do mandato.

No começo de 2023, o prefeito substituiu 11 secretários, além dos dirigentes do Instituto José Frota (IJF) e da agência reguladora ACFor. Em abril deste ano, devido ao calendário eleitoral, Sarto mudou mais 17 secretários — alguns dos quais que haviam entrado desde o ano passado. Nesse intervalo, outras mudanças pontuais ocorreram.

Dos 11 que seguem na equipe de Sarto, nove estão nas mesmas funções desde o início. Outros dois ainda integram o secretariado, mas em funções diferentes. E há dois que seguem em cargos estratégicos da gestão, mas não são secretários.

Nesses últimos casos se incluem Elpídio Moreira e Adail Fontenele. Elpídio deixou a chefia de gabinete e assumiu a Coordenadoria de Articulação Política. No lugar dele na chefia de gabinete entrou Renato Carvalho Borges. Adail saiu da Secretaria de Desenvolvimento Habitacional (Habitafor) e assumiu a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor). No lugar dele na antiga pasta está Carlos Kléber Chaves.



João Pupo e Ferruccio Feitosa seguem secretários, mas não nas mesmas funções. Eles trocaram de lugar. Pupo começou a gestão como secretário da Gestão Regional e, no começo de 2023, assumiu a Conservação e Serviços Públicos. E Ferruccio fez o caminho contrário. Estava na Conservação e foi para a Gestão Regional. Curiosamente, os dois exerciam as atuais funções na gestão anterior, do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). No começo do mandato de Sarto, trocaram de lugar e depois destrocaram.

No grupo dos nove que está desde início, alguns dos mais importantes colaboradores do prefeito. É o caso do poderoso secretário de Governo, Renato Lima. Ele é uma espécie de gerente da gestão municipal, encarregado de monitorar e coordenar as ações das demais secretarias.

Também vem se mantendo o eixo central da chamada área meio, o núcleo da gestão: a secretária de Finanças, Flávia Teixeira, o procurador geral do Município, Fernando Oliveira, e a secretária da Controladoria e Ouvidoria Geral, Christina Machado Publio. Da área meio, a troca de mais peso foi no Planejamento, Orçamento e Gestão.

Um secretário influente desde a gestão Roberto Cláudio é Samuel Dias, da Infraestrutura. Outro auxiliar relevante de Sarto é Rodrigo Nogueira, secretário do Desenvolvimento Econômico.

Completam o grupo de nove secretários que estão no mesmo cargo desde o início do mandato a titular do Urbanismo e Meio Ambiente, Luciana Lobo, o secretário da Juventude, Davi Barroso, e Alexandre Pereira, do Turismo.

Uma das áreas mais atribuladas foi também uma das mais importantes. Nos dois primeiros anos, o comando coube a Ana Estela Fernandes, ex-secretária-adjunta da Saúde da gestão de Roberto Cláudio. No começo do ano passado, assumiu o médico pediatra João Borges, ex-presidente da Unimed Fortaleza. Ficou pouco mais de dois meses e deu lugar a Galeno Taumaturgo, ex-secretário de Juraci Magalhães e ex-prefeito de Reriutaba.

Muitas das substituições tiveram motivação eleitoral, de quem irá se candidatar em outubro e precisou se desincompatibilizar. Foi o caso da secretária da Educação, Dalila Saldanha. E também do vice-prefeito Élcio Batista (PSDB), que saiu do Instituto de Planejamento (Iplanfor).

Houve ainda mudanças em todas as 12 secretarias Regionais, em algumas mais de uma vez.

As mudanças na gestão Sarto ilustram o ritmo da gestão nos primeiros dois anos e na segunda metade do mandato. Em 2021 e 2022, foram quatro mudanças, com Paulo Henrique Lustosa assumindo a Regional 9 — em 2023 foi para a ACFor —, Cláudio Pinho (PDT) abrindo espaço para Ilário Marques (PT) nos Direitos Humanos, Elpídio Moreira saindo da chefia de gabinete e ainda Antônio Nei entregando o cargo na Regional 1.

Esta última mudança foi resultado do grande cisma de 2022, com o fim da aliança estadual entre PT e PDT. Nei, aliado de Chiquinho Feitosa, então no PSDB e hoje no Republicanos, entregou o cargo porque o grupo ficou aliado ao PT e Elmano de Freitas. Ele assumiu a Secretaria da Infraestrutura da gestão estadual, até sair na reforma da última semana.

Já na segunda metade do mandato de Sarto, houve 13 mudanças na equipe já no primeiro mês, em janeiro de 2023. As substituições se sucederam desde então, no que o prefeito qualifica de "ajuste fino" da gestão. Embora as questões políticas também pesem, e muito.

Confira os nomes que permanecem desde o início e as mudanças ocorridas

Chefe do Gabinete do Prefeito

Quem começou a gestão: Elpídio Moreira, que foi para a Coordenadoria Especial de Articulação Política



Quem está hoje: Renato Carvalho Borges, desde outubro de 2021

Secretário Municipal de Governo

Renato Lima está desde o início

Procurador Geral do Município



Fernando Oliveira está desde o início

Secretária Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

Christina Machado Publio está desde o início

Secretário Municipal da Segurança Cidadã

Quem começou a gestão: coronel Eduardo Holanda

Quem está hoje: Heraldo Maia Pacheco, desde o último mês de abril

Secretária Municipal de Finanças

Flávia Teixeira está desde o início

Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Quem começou a gestão: Marcelo Pinheiro

Quem está hoje: João Marcos Maia, desde abril do ano passado

Secretário Municipal da Educação

Quem começou a gestão: Dalila Saldanha

Quem está hoje: Jefferson de Queiroz Maia, desde o último mês de abril

Secretário Municipal de Saúde

Quem começou a gestão: Ana Estela

Quem está hoje: Galeno Taumaturgo, que assumiu no lugar de João Borges em março do ano passado. Borges havia entrado em janeiro de 2023 no lugar de Ana Estela

Secretário Municipal da Infraestrutura

Samuel Dias está desde o início

Secretária Municipal de Esporte e Lazer

Quem começou a gestão: Ozires Pontes

Quem está hoje: Ticiana Sampaio Pinheiro, desde o último mês de abril

Secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico

Rodrigo Nogueira Diogo está desde o início

Secretária Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente

Luciana Mendes Lobo está desde o início

Secretário Municipal do Turismo

Alexandre Pereira está desde o início



Secretário Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social

Quem começou a gestão: Cláudio Pinho

Quem está hoje: Francisco José Pontes Ibiapina, que assumiu no lugar de Ilário Marques em janeiro de 2023. Ílário havia sido nomeado no lugar de Cláudio Pinho em janeiro de 2022

Secretário Municipal de Desenvolvimento Habitacional



Quem começou a gestão: Adail Fontenele

Quem está hoje: Carlos Kléber de Sousa Chaves, que assumiu em maio do ano passado. Adail foi para a Urbfor

Secretário Municipal da Cultura

Quem começou a gestão: Elpídio Nogueira

Quem está hoje: Roberto Viana dos Reis Júnior, desde o último mês de abril

Secretário Municipal da Juventude

Davi Gomes Barroso está desde o início

Instituto do Planejamento de Fortaleza

Quem começou a gestão: Élcio Batista

Quem está hoje: Larissa de Miranda Menescal, desde o último mês de abril

Secretário Municipal da Conservação e Serviços Públicos

Quem começou a gestão: Ferruccio Feitosa

Quem está hoje: João Pupo, que trocou de lugar com Ferruccio Feitosa em janeiro do ano passado

Secretário Municipal da Gestão Regional

Quem começou a gestão: João Pupo

Quem está hoje: Ferrúccio Feitosa, que trocou de lugar com João Pupo em janeiro de 2023

Regional 1

Quem começou a gestão: Antônio Nei de Sousa

Quem está hoje: Priscila Teixeira Lima, que entrou no lugar de Kamyla Castro em abril deste ano

Regional 2

Quem começou a gestão: Rennys Frota

Quem está hoje: João Carlos Araújo, que substituiu Rennys em abril deste ano

Regional 3

Quem começou a gestão: Michel Lins

Quem está hoje: Ariane Sousa da Silva, que substituiu Pedro França em abril deste ano. Pedro França entrou em janeiro do ano passado no lugar de Michel Lins

Regional 4

Quem começou a gestão: Adams Gomes

Quem está hoje: Ubiratan Teixeira, que substituiu Natália Rios em abril deste ano. Natália substituiu Adams em março de 2023

Regional 5

Quem começou a gestão: Alexandre Oliveira

Quem está hoje: Lucinildo Frota foi anunciado em abril para o lugar de Moacir Soares, mas ele segue na Assembleia Legislativa e não assumiu a pasta

Regional 6

Quem começou a gestão: Túlio Studart

Quem está hoje: Renan Colares, que substituiu Tulio em janeiro do ano passado

Regional 7

Quem começou a gestão: Benigno Júnior

Quem está hoje: Bruno Alves Batista Falcão, que substituiu Benigno em abril deste ano

Regional 8

Quem começou a gestão: Mosiah Torgan

Quem está hoje: Carlos Frederico de Lacerda Castelo Branco Moreira, que substituiu Fábio Rubens em abril deste ano. A secretaria passou por muitas trocas desde o ano passado. Em janeiro de 2023, Luiz Taumaturgo assumiu a vaga de Mosiah. Dois meses depois, entrou Fábio Rubens, que saiu no mês passado

Regional 9

Quem começou a gestão: Darlene Braga

Quem está hoje: Fernando Feitosa de Lima, que substituiu Ésio Feitosa em abril deste ano. Ésio entrou em janeiro do ano passado no lugar de Paulo Henrique Lustosa

Regional 10

Quem começou a gestão: Leonardo Freire

Quem está hoje: Alanderson de Castro Mangueira, que substituiu Ubiratan Teixeira em abril deste ano. Ubiratan havia entrado no lugar de Leonardo em janeiro do ano passado

Regional 11

Quem começou a gestão: Raimundo Filho

Quem está hoje: Pedro Tiago Mendes Amaral, que substituiu Sócrates Cabral em abril deste ano. Sócrates entrou em janeiro do ano passado no lugar de Raimundo Filho

Regional 12 (Centro)

Quem começou a gestão: Júlio Santos



Quem está hoje: Isaac Andrade

Procon

Só passou a ter status de secretaria em janeiro de 2023, quando assumiu o cargo Wellington Sabóia

Quem está hoje: Eneylandia Rabelo Lemos, desde o último mês de abril