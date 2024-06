Vereador volta atrás e retira projeto que extingue área ambiental no Cocó

Foto: FCO FONTENELE Área que estaca sob risco de degradação ambiental no bairro Manuel Dias Branco, próxima à avenida Santos Dumont

O vereador Luciano Girão (PDT), da base do prefeito José Sarto (PDT), voltou atrás e retirou o projeto de tramitação o Projeto de Lei Complementar (PLC) 19/2024 que visava excluir uma área do Parque do Cocó no bairro Manuel Dias Branco de 11,4 hectares da Zona de Interesse Ambiental (ZIA) e classificar como Zona de Ocupação Preferencial 2 (ZOP 2).

A proposta havia sido encaminhada para a Comissão Especial do Plano Diretor na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Luciano, primeiramente, afirmou que toda a área já havia sido ocupada, mas disse ao repórter Yuri Gomes, da coluna Vertical do O POVO, que retiraria o projeto caso houvesse vegetação no local.

O POVO foi até a área e mostrou em imagens que em cerca de metade dos 11,4 hectares haviam pontos verdes, seja com mata rasteira, alta e até árvores. Questionado, Luciano Girão disse que não sabia qual era o tipo de vegetação do local de sua proposição.

A área em questão possui uma vegetação capaz de amplificar a capacidade de retenção hídrica, ou seja, evita inundações na região, como explicou o biólogo Thieres Pinto, consultor da Sertões Consultoria Ambiental e especialista em biodversidade.

"Aquela área era, originalmente, um ambiente dunar de vegetação psamófila (de áreas arenosas). Uma vegetação herbácea-arbustiva, quase como a da imagem, capaz de gerir o processo de movimentação dunar e de amplificar a já enorme capacidade de retenção hídrica. Zonas assim, quando modificadas e impermeabilizadas, poderão sofrer com inundações", explicou Thieres.

O vereador Luciano Girão afirmou à coluna Vertical nesta sexta-feira, 14, que irá aguardar o Plano Diretor e que segundo ele "virá com frutos de muitos fóruns que a sociedade participou".

A decisão do parlamentar ocorre um dia após o prefeito José Sarto vetar dois projetos similares de vereadores da base que extinguiam áreas de proteção ambiental.

As proposições suprimem um quadrilátero, localizado na avenida Governador Parsifal Barroso, da Macrozona de Proteção Ambiental e da Zona de Recuperação Ambiental (ZRA); e outro compreendido às margens do Parque Rachel de Queiroz, excluído da Macrozona de Proteção Ambiental I e também da ZRA.