Sessão presidida por Girão irrita Pacheco com encenação de aborto no plenário no Senado

Foto: Geraldo Magela CONTADORA de histórias interpretou feto sendo abortado em sessão no Senado

Uma sessão requerida e presidida pelo senador cearense Eduardo Girão (Novo) irritou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Realizada nesta segunda-feira, 17, o encontro contou com imagens de fetos e encenação sobre procedimento de interrupção de gravidez.

De acordo com o Estadão, Pacheco avisou que não tolerará mais o uso do plenário da Casa Alta para eventos do tipo. O senador também comentou com aliados não ter gostado de o debate ignorar especialistas contrários ao projeto que equipara aborto a homicídio.

O presidente do Senado informou que os próximos encontros devem considerar todas as correntes de pensamento e critérios técnicos e científicos, além da legislação e das mulheres senadoras.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e as deputada Bia Kicis (PL-DF) e Chris Tonietto (PL-RJ) acompanharam a sessão. Pacheco já afirmou que, caso aprovado na Câmara, o texto não terá regime de urgência no Senado.

O que aconteceu na sessão?

Conforme antecipado pelo colunista Henrique Araújo, do O POVO, o Senado discutia a resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) que proíbe a assistolia fetal, procedimento para interrupção de gestação após 22 semanas. A sessão contou com uma atriz encenando um feto sendo abortado.

"Não! Não acredito, essa injeção, essa agulha não! Quero continuar vivo! Não façam isso!", gritava a contadora de histórias Nyedja Gennari, convidada por Girão para realizar a perfomace.

A fala faz referência à técnica, que é recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e usada em casos de aborto previstos pela legislação brasileira. Após a apresentação, o senador cearense chamou a cena de "verdadeira expressão artística, que vai direto na alma e no coração".



Na ocasião, o senador cearense mostrou bonecos de embrião e um dos presentes recorreu a uma seringa em alusão ao procedimento abortivo.

Veja encenação na íntegra

