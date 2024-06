Jantar com Lula reúne pré-candidatos do Ceará; governadores do NE discutem segurança e dívidas

Foto: Reprodução/Instagram Elmano de Freitas Governadores do Nordeste discutem com Lula renegociação de dívidas

Após uma tarde compromissos e anúncios em Fortaleza, na última quinta-feira, 20, a noite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) consistiu em um jantar com governadores e demais autoridades no Palácio da Abolição. Registros divulgados nas redes sociais informaram a presença de oito dos nove chefes do executivo do Nordeste, além de ministros da República.

O único governador da região que não esteve presente foi Fábio Mitdieri (PSD), de Sergipe. Entre os ministros, estavam presentes Camilo Santana (Educação), Rui Costa (Casa Civil), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social), Nísia Trindade (Saúde) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

Segundo apurado pelo O POVO, o tópico principal teria sido a renegociação de dívidas dos estados do Nordeste com a União. A Segurança Pública também entrou em pauta. Em entrevista exclusiva ao O POVO publicada na última quinta-feira, 20, Lula afirmara que iria reunir ministros que exerceram cargos de governador, além dos atuais chefes de Executivo dos estados, para traçar um plano com objetivo de reduzir a criminalidade na região.

Com os governadores, foram discutidos ainda tópicos no âmbito de educação, transição energética e economia.

O assunto eleições municipais também fez parte do jantar. O encontro contou com a presença de pelo menos três pré-candidatos petistas a prefeituras no Ceará: os postulantes a Fortaleza, Evandro Leitão, a Caucaia, Waldemir Catanho e a Crateús, senadora Janaina Farias.

Confira, abaixo o registro oficial da reunião

Lula cumpria agenda em Fortaleza, na qual anunciou investimentos na educação e em moradias do Ceará. Após o jantar, o presidente da República dormiu na Capital cearense e seguiu em direção a outros estados nordestinos. Nesta sexta-feira, 21, foi para Teresina, no Piauí, em seguida, São Luiz, no Maranhão.

O governador Elmano de Freitas (PT) informou, nesta sexta-feira, 21, que o Ceará apresentou ao presidente preocupações quanto à Segurança Pública. Além do estado cearense, Elmano citou o nome de Raquel Lyra (PSDB), do Pernambuco, como uma das que pautaram o tema na reunião.

Segundo o governador, a conversa foi “mais geral”, tratando da importância de integração dos entes federativos com a União, por meio de um plano comum.

“Quero testemunhar a reação do presidente Lula primeiro compreendendo a importância do tema, destacando de que tem discutido com o Lewandowski uma nova proposta para segurança do país, que vai realizar reuniões com os seus ministros que são ex-governadores, para em seguida reunir os governadores atuais, para estabelecermos um plano comum de segurança pública do país. O que considero um marco histórico muito importante”, disse Elmano, em coletiva de imprensa durante a primeira reunião do Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará.

O foco principal do encontro, no entanto, conforme apurado pelo O POVO, foi a renegociação das dívidas dos estados brasileiros. A pauta é frequente no Consórcio Nordeste, autarquia interestadual dos entes nordestinos e presidida pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT). O órgão, dentre outras reivindicações, pede tratamento igualitário da União com os entes federativos do Nordeste e do Sudeste.

O Consórcio defende que os estados do Sul e do Sudeste já iniciaram esse diálogo com o Governo Federal no que diz respeito à renegociação das dívidas. Estados estes que têm “perfil de superendividamento”, o que não seria o caso do Nordeste.

Encontro reuniu três pré-candidatos do Ceará

Além de ministros e governadores, três pré-candidatos do PT no Ceará estavam na reunião, apesar de não terem sido divulgados registros oficiais de dois deles: Evandro Leitão, pré-candidato a Fortaleza e Janaina Farias, pré-candidata a Crateús e, atualmente, senadora pelo Ceará.

Evandro informou que compareceu, "acompanhando essa reunião dos governadores". "Fui convidado, mas não tive conversa eleitoral", disse.

Waldemir Catanho, por outro lado, foi o único a divulgar uma foto com o presidente Lula, na qual ele presenteia o mandatário com uma camiseta do Caucaia Esporte Clube.

Waldemir Catanho presenteia o presidente Lula com uma camiseta do Caucaia Esporte Clube Crédito: Reprodução/Instagram/@CatanhoPT

Segundo o pré-candidato, a conversa entre os dois foi breve, mas um encontro futuro foi acordado, ainda sem previsão de data, para discussão da campanha na cidade da Região Metropolitana. “Explicamos o quadro político e o contexto da nossa candidatura ao presidente. Ele recebeu muito bem. Caucaia é o segundo maior eleitorado do estado, é um dos objetivos do PT”, disse.

O POVO tentou contato com a senadora Janaina Farias. Quando houver retorno, a matéria será atualizada.

Reunião no Abolição contou com ao menos cinco ministros e oito governadores; confira

Do Governo Federal, estavam presentes, além do presidente Lula (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), os ministros Rui Costa (Casa Civil), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social), Nísia Trindade (Saúde) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

Compareceram chefes do executivo de oito estados, cuja reunião foi divulgada em registro via redes sociais. Apenas o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), não estava. Compareceram:

Paulo Dantas (MDB), de Alagoas Jerônimo Rodrigues (PT), da Bahia Elmano de Freitas (PT), do Ceará Carlos Brandão (PSB), do Maranhão João Azevedo (PSB), da Paraíba Raquel Lyra (PSDB), de Pernambuco Rafael Fonteles (PT), do Piauí Fátima Bezerra (PT), do Rio Grande do Norte

A reunião contou com a presença do líder do Governo na Câmara, José Guimarães (PT). Os presidentes do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Abelardo Benevides, e do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, também estiveram no encontro. O desembargador, no entanto, não representava o Tribunal na ocasião.

Além disso, o Banco do Nordeste afirmou que “não houve pautas específicas sobre o Banco, mas sim sobre temas de interesse da economia dos estados.”