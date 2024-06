PSD programa evento com Evandro e acredita ter 'as maiores condições' para indicar vice

Foto: Joao Filho Tavares Luiz Gastão é presidente do PSD Fortaleza e deputado federal

Disputando a vaga de vice na chapa encabeçada pelo PT, o PSD programa um evento com pré-candidatos da sigla e o postulante petista Evandro Leitão. Para o presidente do PSD na Capital, deputado federal Luiz Gastão, a legenda "consolida as maiores condições para a indicação".

Em conversa com O POVO nesta terça-feira, 24, o dirigente partidário revelou que já ocorreram reuniões com o presidente do PT Fortaleza, deputado estadual Guilherme Sampaio. "Quando for discutir a chapa majoritária, quem vai ser o vice, nós vamos participar da discussão", pontuou Gastão.

E seguiu: "O PSB pode querer pleitear, [mas] nós também queremos que a vice seja do PSD", respondeu ao ser questionado sobre a ventilação de que a legenda socialista poderia formar chapa com o PT, tendo como opções a ex-secretária Luísa Cela e a vereadora Enfermeira Ana Paula.

"Somos o partido que temos não só nomes e quadros, como nós temos a segunda maior bancada de vereadores. O nosso tempo é maior do que o do PSB e nós podemos participar com participação também no fundo eleitoral de campanha", afirmou Gastão.

Apesar de elencar as condições que o PSD tem para assumir a posição, o dirigente partidário ponderou que a escolha não será feita "sozinha". "É uma decisão que eu acredito que nós vamos fazer uma reunião com todos os partidos que vão estar marchando juntos na eleição para discutir isso", projetou.

Gastão também foi perguntando sobre o PSD defender que a vice seja ocupada por uma mulher, ao que respondeu haver os nomes da deputada estadual Gabriela Aguiar e da diretora institucional da Fecomércio Ceará, Claudia Brilhante, disponíveis.

Ele explicou que as discussões são acompanhadas também pelo presidente do PSD Ceará, o ex-vice-governador Domingos Filho. "O nosso papel é, em conjunto com o presidente, fortalecer o PSD. Nós temos quadros e onde nós tivermos possibilidades de vitória, nós vamos estar disputando as eleições", finaliza, indicando que o partido já tem 60 postulações.

Ao todo, dez partidos integram hoje a base do PT no governo estadual. A maioria se encaminha para seguir a sigla nas eleições de Fortaleza. Nesse cenário, quadros "peso pesado" se articulam para indicar o nome para compor a chapa encabeçada pelo partido petista.

Nas eleições de 2022, nem PSB nem PSD estavam na aliança que elegeu Elmano de Freitas (PT) governador. Ambas as legendas estavam do lado de Roberto Cláudio (PDT) e aderiram à base estadual petista em 2023.