Gastão destaca "tamanho" do PSD Fortaleza

Presidente do PSD Fortaleza, o deputado Luiz Gastão defende que o tamanho dos partidos na Capital precisa ser "levado em consideração" nas discussões sobre a chapa da base do governo Elmano de Freitas (PT) para as eleições. Entre vereadores, o parlamentar é tido como um dos principais vitoriosos da janela partidária, ampliando bancada do PSD de dois vereadores para sete. "Ainda é cedo para discutir nomes, não é assim que nós fazemos política. O que queremos é escutar os pré-candidatos, unir todos os partidos, para que façamos um debate sobre o projeto", diz. Gastão, no entanto, dá o recado: "Agora, o tamanho do PSD em Fortaleza precisa ser levado em consideração. Tem partido aí que está nesse debate mas tem pouco tamanho na cidade", diz, destacando que a sigla tem "bons nomes tanto para vice quanto para candidato".

Bancada

Com o crescimento expressivo na Câmara, o PSD passou a possuir a 2ª maior bancada do Legislativo, atrás apenas do PDT. "E teríamos conseguido mais, não fosse a forma antidemocrática que o prefeito conduziu o processo", diz.

Especulações

Nos bastidores, um dos nomes que circulam para vice seria Cláudia Brilhante, assessora institucional da Fecomercio. "Ainda não falamos de nomes", desconversa. "Mas a Cláudia tem serviços prestados ao Ceará, a Fortaleza", completa.

Fila grande

Além do PSD "aditivado", estão no páreo para indicação de vice do PT o Republicanos, o MDB e o PSB de Cid Gomes, que recentemente filiou Luisa Cela, ex-secretária de Cultura do Estado e filha da ex-governadora Izolda Cela.

Cariri

Justiça atendeu pedido da PGE e determinou multa diária de R$ 15 mil a dirigentes do Sindicato dos Docentes da Urca por greve da categoria, considerada ilegal. "Inadmissível e decepcionante", protesta Renato Roseno (Psol).

Homenagens

A Prefeitura de Fortaleza entrega em 18 de abril a Medalha Iracema 2024, este ano conferida para o ministro Teodoro Silva Santos (STJ), a empresária Consuelo Dias Branco, o arquiteto Fausto Nilo e a bailarina e ativista Katiana Pena.

Sem saída

Clientes frequentes do Aeroporto de Fortaleza criticam o "sumiço" repentino de máquinas que vendiam água e café na área de embarque a R$ 4, preço já salgado. Nos restaurantes, água de 500ml mais barata sai a R$ 8.

Guilherme, Larissa e a unidade

Terceiro e quarta colocados na disputa por delegados do Encontro Municipal do PT Fortaleza, os deputados Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar defendem que a discussão do partido evolua agora no sentido de "criar unidade" no partido para a eleição.

Deputada...

Neste sentido, Larissa Gaspar reforça que os principais adversários do PT hoje são "externos" ao partido, citando gestão do PDT e o bolsonarismo. "Não é uma disputa fácil, precisamos chegar unidos para termos força", afirma.

...e deputado

Guilherme segue mesma linha, defendendo "o máximo de unidade" no PT. No domingo, Evandro Leitão terminou na frente, com cerca de 60% dos votos em suas 4 chapas, seguido por 29% da chapa única de Luizianne Lins.

CDL Meeting



A CDL de Fortaleza realiza no próximo dia 22 de abril, às 19h, o CDL Meeting, com palestra sobre os impactos da Reforma Tributária no varejo e no serviço. Vagas são limitadas e restritas para sócios e alunos da Faculdade CDL. Para confirmar presença, basta entrar em contato com os telefones (85) 3433 3012 ou (85) 3433 3013.