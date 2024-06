Juazeiro do Norte: Glêdson diz que quebrará tabu e se reelegerá

Foto: Divulgação Glêdson Bezerra (Podemos) tenta quebrar tradição e se tornar o primeiro prefeito reeleito de Juazeiro do Norte

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), disse estar confiante de que será o primeiro prefeito reeleito na história do município. “Vou quebrar o tabu”, afirmou o chefe do Executivo municipal nesta quarta-feira, 26, em participação na rádio O POVO CBN Cariri.

Juazeiro do Norte é um dos municípios cearenses que nunca reelegeram prefeito desde a redemocratização. “Eu sinto no dia a dia, nos encontros, nas agendas públicas, e nas conversas com as pessoas, que temos grandes chances de chegar lá. Não existe eleição ganha, mas a sinalização que recebo nas ruas é a melhor possível”, relatou Bezerra, que é o pré-candidato à reeleição no pleito deste ano.

Por ora, ele tem como concorrente um antigo aliado: o deputado estadual Fernando Santana (PT). Davi de Raimundão (MDB) é outro postulante na terra de Padre Cícero. No entanto, o MDB compõe a base do governo estadual petista e pode formar chapa.

A composição de uma chapa única em Juazeiro já foi expressada como desejo de uma das principais lideranças petistas no Ceará, o ex-governador Camilo Santana. Em maio, o agora ministro da Educação defendeu que haja uma unificação e que o bloco governista participe da disputa sem fragmentação.

"Nós estamos discutindo lá com os aliados a unificação de um nome único, chapa única, para que a gente possa estar à disposição do povo de Juazeiro como opção para governar", disse, na época, ao O POVO.

Presidente do MDB Ceará, o deputado federal Eunício Oliveira chamou Fernando de "futuro prefeito de Juazeiro do Norte" em evento da sigla com pré-candidatos e aliados. Depois da situação, Davi reafirmou sua postulação e Santana descartou a possibilidade de concorrer como vice.