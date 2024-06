O POVO divulga nesta quinta-feira pesquisa Datafolha para Prefeitura de Fortaleza

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-04-2024: Novas Urna eletrônica para eleição de 2024 são armazenadas e testadas no TRE. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O POVO divulgará nesta quinta-feira, 27, a pesquisa Datafolha sobre o cenário eleitoral da disputa para o comando da Prefeitura de Fortaleza. A Capital tem sete pré-candidatos anunciados até o momento.

As postulações são do deputado federal André Fernandes (PL); do ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil); do senador Eduardo Girão (Novo); que representam opções alinhadas à direita para o eleitorado fortalezense.

Nos campos da esquerda, estão os nomes do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Evandro Leitão; do educador popular Haroldo Neto (UP); do produtor cultural Técio Nunes (Psol); e do dirigente partidário Zé Batista (PSTU); além do prefeito de Fortaleza, que tenta reeleição, José Sarto (PDT).

Apenas o Psol informou quem ocupará o posto de pré-candidata a vice-prefeita, que será a ambientalista Cindy Carvalho (Rede Sustentabilidade). Os demais postulantes ainda discutem nomes que os acompanharam na corrida.

Segundo o diretor-executivo de jornalismo do O POVO, Erick Guimarães, essa primeira rodada da pesquisa Datafolha marca o início da pré-campanha eleitoral na Capital, além de ser um ponto alto na cobertura Grupo O POVO. "É uma pesquisa importante, porque ela vai apresentar o cenário inicial da pré-campanha, ajuda o fortalezense a entender o atual cenário e ajuda também a entender uma série de indicadores que iremos tratar, tanto na própria quinta, com os números iniciais, a performance de cada pré-candidato, como nos dias seguintes, tanto do ponto de vista eleitoral como do comportamento e também da percepção política do eleitor", destaca.

Ele pontua ainda o papel informativo que esse tipo de sondagem tem na atual fase de disputa. "Essa pesquisa é muito importante como referência e como marco zero dessa pré-campanha. Vai esclarecer muita coisa nesse ambiente ainda nebuloso que observamos até agora, com os campos tanto da direita como da esquerda divididos", completa.



Os números da primeira pesquisa Datafolha para Prefeitura de Fortaleza serão divulgados, inicialmente, no portal O POVO e nas redes sociais do Grupo, sendo em seguida analisados nos programas da rádio O POVO CBN e também no O POVO News, que vai ao ar com cobertura especial a partir das 18 horas. A versão impressa contará com conteúdos e interpretações exclusivas, que podem ser acessados ainda pela plataforma O POVO+.

Pesquisa eleitoral: conheças os principais institutos no Brasil

O Datafolha

Fundado em 1983, o Datafolha se descreve como “um instituto independente de pesquisa de opinião do Grupo Folha, que atua com pesquisa eleitoral e levantamentos estatísticos para o mercado”.

O instituto ganhou popularidade durante o ano de 1989, quando o Brasil retornou às eleições diretas.

