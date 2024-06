Gastão sobre vice de Evandro: "O PSD teve mais de 180 mil votos. Quantos o PSB teve?"

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados O deputado federal Luiz Gastão (PSD)

O deputado federal e presidente municipal do PSD, Luiz Gastão, afirmou nesta sexta-feira, 28, trunfos do partido em relação ao PSB para indicar a vice de Evandro Leitão (PT), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e pré-candidato na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. As duas siglas disputam o posto.

Em entrevista a rádio O POVO CBN, o parlamentar destacou que o PSD tem sete vereadores, a segunda maior bancada, tempo de televisão, fundo partidário e nomes aptos como o da deputada estadual Gabriella Aguiar e o da Cláudia Brilhante e também ressaltou os votos em 2022 em relação ao PSB.

"Olha, em termos de Fortaleza a liderança do PSD, os três deputados federais do PSD, juntos, a bancada federal do PSD teve mais de 180 mil votos em Fortaleza. Então nós estamos discutindo votos e presenças na capital. Quantos votos o PSB teve?", indagou.

Os deputados federais eleitos foram Célio Studart, o segundo mais votado do município e aparece com 8% das intenções de votos para prefeito de Fortaleza, em pesquisa Datafolha contratada pelo O POVO. Além dele, o próprio Gastão e Domingos Neto.

"Nós estamos organizando o diretório municipal, temos hoje sete vereadores, tempo de televisão, fundo partidário para colaborar e temos também nomes como o da Gabriella Aguiar e da Cláudia Brilhante que poderão compor essa chapa também", disse.

O PSB, partido do senador Cid Gomes e presidido por Eudoro Santana, pai do ministro Camilo, é tido como favorito para indicar a vice. Tendo Luísa Cela (PSB), filha da ex-governadora Izola Cela (PSB), como a mais cotada para ser vice de Evandro pela sigla socialista. A vereadora Enfermeira Ana Paula (PSB) também é citada por fora.

Nas eleições para deputado federal em Fortaleza em 2022, o PSB totalizou 44.286 votos com oito candidatos. Já o PSD, levando em conta os três eleitos, teve 169.872 votos. Com os demais candidatos, chega a 188.713 votos totais.

Confira a fala de Luiz Gastão:

O deputado afirmou ainda que o PSD irá discutir junto com Evandro e os demais partidos que compõe o arco de aliança encabeçado pelo PT, dentre eles, o PSB . Gastão ressaltou, porém, que não irá abrir mão de debater o projeto para Fortaleza e também não vê dificuldade em dialogar com as demais siglas por aquilo que pode agregar mais à chapa.

"O PSD, antes de qualquer coisa, vai discutir junto com o Evandro e os outros partidos que deverão compor esse arco de aliança, um projeto para Fortaleza. Nós queremos e não abrimos mão de discutir um projeto para Fortaleza e termos esse projeto compartilhado com os partidos que vão fazer parte dessa base", pontuou.



"Nós não vemos dificuldade de sentar na mesa com todos os partidos e fazermos uma avaliação, não só do projeto, mas o que pode agregar mais na chapa que vai disputar a eleição agora em Fortaleza", completou.



PSD com ou sem Célio?

Embora o deputado federal Célio Studart apareça bem na pesquisa Datafolha - 8% das intenções de voto - , empatado tecnicamente com Evandro - que alcançou 9%, o cenário ainda é incerto sobre lançá-lo ou não candidato. A preço de hoje, o PSD briga para indicar vice justamente de Evandro e não ter candidatura própria.

Célio, por sua vez, afirmou que os números "estimulam" o partido a tê-lo na corrida. Ele destaca a boa pontuação e defende que no primeiro turno a sigla marque presença.

"Existe um capital eleitoral que nós temos forte e que nos leva a crer que a participação do PSD no primeiro turno tem duas importâncias grandes. Primeiro, o partido é grande, tem tempo de TV, tem estrutura, tem três deputados federais. Segundo, porque existe uma bancada de vereadores a ser eleita e essa bancada ela ganha com voto de legenda também. Então, isso estimula. 8% é um percentual muito alto para você desperdiçar no primeiro turno", avaliou ao O POVO.