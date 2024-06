Juazeiro: Fernando Santana agradece apoio de Davi de Raimundão

Foto: Reprodução/Instagram/Fernando Santana Fernando Santana (PT) agradece apoio de Davi de Raimundão na disputa pela Prefeitura de Juazeiro de Norte

Após Davi de Raimundão (MDB) retirar sua pré-candidatura a prefeito de Juazeiro do Norte e declarar apoio à campanha de Fernando Santana (PT), o petista agradeceu publicamente ao colega de Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e ao seu pai Raimundo Macêdo, conhecido como Raimundão.

"Não tenho dúvida que muitos se somarão a mim nesses agradecimentos a você e a seu pai Raimundão. Nossa união em favor de Juazeiro do Norte é fundamental na mudança dos rumos da nossa cidade", comentou Santana em vídeo publicado nesta sexta-feira, 28, nas redes sociais.

Ao lado de Davi, Fernando falou: "O deputado que defenderá o povo juazeirense com sua juventude, vontade de trabalhar e amor por esta cidade. Vamos unir forças e mudar Juazeiro do Norte, trazendo dias melhores aos nossos irmãos juazeirenses". Ao que o emedebista respondeu: "Fernando, agora é com você!".

Em ambos os anúncios, os deputados estaduais mencionaram a articulação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o ministro Camilo Santana (Educação) e com o governador Elmano de Freitas.

“O momento político atual, tanto estadual quanto nacional, foi determinante para a escolha de nos unirmos a um projeto que tenha mais condições de trazer investimentos para Juazeiro do Norte. Pensando no povo juazeirense, tomo a difícil, mas necessária decisão de nos unir ao projeto de Fernando Santana para a prefeitura de Juazeiro do Norte”, escreveu Davi na quinta-feira, 27, em postagem nas redes sociais.

O presidente do MDB Ceará, deputado federal Eunício Oliveira, já havia sinalizado a movimentação em evento do partido realizado neste junho. Na oportunidade, o dirigente partidário se dirigiu a Santana como "futuro prefeito de Juazeiro". Após a situação, Davi chegou a reafirmar sua postulação e o petista descartou possibilidade de concorrer como vice.

Veja anúncios dos deputados Fernando Santana e Davi de Raimundão

Fernando Santana

Davi de Raimundão



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por David Macêdo (@davideraimundao)

Quer receber por WhatsApp as últimas notícias da política no Ceará e no Brasil? Acesse este link e entre no canal do O POVO sobre política