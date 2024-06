Izolda Cela é oficializada pré-candidata à Prefeitura de Sobral pelo PSB

Foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Izolda Cela é pré-candidata à prefeitura de Sobral

A ex-secretária executiva do Ministério da Educação (Mec) e ex-governadora do Ceará, Izolda Cela (PSB), concorrerá à Prefeitura de Sobral. O atual prefeito, Ivo Gomes (PSB), foi o responsável pelo anúncio neste sábado, 29, após reunião do partido.

Em sua rede social, Ivo descreveu a pré-candidata como “uma mulher séria, querida e comprometida com a transformação da vida das pessoas”. Na gravação compartilhada, os presentes aplaudiram a decisão.

“Ela tem uma personalidade cativante, ela é uma mulher séria e não é de ‘gogó’. (…) Quando que uma cidade do interior teria o privilégio de ter uma ex-governadora como a sua prefeita?”, declarou Ivo durante o evento.

Izolda destacou o forte significado do novo desafio. “Muitos de nós sabemos da importância de uma sequência de trabalho que se renova, que melhora, que se desafia para fazer sempre melhor, mas não deixa de ter aquele lado do peso da História”.

Em fevereiro, meses após ter deixado o PDT, Izolda se filiou ao PSB, mesma decisão do senador Cid Gomes, um de seus principais aliados políticos.

Izolda Cela: conheça pré-candidata à prefeitura de Sobral



Maria Izolda Cela de Arruda Coelho é professora, psicóloga e política cearense que já assumiu o cargo de governadora do Ceará (2022-2023) e de vice-governadora do mesmo estado (2015-2022).

O início da relação política entre Izolda e Sobral, município a cerca de 242 quilômetros de Fortaleza, capital do Ceará, foi estabelecido em 2001. À época, a professora assumiu o cargo de subsecretária de Desenvolvimento da Educação, ao lado do então prefeito, Cid Gomes.

À frente da Secretaria da Educação da cidade entre 2005 e 2006, Cela se destacou com projeto de alfabetização na idade certa. O período também foi marcado pela presença de seu marido, Veveu Arruda, como vice-prefeito de Sobral.

Em 2007, foi convidada por Cid Gomes, já eleito governador, para assumir a secretaria de Educação do estado do Ceará. Izolda ocupou a posição até 2014, enquanto o marido, em 2011, assumiu a cadeira de prefeito dos sobralenses.

Ainda em 2014, candidatou-se à vice-governadora na chapa de Camilo Santana (PT) e, após vitória do petista, foi a primeira mulher a alcançar a posição. Outro movimento inédito aconteceria em 2022, quando Camilo renunciou ao cargo para concorrer ao Senado Federal e Izolda se tornou a primeira governadora do Ceará.

Ela pretendia concorrer à reeleição por seu partido, o PDT, mas foi preterida por Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza. Durante o mesmo período eleitoral, Cela declarou apoio ao candidato Elmano de Freitas (PT).

Com o fim de seu mandato, aceitou o convite no governo de Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de secretária executiva do Ministério da Educação do Brasil, sob a titularidade de Camilo Santana. Se desincompatibilizou do cargo para ter possibilidade de concorrer ao executivo municipal, como prevê a legislação eleitoral. Chegou a ser cotado para disputar a Prefeitura de Fortaleza, mas Cid e seu grupo decidiram que ela seria a melhor opção para tentar a sucessão do prefeito Ivo Gomes.

O atual prefeito chegou a falar, em abril, que ele e Cid consideram Izolda "a candidata natural em Sobral". "Temos uma candidata natural à sucessão em Sobral, a ex-governadora e atual secretária-executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela. (Ela ainda) não se apresentou como pré-candidata, (mas) eu entendo, o Cid entende e outras pessoas do nosso grupo entendem que ela é a candidata natural", destacou.

