Com ampla base, Fernando Santana é cauteloso sobre vice: "Reivindicação de alguns grupos"

A algumas semanas das convenções partidárias, o deputado estadual Fernando Santana (PT) adota postura cautelosa quanto às especulações de quem deve ser vice em sua chapa à Prefeitura de Juazeiro do Norte. Nesta semana, aumentaram as especulações de que a indicação para o cargo deveria vir do empresário Gilmar Bender, figura conhecida no município e candidato à Prefeitura em 2016.

O empresário se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Lula e cresceram as especulações de que a indicação da vice de Santana viria de Bender. Como noticiado pela Rádio O POVO CBN Cariri, a mais cotada para a vaga é a filha dele, Bruna Bender (Republicanos). A comitiva, que incluiu o vice-prefeito, Giovanni Sampaio (PSB), também teve um encontro com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

“Em seguida, juntamente com o ministro Camilo, Gilmar Bender foi recebido no gabinete presidencial, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Com certeza muitos investimentos para nossa cidade”, disse o vice-prefeito em registro nas redes sociais.

Ao O POVO, Santana ressaltou que o encontro de Bender com Lula não envolveu negociações políticas. Ele ressaltou, no entanto, que vem tendo diálogos permanentes desde que o empresário decidiu sair do bloco do prefeito Gledson Bezerra (Podemos) e aderiu à sua pré-campanha.

A decisão sobre a vice ainda está em construção porque há “uma reivindicação de alguns grupos”. “Nós estamos avaliando e, no momento oportuno, vamos repassar essa notícia”, apontou.

O bloco de Santana reúne uma variedade de nomes, com quem ele tem compartilhado registros. Entre eles, o também deputado Davi de Raimundão (MDB), que era pré-candidato, mas retirou candidatura para apoiar justamente Santana, o presidente da Câmara Municipal, Capitão Vieira (MDB), o ex-prefeito Arnon Bezerra e o deputado federal Yury do Paredão (MDB). A conta também deve incluir nomes graúdos de dentro do PT que incentivaram a candidatura de Santana.

Com uma ampla base e diversos partidos buscar fazer essa indicação, para o deputado, o que vai “pesar” é a união. “Nossa avaliação agora é construir o nosso projeto, nosso plano de governo com a população com as irmãs e irmãos de Juazeiro do Norte ouvindo todos os segmentos”, avaliou.

“Estamos focados nessa pegada. Mais na frente, nós vamos discutir o nome para compor vice dentro de tantos nomes bons maravilhosos que temos”, pontuou.

O principal adversário é o atual prefeito Glêdson Bezerra que vai tentar reeleição. Os dois chegaram a estar alinhados na eleição para deputado, quando o gestor disse ter apoiado Santana. A retribuição, conforme Glêdson, deveria acontecer nestas eleições, mas o parlamentar vem alegando insatisfações e o afastamento do mandatário. O vice-prefeito é rompido com Gledson e anunciou que iria apoiar Santana.

A candidatura de Santana será um dos assuntos que levará a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, a Juazeiro do Norte. A dirigente participa de plenária no sábado, 13, junto de outros nomes do partido.

TRE condena Fernando Santana por propaganda antecipada; deputado vai recorrer

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) decidiu, na última segunda-feira, 8, condenar o deputado estadual Fernando Santana (PT), pré-candidato a prefeito de Juazeiro do Norte, por propaganda eleitoral antecipada. A ação que culminou na decisão partiu do Ministério Público Eleitoral (MPE) que entrou com recurso relatando o compartilhamento de um conteúdo nas redes sociais do parlamentar.

Para o MP, o material configura propaganda irregular, já que foi realizada antes do prazo determinado pela legislação eleitoral. Segundo a ação, o pré-candidato compartilhou postagens de outros usuários com cunho eleitoral, contendo frases como “Tamo junto, meu prefeito” e “Vai ser Camilo lá e Fernando cá”.

“É de se concluir que tais publicações revelam-se passíveis de influenciar o eleitorado juazeirense, favorecendo a futura obtenção de votos pelo representado”, destacou o promotor eleitoral André Barroso, por meio da representação eleitoral.

O juízo da 28ª Zona Eleitoral decidiu a favor do pré-candidato, mas o MP entrou com recurso, fazendo com que o processo fosse apreciado pelo TRE-CE. Lá, de forma unânime, o deputado foi condenado a pagar multa no valor de R$ 5 mil pelo descumprimento da legislação eleitoral.

Ao O POVO, o deputado afirmou que vai recorrer da decisão, embora respeite as instituições envolvidas, Ministério Público e TRE-CE. "Eu aceito com muita tranquilidade o resultado, vou recorrer porque é um direito nosso, certo de que não fizemos nada para infringir a legislação", ressaltou.

