Domingos Filho não descarta Célio, mas projeta 2º turno com Evandro e Sarto

Foto: FERNANDA BARROS DOMINGOS FILHO, presidente estadual do PSD

Presidente estadual da sigla que mais cresceu na janela partidária em Fortaleza, Domingos Filho (PSD) falou sobre a corrida para a Prefeitura da capital cearense em entrevista à Rádio O POVO CBN. No partido, coloca-se como pré-candidato o deputado federal Célio Studart (PSD), cujo nome Domingos disse que será levado em consideração, apesar de apostar em um cenário de segundo turno com o prefeito José Sarto (PDT) e com Evandro Leitão (PT). Na chapa deste último, o PSD ainda disputa uma vaga na vice.

Domingos citou Célio como um “grande quadro do partido”, salientando os resultados do parlamentar nas eleições de 2022, quando foi eleito o terceiro deputado federal mais bem votado do estado. “Deputado que tira 105 mil votos só em Fortaleza, é evidente que tem toda a legitimidade para colocar essa discussão dentro do partido”, disse.

No entanto, ao ser questionado sobre probabilidades reais dentro da sigla, o dirigente partidário acrescentou a tese do presidente municipal do PSD, Luiz Gastão, de que o PSD deveria integrar a vice da chapa encabeçada por Evandro Leitão.

Segundo Domingos, uma vontade do PT em encabeçar a chapa em Fortaleza já teria sido discutida desde o momento da aliança entre os dois partidos, em 2023. Posição petista foi considerada natural pelo dirigente, que citou a força da sigla e de líderes como Camilo Santana e Luizianne Lins.

“Fazemos parte de uma aliança, conversamos lá atrás quando essa aliança foi feita, que havia um interesse do Partido dos Trabalhadores em ter a cabeça de chapa em Fortaleza, haja vista a musculatura política do próprio partido, do Camilo, que é a maior liderança, da liderança da Luizianne, dentre outros”, afirmou.

Com as vontades de Célio e Gastão definidas, Domingos Filho informou que a escolha passará pelo diretório nacional do PSD, presidido por Gilberto Kassab, secretário no Governo de São Paulo. “Vamos tomar essa decisão ouvindo as ponderações de parte a parte e, naturalmente, o partido liderado pelo Luiz Gastão já toma uma posição de que deve ter uma aliança com o PT. Estamos recebendo, no próximo dia 27, o presidente Gilberto Kassab. Há uma determinação na hierarquia do nosso partido que o nacional participa dessas decisões. Vamos chegar a um termo na maior tranquilidade”, disse.

Domingos Filho aposta em Sarto e Evandro no segundo turno, caso direita siga separada

Apesar de ainda considerar o nome de Célio, o cenário eleitoral de três pré-candidaturas da direita tende a favorecer, na avaliação de Domingos, os nomes de Sarto e Evandro como prováveis presenças em um eventual segundo turno.

Segundo o dirigente partidário, a divisão de várias candidaturas em um mesmo espectro político também afetaria a esquerda, que ele elencou como tendo Evandro, Sarto e Técio Nunes (Psol) como postulantes. O mesmo ocorre com os candidatos mais à direita - André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil) e Eduardo Girão (Novo) - que disputariam o apoio do eleitorado bolsonarista.

“Então, são duas divisões. Uma divisão de centro-direita e uma divisão de centro-esquerda. O que dá competitividade a todos. Vamos partir do princípio que tem 30% que siga no movimento bolsonarista. Se está dividido por três em que medida quem vai ficar com mais e com menos? Isso vai ter acordos? Sim ou não? Do mesmo modo ‘do lado de cá’”, disse Domingos.

Assim, Domingos defende uma eleição de “pequenas diferenças”, que, a depender da divisão da direita, podem favorecer Sarto e Evandro. “Vai ser uma eleição de pequenas diferença de quem vai para o segundo turno. A depender do nível de divisão, pode favorecer inclusive que os dois candidatos, Sarto e Evandro, sejam os que possam ir pro segundo turno. Se a direita for num nível de divisão dessa aí”, afirmou.



Célio defende pré-candidatura por resultados nas pesquisas; Gastão quer vice do PT



O PSD mantém duas grandes teses à disputa na Prefeitura de Fortaleza. O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Célio Studart (PSD), afirmou que o debate do partido sobre vice não pode ser mais importante em relação a ter uma candidatura próprias nas eleições.

Também em entrevista à Rádio O POVO CBN, ele reiterou posição de manter seu nome para disputar o Paço Municipal, citando a pesquisa Datafolha contratada pelo O POVO, em que ele aparece com 8% das intenções de votos. O PSD, por sua vez, tentar costurar uma aliança com o PT, indicando a vice de Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).



Já Luiz Gastão, presidente do PSD Municipal, têm se pronunciado a favor da sigla como vice na chapa petista. O parlamentar destacou que o PSD tem sete vereadores, a segunda maior bancada, tempo de televisão, fundo partidário e nomes aptos como o da deputada estadual Gabriella Aguiar - filha de Domingos Filho - e o da Cláudia Brilhante. Também ressaltou os votos em 2022 em relação ao PSB.

Após a citação, Gabriella afirmou que a decisão será dos presidentes estaduais dos partidos, mas declarou estar "à disposição".