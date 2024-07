Convenção do PDT para confirmar Sarto candidato e vice será no dia 28 de julho

Foto: AURÉLIO ALVES Grupo voltou a comandar o PDT Ceará

A convenção do PDT que irá confirmar o prefeito de Fortaleza José Sarto como candidato à reeleição será realizada no dia 28 de julho. A informação foi dada ao O POVO pelo vereador Iraguassú Filho (PDT), líder do pedetista na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), e confirmada pelo presidentes estadual da sigla, Flávio Torres, e nacional interino, André Figueiredo. O evento ocorrerá no Colégio Farias Brito Central, no Benfica, das 9h às 13 horas.

A expectativa é da presença em peso de lideranças do PDT como o ex-prefeito e hoje presidente municipal da sigla, Roberto Cláudio, o ex-presidenciável Ciro Gomes, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (presidente nacional licenciado), além de André Figueiredo e Flávio Torres e vereadores.

O nome do candidato ou candidata a vice de Sarto será anunciada na data. A vaga ficará com o PSDB, maior partido da base aliada do prefeito que conta com outras oito siglas: Agir, Avante, Cidadania, DC, Mobiliza, PRTB, PMB e PRD.

Atual vice-prefeito e presidente estadual do PSDB, Élcio Batista não está confirmado para concorrer ao posto novamente. A vereadora Cláudia Gomes (PSDB) é citada como possibilidade, inclusive por vereadores da base aliada do PDT.



Além de Sarto, outros pré-candidatos já marcaram a data para oficializarem suas candidaturas e darem o início na campanha, como o senador Eduardo Girão (Novo) que fará no dia 3 de agosto. Na ocasião, o parlamentar deverá apresentar o candidato ou candidata a vice em sua chapa.