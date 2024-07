Em aliança contra o PT no Ceará, PL se une ao PSB em três municípios

Foto: FCO FONTENELE CARMELO NETO, presidente estadual do PL

O presidente estadual do PL, Carmelo Neto, deixou claro que o partido estará contra o PT no Ceará. Porém, guardando especificidades em cada município, a sigla fica ao lado de outra legenda de esquerda, o Partido Socialista Brasileiro (PSB), contra o adversário em comum.

"O que há, em algumas cidades, é uma união anti-PT, uma frente anti-PT que nasce, se forma no Estado do Ceará contra a ditadura do Camilo Santana. Em algumas cidades onde nosso adversário comum é o PT e, por ventura, não tenha candidato dos dois partidos, os dois podem, sim, caminhar juntos contra o PT”, disse o deputado estadual na última terça-feira, 23, durante o programa O POVO News 2ª edição.

É o caso de Morada Nova, Quixadá, Nova Russas, por exemplo. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o PSB, do senador Cid Gomes e presidido por Eudoro Santana, pai de Camilo Santana (PT), caminham lado a lado nos três municípios.

No caso de Morada Nova, distante 167,62 km de Fortaleza, Carmelo lembrou que o PL apoiará Naiara Castro (PSB), filha de Glauber Castro, que já foi prefeito por três mandatos e é adversário histórico do PT.

Em Quixadá, localizado a 169,61 km de distância da capital cearense, o prefeito Ricardo Silveira (PSD) tem como vice Marcelo Ventura (PSB). Ambos contam com o apoio do PL para encarar no pleito o pré-candidato Victor Marques (PT), filho de Ilário Marques, figura histórica petista.

Em Nova Russas, distante 304,39 km de Fortaleza, a prefeita Giordana Mano (PRD) tem como vice em sua chapa Anderson Pedrosa, da sigla socialista e também tem o PL como um dos partidos aliados. Giordana é casada com o deputado federal Júnior Mano (PL).

Veto de Carmelo afeta aliança do PT com PL em mais dois municípios do Ceará

O veto do presidente do PL Ceará, Carmelo Neto, a qualquer alianças do PT com o PL afeta o cenário eleitoral dos municípios de Alto Santo e Aratuba, distantes 250,14 km e 124,15 km de Fortaleza, respectivamente. Nos dois casos, as coalizões que visam reeleger os atuais prefeitos contêm os dois partidos. O primeiro município que sofreu os efeitos de decisão foi Ipueiras.

Em Alto Santo, busca reeleição o atual prefeito, José Joeni (PP), cuja postulante a vice é Genileuda, filiada ao PT. O PL participava da coalizão apoiando a chapa.

Em Aratuba, o cenário é o oposto. O atual prefeito, Joerly Victor (Republicanos), é companheiro de chapa de um filiado ao PL: o atual vice-prefeito Chico Abel. O PT integra a aliança junto de partidos como MDB, PSD, PV e PP.

Na última terça-feira, 23, o PL de Alto Santo anunciou que não oficializará aliança com o PT no município, na coligação que visa reeleger o atual prefeito.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais do presidente do PL municipal, Irmão Junior, via nota e vídeo. No vídeo publicado, Júnior é enfático e diz que “não houve e não haverá” coligação do PL com o PT no município.

No entanto, na nota, é dito que a coligação “não será oficializada”, com uma reafirmação de compromisso do PL à campanha de reeleição do atual prefeito.

“Com respeito e cordialidade seguiremos a orientação da Executiva Estadual. No entanto, reafirmamos nosso compromisso e apoio incondicional ao pré-candidato e atual prefeito José Joeni, do Partido Progressista. Trabalharemos juntos para um Alto Santo cada vez melhor”, informa o texto.

Em Aratuba o cenário ainda não foi resolvido, ou divulgado publicamente. O POVO entrou em contato com o prefeito Joerly Victor e com o vice-prefeito Chico Abel, por meio das respectivas redes sociais, mas ainda não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Leia mais Tarcísio nega que vá migrar do Republicanos para o PL

Presidente do PDT-CE minimiza união entre Ciro e PL: "Pragmatismo é quase obrigatório' Sobre o assunto Tarcísio nega que vá migrar do Republicanos para o PL

Presidente do PDT-CE minimiza união entre Ciro e PL: "Pragmatismo é quase obrigatório'

Carmelo Neto proíbe qualquer aliança do PT e do PL no Ceará



O presidente do PL Ceará, deputado estadual Carmelo Neto, dissolveu a comissão provisória do partido em Ipueiras após o grupo no município, distante 304 quilômetros de Fortaleza, destinar apoio à pré-candidatura formada por PSB e PT.

"Eu quero deixar bem claro: isso aqui não vai acontecer. Onde o PT estiver, o PL vai estar do outro lado. Por isso, que eu estou dissolvendo agora a comissão provisória do partido em Ipueiras, porque nós não vamos aceitar PL e PT do mesmo lado", disse Carmelo em vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira, 22.