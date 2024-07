Lula visita o Ceará dia 2 de agosto e é aguardado na convenção de Evandro

Foto: Reprodução/Instagram: Evandro Leitão O governador do Ceará. Elmano de Freitas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o pré-candidato à prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e o ministro da Educação, Camilo Santana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitará Fortaleza no dia 2 de agosto, uma sexta-feira. Ele participará de evento da ampliação do programa "Pé-de-Meia" do Ministério da Educação.

O ato ocorrerá no Centro de Eventos às 15 horas, também com as presenças confirmadas do ministro Camilo Santana (PT) e do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). A última vez que Lula esteve no Ceará foi no fim de junho e esta será a quarta visita ao Estado em 2024.

Lula estará na convenção de Evandro?

Além do evento do "Pé-de-Meia", o presidente da República é aguardado na convenção partidária do pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), prevista para aquele fim de semana. A equipe de Evandro ainda não confirma a presença do presidente na convenção.

Lula definiu a capital cearense como uma das prioridades do PT nas eleições municipais deste ano. Ele participou até agora só da convenção de Guilherme Boulos (Psol) em São Paulo e de Fernando Teixeira (PT) em São Bernardo do Campo, onde o presidente vota.

Por que o PDT é contra visita de Lula?

A visita do presidente ocorre sob cobrança do PDT, partido do atual prefeito de Fortaleza, José Sarto, para que Lula não esteja em palanque com o Evandro. André Figueiredo (PDT), presidente nacional, relatou insatisfação caso se concretize.

"Nada mais justo que, em Fortaleza, pelo menos ele não vir ao palanque do nosso adversário, que inclusive já foi do PDT. É simples assim. É lógico que tudo tem ônus e bônus, e esperamos que ele não venha”, disse André.

Apesar disso, petistas graduados e aliados já dão como certa a visita de Lula ao Ceará, inclusive para a convenção. José Guimarães (PT), líder do Governo na Câmara dos Deputados, afirmou que há um compromisso, inclusive com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann de trazer o presidente da República para a campanha de Evandro.