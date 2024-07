Em meio a intervenção no PP, AJ Albuquerque declara apoio a Evandro em Fortaleza

Foto: Reprodução Instagram AJ Albuquerque FAMÍLIA Albuquerque passa por cisão política

Após o deputado federal AJ Albuquerque (PP) destituir o seu pai, Zezinho Albuquerque, do comando do diretório municipal do partido, o presidente estadual dos Progressistas declarou apoio ao pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, o presidente da Assembleia Legislativa Evandro Leitão (PT). A postura reafirma a posição do PP de se manter no arco governista de alianças.

"Fechamos uma parceira para Fortaleza, onde a nossa pré-candidatura para o projeto para transformar essa cidade no dialogo, com construção de um projeto onde possamos levar investimentos para toda Fortaleza", afirmou Evandro ao lado de AJ em vídeo postado nas redes sociais.

O pré-candidato petista esteve junto do parlamentar na noite da quarta-feira, 24, mesmo dia da intervenção do PP, e agradeceu a demonstração de apoio de AJ. Apesar da cisão no PP, Evandro chegou a fazer menção ao secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque. O petista afirmou que eles "estão juntos" no projeto para transformar Fortaleza.

"Muito obrigado deputado AJ, leve também o meu abraço para o deputado Zezinho Albuquerque pela confiança. Pela credibilidade que você está depositando nesse projeto. Estamos juntos para transformarmos Fortaleza", disse Evandro ao lado de AJ Albuquerque.

O deputado federal afirmou que o PP está junto em torno da pré-candidatura do petista. "Vamos juntos, o PP junto com a sua brilhante administração que vem pela frente para trabalharmos por uma Fortaleza melhor", afirmou o presidente dos Progressistas.

Ao retirar o seu pai do diretório municipal do PP, o deputado federal nomeou Raphael Jespersen de Athayde para assumir o comando da sigla na capital cearense. A decisão foi revelada pelo deputado federal ao colunista Henrique Araújo, do O POVO. Questionado, AJ não explicou o motivo da mudança e se limitou a dizer "Escolhi uma pessoa minha”.

Irmã de AJ solta indireta: "Judas sempre se destroem sozinhos"

Após o presidente do PP ter destituído o Zezinho, a prefeita de Massapê, Aline Albuquerque, irmã de AJ, fez uma postagem nas redes sociais que fala sobre "traição". Ela e o irmão romperam politicamente.

“Nem Jesus escapou da falsidade, mas ele não desejou o mal de ninguém e foi honrado. Quem é do bem sabe que os Judas sempre se destroem sozinhos”, completava a frase atribuída, na imagem, à autora do site Pensador, Juceya McAllister. Em acréscimo ao texto, Aline apenas escreveu: “Sempre.”



Os irmãos Albuquerque se envolveram em desavenças públicas nas eleições deste ano para Massapê. Aline tentará a reeleição, mas sem o apoio de AJ, crítico ferrenho da gestão municipal.

Ele reclamou que a irmã teria suspendido a utilização de um veículo que levava moradores a atendimentos médicos e chegou a dizer que o marido de Aline, Igor Marques, controlador-geral do município, era o "verdadeiro prefeito de Massapê".



Com o racha familiar, a prefeita se desfiliou do partido presidido pelo irmão e hoje integra o Republicanos. Para as eleições deste ano, AJ apoia Ozires Pontes (PSDB) em uma chapa com o atual vice-prefeito, Luiz Carlos Frota (PP), rompido com a prefeita e postulante à reeleição no cargo.



Família Albuquerque soma rompimentos entre irmãos

Além da intervenção de AJ para destituir o seu pai e ele estar rompido com sua irmã, a família Albuquerque tem um histórico de rompimento familiar ao longo dos anos.

Aline foi eleita em uma disputa contra o próprio tio, ex-prefeito de Massapê, Jacques Albuquerque, irmão de Zezinho. Os dois estavam rompidos desde 2017, quando Jacques era prefeito e Zezinho presidente da Alece.



Na época, o gestor municipal acusou o deputado de articular um pedido de cassação de sua chapa na eleição municipal do ano de 2016. Na eleição daquele ano, Jacques concorreu contra AJ, filho de Zezinho e seu sobrinho, vencendo a disputa eleitoral. Já em 2020 ele tentou a reeleição, mas desta vez perdeu para Aline. Jacques faleceu em maio deste ano.



Sobre o conflito, Zezinho disse, em dezembro de 2023, querer que estejam todos juntos na corrida eleitoral de Massapê, o que acabou não se concretizando. "Você já discutiu com sua irmã? Então, isso acontece. Eu criei meus filhos e eles têm autonomia no pensamento", chegou a dizer o secretário ao O POVO.