Lula esticará agenda no Ceará para participar da convenção de Evandro

Foto: Ricardo Stuckert/Reprodução LULA participará de convenção que oficializará Evandro Leitão como candidato do PT a prefeito de Fortaleza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará da convenção partidária do pré-candidato do PT a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, no sábado 3 de agosto. A informação foi confirmada ao O POVO pelo líder do governo Lula na Câmara, deputado federal José Guimarães (PT-CE).

Interlocutores do entorno de Evandro afirmam que o evento será realizado às 9 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO), no bairro Castelão. Lula definiu a Capital cearense como uma das prioridades do PT nas eleições municipais deste ano. Ele participou até agora só da convenção de Guilherme Boulos (Psol) em São Paulo e de Fernando Teixeira (PT) em São Bernardo do Campo.

Quais as outras agendas de Lula no Ceará?

O presidente desembarcará em Fortaleza na sexta-feira, 2, para cumprir agendas administrativas. Lula anunciará a ampliação do programa "Pé-de-Meia" do Ministério da Educação (MEC), no Centro de Eventos, às 15 horas. Evento contará com o ministro Camilo Santana (PT) e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

Conforme informado pelo chefe do Executivo cearense, em publicação nas redes sociais, o presidente também participará de evento no Porto do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante. Na ocasião, Lula sancionará a Lei do Hidrogênio Verde e o Projeto de Lei que garante o financiamento da Transnordestina.

Foto: Divulgação/Assessoria/José Guimarães Vinda do presidente foi tratada em reunião entre Lula, José Guimarães, Elmano de Freitas e Camilo Santana

A agenda do presidente foi estabelecida após reunião, em Brasília, com Guimarães, Camilo e Elmano na noite dessa quinta-feira, 25. Esta será a quarta visita de Lula ao Ceará, sendo a mais recente ocorrida no último mês de junho, quando anunciou investimentos em educação e inaugurou conjunto habitacional.

A primeira ocorreu ainda em janeiro, quando ele inaugurou a pedra fundamental do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), na Base Aérea de Fortaleza. A segunda foi em Iguatu, na Região Centro-sul cearense, quando assinou em abril ordem de serviço do Ramal do Salgado, estrutura de segurança hídrica e visitou obras da Transnordestina.

Por que o PDT é contra visita de Lula?

A visita do presidente ocorre sob cobrança do PDT, partido do atual prefeito de Fortaleza, José Sarto, para que Lula não esteja em palanque com o Evandro. André Figueiredo (PDT), presidente nacional, relatou insatisfação caso se concretize, alegando que o PDT também é da base de Lula a nível federal, ocupando inclusive o Ministério da Previdência.

"Nada mais justo que, em Fortaleza, pelo menos ele não vir ao palanque do nosso adversário, que inclusive já foi do PDT. É simples assim. É lógico que tudo tem ônus e bônus, e esperamos que ele não venha”, disse André.

Apesar disso, petistas graduados e aliados já davam como certa a vinda de Lula, inclusive para a convenção. O deputado Guimarães (PT) afirmou que há um compromisso, inclusive com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, de trazer o presidente da República para a campanha de Evandro.

Com informações do repórter Guilherme Gonsalves