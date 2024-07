Psol e PSTU são os únicos partidos que anunciaram vices

Foto: Reprodução/Instagram Cindy Carvalho e Reprodução/WhatsApp Técio Nunes (Psol) e Cindy Carvalho (Rede) e Zé Batista e Malu Costa (ambos do PSTU) são as únicas composições de chapa anunciadas na disputa pela Prefeitura de Fortaleza

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) anunciou nesta quinta-feira, 25, que Malu Costa será a candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada por Zé Batista, presidente do partido no Ceará. Com isso, a sigla se soma ao Psol na definição da composição para disputa pela Prefeitura de Fortaleza.

A Capital, no entanto, tem oito postulações apresentadas para corrida eleitoral de 2024. Todas as pré-candidaturas têm homens encabeçando as chapas para prefeito. A maioria dos partidos externou desejo por mulheres na formação de chapa (confira no fim da matéria), mas ainda não anunciou os nomes.

Quem concorrerá a Prefeitura de Fortaleza pelo PSTU?

O PSTU anunciou Zé Batista como pré-candidato a prefeito de Fortaleza no mês de junho. Ele é presidente da sigla no Ceará e, nas eleições de 2022, concorreu ao cargo de governador.

Maria de Lourdes Gonçalves da Costa, conhecida como Malu Costa, foi confirmada pré-candidata a vice na chapa do PSTU. É a primeira vez que ela concorre a um cargo nas eleições. Malu é presidente licenciada do Sindicato dos Servidores de Proteção e Defesa Civil e da Diretoria Executiva da Central Sindical e Popular (CSP) - Conlutas.

A convenção partidária que oficializará os nomes do PSTU está marcada para o próximo sábado, 27, às 8 horas, no Auditório do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Ceará (Sintro), em Fortaleza.

Quem concorrerá a Prefeitura de Fortaleza pelo Psol?

O Psol é o único partido com pré-candidato a prefeito de Fortaleza que entrou no período da convenção partidária, iniciado no último 20 de julho, com vice definida. Técio Nunes, presidente do Psol Fortaleza e produtor cultural, encabeça a chapa composta por Cindy Carvalho, dirigente da Rede Sustentabilidade Ceará e ambientalista.

Anteriormente, ambas as legendas haviam lançado esses nomes como opções para o comando do Executivo fortalezense. Entretanto, por estarem na mesma federação, Psol e Rede não poderiam ter dois postulantes concorrendo ao cargo de prefeito.

A composição foi estabelecida no início de maio durante reunião da federação Psol-Rede. Técio, por sua vez, já havia passado por outra disputa interna. Antes do diretório municipal da Rede escolher Cindy como pré-candidata, em fevereiro, o Psol definiu, em reunião da Executiva municipal, o nome do produtor cultural.

A outra pré-candidata psolista era a professora Maya Elis, mulher trans, que era apoiada pelo grupo do deputado estadual Renato Roseno (Psol). Técio é ligado a um grupo que tem nomes como o presidente do Psol Ceará, Alexandre Uchôa, e a secretária da Juventude do Ceará, Adelita Monteiro (Psol). A convenção do Psol está prevista para 3 de agosto.

Como está a formação de chapa dos demais partidos em Fortaleza?

PT, PDT, PL, Novo, Psol, além de partidos coligados, já expuseram a preferência por mulheres na posição de vice-prefeitas. A maioria tende a confirmar os nome apenas nas convenções partidárias. Confira abaixo como estão as conversas sobre formação de chapa de cada postulação de Fortaleza.

André Fernandes (PL)

Caminha para chapa pura, com mulher na vice;



Convenção partidária ainda sem data, caminhando para último fim de semana do prazo (3 e 4 de agosto).

Capitão Wagner (União Brasil)

Ainda busca aliança. Se não, terá chapa pura. O líder do UB na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Sargento Reginauro , apareceu nos últimos dias como alternativa para vaga de vice. Wagner já defendeu formação seja estabelecida por alguém com perfil diferente e complementar ao dele;

, apareceu nos últimos dias como alternativa para vaga de vice. Wagner já defendeu formação seja estabelecida por alguém com perfil diferente e complementar ao dele; Convenção partidária prevista para o sábado 3 de agosto.

Eduardo Girão (Novo)

Caminha para chapa pura, com mulher na vice. Anúncio deve ocorrer apenas na convenção.

Convenção partidária marcada no sábado 3 de agosto, às 8 horas, no hotel Mareiro.

Evandro Leitão (PT)

Vice deve ser mulher do PSB ou do PSD. A deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD), a ex-secretária Luísa Cela (PSB), a vereadora Enfermeira Ana Paula (PSB) e diretora institucional Cláudia Brilhante (PSD) são cotadas;

(PSD), a ex-secretária (PSB), a vereadora (PSB) e diretora institucional (PSD) são cotadas; Convenção partidária ainda sem data definida, mas prevista para ocorrer entre 2 e 3 de agosto.

Haroldo Neto (UP)

Com chapa pura, vice deverá ser anunciado na convenção;

Convenção partidária marcada no dia 2 de agosto, às 18 horas, ainda sem local definido.

José Sarto (PDT)

Vice será do PSDB. O atual vice-prefeito, Élcio Batista (PSDB), e a vereadora Cláudia Gomes (PSDB) são cogitados;

Convenção partidária ocorrerá no próximo domingo, 28, às 9 horas, no Colégio Farias Brito Central.

