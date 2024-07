Sarto diz que Lula é "bem-vindo", mas que presidente "vai perder de novo" a prefeitura

Foto: Júlia Duarte/O POVO SARTO participou ontem de convenção do Avante

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), reagiu à confirmação da visita de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para participar da convenção partidária de Evandro Leitão (PT). Ao O POVO nesta sexta-feira, 26, o pré-candidato pedetista à reeleição disse que o presidente era "bem-vindo", pediu destinação de verbas e lembrou outros candidaturas do PT que perderam frente a nomes do bloco pedetista na Capital cearense.

"Particularmente, o Lula é muito bem-vindo em Fortaleza. Espero que ele venha aqui e deixe um dinheirinho para a economia da cidade", disse, em tom de bom humor. Na sequência, ele alfinetou o petista em suas últimas investidas como cabo eleitoral na disputa pela Prefeitura de Fortaleza.

"O Lula já veio na eleição do Roberto (Cláudio, PDT, ex-prefeito de Fortaleza) e perdeu. Na minha eleição (deu apoio), e perdeu. E vai perder de novo", disse o prefeito. Nos pleitos vencidos por RC, em 2012 e 2016, e por Sarto, em 2020, o PT tinha candidatura própria.

A fala de Sarto ocorre um dia após a confirmação de que Lula irá participar do evento que vai confirmar o nome de Evandro na disputa em Fortaleza, consolidando o presidente da Assembleia Legislativa como um dos desafios de Sarto na tentativa de reeleição. O presidente chegará ao Ceará ainda na sexta-feira, 2, para duas agendas ligadas ao Programa Pé-de-Meia e à sanção do Marco Legal do Hidrogênio Verde. A viagem será esticada para comparecer à convenção de Evandro.

A presença do presidente no palanque petista já nos primeiros passos da campanha, embora ainda não estivesse confirmada, tinha sido alvo de críticas do presidente nacional do PDT, André Figueiredo. Ele disse esperar que Lula não se envolvesse na campanha já que o PDT faz parte da base do Governo em nível federal. "Pedimos essa demonstração de consideração e respeito", disse o dirigente à coluna Vertical, do O POVO.

O "pedido", no entanto, já não era viável, já que os petistas cearenses contavam com Lula como cabo eleitoral e figura de destaque da campanha de Evandro. A expectativa era que o presidente viesse em algum momento do primeiro turno, mas o PT nacional elencou Fortaleza como prioridade e houve um esforço para a presença de Lula na Capital cearense. A campanha em São Paulo de Guilherme Boulos (Psol), e em São Bernardo do Campo, de Luiz Fernando Teixeira (PT), também receberam atenção especial do presidente.

Sarto compareceu nessa sexta-feira à convenção partidária do Avante. O partido lançou 44 nomes com a pretensão de manter as quatro cadeiras que já tem na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e aumentar até mais duas.

A sigla faz parte da base do prefeito e garante estar "100% com Sarto", como confirmado por Rodrigo Nogueira, presidente estadual da legenda, e Emanuel Acrizio, dirigente municipal. O prefeito chegou ao palco nos ombros de apoiadores.

Eleições em Fortaleza: Quem ficará na vice de Sarto ?

A dois dias da convenção que vai confirmar o nome de Sarto, quem ficará na vice ainda não é conhecido publicamente. Em tese, o atual vice-prefeito, Élcio Batista (PSDB), poderia concorrer e, segundo o tucano, há um compromisso para que a vaga seja ocupado por alguém do PSDB.

É cogitado que a vaga seja ocupado por uma mulher. Questionado, o prefeito despistou: "A gente vai conversar e na convenção vamos anunciar".