Como o PSD superou o PSB para indicar Gabriella como vice de Evandro

Foto: Divulgação/Beatriz Boblitz EVANDRO Leitão (PT), pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, e Gabriella Aguiar (PSD), vice em sua chapa

Evandro Leitão (PT), pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, anunciou nessa segunda-feira, 29, a sua vice, a deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD). A decisão foi oficializada após um café da manhã entre ambos, mas já estava definida há algum tempo.

Há alguns dias o O POVO mostrou que o nome da parlamentar já era dado como certo nos bastidores. A escolha de Gabriella foi fruto de diálogo entre membros do arco de alianças do PT em Fortaleza, inclusive Eudoro Santana, presidente estadual do PSB, e o senador Cid Gomes (PSB), que segundo interlocutores, teve participação significativa no processo, embora mais afastado publicamente.

Dentro do PSB, o sentimento é de tranquilidade com a escolha de Gabriella, embora o partido pleiteasse a vice com a indicação de Luísa Cela. De acordo com fonte ouvida, o foco é a eleição de Evandro e o PSB terá papel importante na campanha e em uma eventual gestão na Prefeitura.

O partido presidido pelo pai do ministro Camilo Santana largou na frente para ocupar a vice do PT na disputa pelo Paço Municipal quando o diálogo começou. Porém, na reta final, o PSD "atropelou" e conseguiu superar o PSB com as articulações de Luiz Gastão e Domingos Filho, presidentes municipal e estadual, sendo este último pai de Gabriella.

PSD foi adversário do PT em 2022

Se em 2024 o PSD está na chapa do PT, na última eleição a situação foi diferente. Domingos Filho, ex-vice-governador e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), foi o vice na chapa encabeçada por Roberto Cláudio (PDT).

Eles concorreram contra a candidatura do PT, de Elmano de Freitas, que venceu ainda no primeiro turno. Em 2023 o PSD entregou os cargos na Prefeitura de Fortaleza e em 48 horas entrou na base do governo estadual.

De PSB favorito para PSD conquistar a vice

Em fevereiro, a vereadora Enfermeira Ana Paula, ainda no PDT, afirmou ao O POVO que havia acordo e convite para ser candidata à vice-prefeita. Ela se filiou ao PSB e se colocou à disposição para disputar o cargo.



Em abril a sigla socialista fez movimentos de olho para o posto. Luísa Cela, além de se filiar ao partido, transferiu o domicílio eleitoral de Sobral para Fortaleza, se tornando opção para formar chapa com Evandro.



Ela deixou a Secretaria da Cultura no prazo para estar apta a concorrer a vice-prefeita. Ela confirmou haver acordo com Elmano de Freitas para retomar a pasta após o período eleitoral, caso não concorresse.



O PSD ganhou peso e força nas negociações, principalmente após a janela partidária. O partido saiu de dois vereadores para sete, com grande influência do presidente municipal, Luiz Gastão. Em comparação, o PSB tinha duas cadeiras na Câmara de Fortaleza e permaneceu com o número.



Com isso, o PSD teve a bancada legislativa como um trunfo. De início, Gastão citava Cláudia Brilhante, diretora institucional da Fecomercio, para ser a vice. No entanto, o deputado citou o nome de Gabriella pela primeira vez em entrevista à Rádio O POVO CBN e alfinetou o PSB.

"Em termos de Fortaleza, a liderança do PSD, os três deputados federais do PSD, juntos, a bancada federal do PSD teve mais de 180 mil votos em Fortaleza. Então nós estamos discutindo votos e presenças na Capital. Quantos votos o PSB teve?", indagou.



O deputado federal Célio Studart tentou se lançar candidato à Prefeitura pelo PSD, aparecendo empatado tecnicamente com Evandro Leitão na pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO. O partido, porém, optou por compor chapa com o petista.

Por fim, com a influência de Domingos Filho no Ceará e Gastão com o peso do PSD em Fortaleza, Gabriella Aguiar recebeu o aval dos líderes e de Evandro para ser a vice.