Eudoro afirma que vice do PSD "elimina" chance de candidatura de Célio

Foto: FERNANDA BARROS EUDORO Santana é presidente do PSB Ceará

A escolha da deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD) como pré-candidata a vice de Evandro Leitão (PT) foi acordada parcialmente há cerca de um mês, segundo o presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana.

Além dele próprio, a decisão teria sido aceita pelo senador Cid Gomes (PSB), que concordou que uma chapa com o PSD eliminaria possibilidades de outra candidatura, encabeçada por Célio Studart (PSD).

O PSB contava com um nome à disposição para ser candidata a vice de Evandro: o da ex-secretária da Cultura do Estado, Luisa Cela. “Gabriella não foi escolhida em detrimento [da Luisa], isso foi um problema discutido, tanto por mim, quanto pelo senador Cid e nós concordamos”, começou Eudoro, em entrevista ao O POVO.

Segundo o presidente da sigla, a perspectiva de candidatura do deputado federal Célio Studart foi fator decisivo para que o PSD ficasse com a vice do PT.

“Achamos que o nome dela [de Gabriella] era o mais favorável. Havia uma tentativa que o PSD ia lançar um candidato a prefeito e isso não era bom também. E essa decisão [do PSD na vice], elimina essa possibilidade”, disse o pai do ministro Camilo Santana.

Com base na possibilidade, Eudoro informou que um acordo inicial teria sido feito “há mais de mês”, ou seja, em junho. “Isso foi parcialmente acordado há mais de mês, tudo isso. Eu acho que temos motivos, temos candidata, temos nome para representar, se fosse o caso. Mas chegou-se à conclusão que a melhor opção era outra”, afirmou.

E completou: “Então, fortalece a aliança. Concordamos, está tudo acertado. Foi também uma decisão que contou com a participação do candidato [Evandro], então está tudo ok, estamos juntos para ganhar a eleição”.

Eudoro ainda disse que “não há nenhuma dificuldade da nossa companheira Luísa, não há nenhuma dificuldade”, se referindo à participação da secretária na campanha de Evandro. Ao O POVO, Luisa já chegou a elogiar Gabriella e disse estar envolvida no plano de Governo do pré-candidato petista,

O deputado federal Célio Studart chegou a pontuar 8% das intenções em pesquisa Datafolha, encomendada pelo O POVO. A postulação foi retirada “após consenso” no PSD, segundo nota divulgada pelo partido. Apesar disso, na convenção que firmou a candidatura de vereadores em Fortaleza, além da decisão da sigla concorrer ao lado do PT, Célio não estava presente.

Eudoro diz que Cid participou do processo e rebate tese de enfraquecimento do PSB

Duas narrativas cercavam a escolha da vice de Evandro: uma era a de que um dos maiores articuladores do PSB, Cid Gomes, estaria afastado das articulações eleitorais da Capital, focado na campanha do interior.

Além disso, houve comentários sobre um possível enfraquecimento do PSB, que teria perdido favoritismo da vice para o PSD. Partido de centro foi que mais cresceu durante a janela partidária e hoje soma a segunda maior bancada da Câmara de Fortaleza.

Eudoro rebateu as duas teses. Segundo ele, Cid esteve “participando de tudo isso [da escolha da vice]. Concorda, nossa visão é parecida com a dele. Não temos divergência nenhuma nisso.”

Sobre a força do PSB, o presidente elencou os números do partido no interior do estado. Sigla estaria articulando a candidatura de 92 nomes para prefeito(a) e 50 a vice-prefeito(a), em alianças, inclusive, com os demais partidos da base de Evandro, como o PSD.

“Eu acho que é equivocado. O PSB é um partido que tem crescido bastante. Então, terá uma participação expressiva na eleição em todo o estado. Evidentemente isso é uma carga de trabalho e atenção para que a gente possa eleger uma quantidade significativa. A nossa possibilidade de ampliar isso é muito grande nesta eleição”, disse Eudoro.