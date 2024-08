Gabriella Aguiar rebate críticas de Danilo Forte: "Misoginia e preconceito com o Interior"

Foto: Vitor Magalhães / O POVO A deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD) é pré-candidata a vice-prefeita de Fortaleza em chapa encabeçada por Evandro Leitão (PT).

A deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD), pré-candidata a vice-prefeita de Fortaleza na chapa encabeçada por Evandro Leitão (PT), rebateu declarações do deputado federal Danilo Forte (União Brasil) que chamou a escolha da vice do PT de “oligarquia rural” devido ao histórico familiar de Gabriella, que tem berço político em Tauá.

Em entrevista à Rádio O POVO CBN, nessa quarta-feira, 31, a parlamentar disse que o posicionamento reforça comportamento de “misoginia” e “preconceito” com pessoas do Interior.

“Lamento profundamente que a campanha ainda nem tenha começado e o deputado Danilo tenha vindo com um ataque desse tipo. Ele precisa conhecer um pouco mais da minha história, respeitar o meu legado. E aí, isso mostra duas coisas nele. Primeiro a misoginia, a falta de respeito com mulheres, e também o preconceito com as pessoas que vêm do Interior. Lembrando que parte da população de Fortaleza tem o Interior na sua origem”, declarou.

Gabriella lembrou que nasceu em Fortaleza e teve formação e parte da trajetória profissional da Capital. “Apesar de eu ter nascido em Fortaleza, ter feito minha educação aqui, trabalhado em hospitais da rede pública, eu conheço várias regionais de Fortaleza por meio dos hospitais em que já trabalhei. O deputado Danilo foi incapaz de estudar meu histórico e se posicionar de uma maneira adequada”.

Críticas

Danilo Forte é coordenador da campanha do pré-candidato a prefeito de Fortaleza Capitão Wagner (União Brasil). Na última terça-feira, 30, ele concedeu entrevista à Rádio O POVO CBN. Na ocasião, disse que Evandro Leitão é um petista “sem identidade”, que Gabriella era parte de uma “oligarquia rural” e que o PT tentava resgatar uma prática antiga na política cearense.



Ao ser questionado sobre os flancos que enxergava nas candidaturas adversárias, Danilo pontuou: “Quanto ao Evandro, acho que ele ficou sem identidade. Porque todo mundo sabe que o Evandro não é petista. Ele não está conseguindo nem mobilizar os próprios petistas. Há um descrédito muito grande de confiança na identidade própria do Evandro”, disse.

O aliado de Wagner também criticou a escolha de Gabriella Aguiar como vice do PT. A decisão foi anunciada nesta semana por Evandro e elevou o PSD na escala de alianças. “Está resgatando o que existe de mais atrasado na política cearense, que são as oligarquias rurais. A vice do Evandro, o que representa? Uma oligarquia rural lá de Tauá. Está tentando ressuscitar um modelo que Fortaleza já superou há muito tempo”, completou.

Reação

Após a fala de Danilo, o presidente do PT Fortaleza, deputado estadual Guilherme Sampaio, saiu em defesa de Leitão. "Parece deboche, o bolsonarista que comanda a campanha do Capitão Wagner, atacar nosso candidato do PT, Evandro, e ainda falando em democracia", apontou Guilherme, que é coordenador-geral da campanha de Evandro.

Sampaio disse ainda que os adversários "não entendem de democracia. Sempre a atacaram. Já Evandro, que representa o projeto que tem Lula, Camilo e Elmano, tem uma trajetória de luta e de respeito".





Gabriella Aguiar revela que parto está previsto para o dia da eleição

A deputada estadual Gabriella Aguiar (PSD), pré-candidata a vice-prefeita de Fortaleza na chapa encabeçada por Evandro Leitão (PT), revelou que tem parto previsto para o dia do primeiro turno da eleição municipal de 2024 - no domingo, 6 de outubro deste ano -. A revelação foi feita em entrevista à Rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 31.



Questionada sobre como conciliar a fase da gravidez, num momento em que está com sete meses de gestação, com o período eleitoral, a pré-candidata destacou experiência anterior.

“Essa é minha segunda gravidez. Na primeira, trabalhei até o dia anterior ao dia do parto. Trabalhei como médica e geriatra, atuando na linha de frente da pandemia. Peguei Covid-19 grávida, mas não foi grave e tive uma gestação tranquila. Então acredito que será mais uma gestação tranquila, que vai me permitir trabalhar até o último dia”, projetou.

Ao ser indagada sobre a data prevista do parto, Gabriella revelou ser no dia da eleição. “A previsão é para o dia das eleições, a data prevista do parto. Depois das 40 semanas a gente ainda pode esperar, mas a previsão é o dia do primeiro turno”, confirmou.

Aguiar confessou ter pensado que o fato de estar grávida poderia ser um “empecilho” nas definições políticas que estavam ocorrendo, e ressaltou postura de Evandro, agora seu companheiro de chapa.

“Pelo contrário, não foi. Isso mostrou uma sensibilidade importante dele. Muitas vezes, mulheres em idade fértil não são nem contratadas e, uma vez grávidas, têm resistência do mercado de trabalho. Ao me escolher, Evandro refutou qualquer tipo de preconceito. E disse que sim, uma mulher grávida pode estar lado a lado numa campanha até a hora do parto”.

Definição no PSD

Gabriella Aguiar foi anunciada como vice, mas seu partido tinha como pré-candidato a prefeito o deputado federal Célio Studart (PSD). Ao O POVO, Célio disse na última terça-feira, 30, que ainda não havia decidido se participaria da campanha de Leitão e que ouviria aliados e sua base de eleitores antes de tomar uma decisão.

Apesar disso, o parlamentar ressaltou qualidades na deputada escolhida para compor a chapa petista e manifestou apoio a Gabriella. Questionada sobre como está a relação dentro do PSD e se espera contar com Célio na campanha, a deputada sinalizou positivamente e disse ter conversado com o correligionário.

"Célio é meu amigo pessoal, temos bandeiras em comum que são contundentes. Ele sempre defendeu meu nome na vice. Foi um movimento republicano, ao entender que essas forças políticas precisavam estar unidas para ter uma candidatura competitiva. Na segunda-feira, ele me ligou parabenizando e dizendo que poderia contar com ele", relatou.

E seguiu: "Claro que, nesse momento, ele precisa ouvir as pessoas que o apoiam. Mas ele me trouxe essa segurança, de que eu poderia contar com ele e, tenho certeza, que contaremos", concluiu. Ao mesmo tempo, outras lideranças do PSD garantem que o partido marchará unido em Fortaleza.