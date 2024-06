Pesquisa Datafolha Fortaleza: Wagner 33%, Sarto 16%, André Fernandes 12%, Evandro 9% e Célio 8%

Foto: O POVO Primeira pesquisa Datafolha para Prefeitura de Fortaleza foi divulgada nesta quinta, 27

Primeira pesquisa Datafolha para a eleição em Fortaleza foi divulgada nesta quinta-feira, 27 de junho (27/06) e mostra Capitão Wagner (União Brasil) com 33% das intenções de voto para a Prefeitura da capital cearense. Ele é seguido por José Sarto (PDT) com 16% e por André Fernandes (PL) com 12%. Na sequência, aparecem os candidatos Evandro Leitão (PT), com 9% e Célio Studart (PSD), com 8%.

Considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais para mais e para menos, Sarto, Fernandes, Evandro e Célio estão tecnicamente empatados.

Eduardo Girão (Novo) aparece na pesquisa com 5% das intenções de voto. Os candidatos Haroldo Neto (UP) e Técio Nunes (Psol) foram citados na pesquisa, mas não chegaram a 1% das intenções de voto.

12% dos entrevistados declararam voto branco ou nulo e 4% disseram não saber em quem votarão.

Veja os detalhes.

Eleições Fortaleza 2024: Confira os números da pesquisa Datafolha de 27 de junho, resposta estimulada:





Capitão Wagner (União Brasil): 33%

José Sarto (PDT): 16%

André Fernandes (PL): 12%

Evandro Leitão (PT): 9%

Célio Studart (PSD): 8%

Eduardo Girão (Novo): 5%

Haroldo Neto (UP): Não pontuou

Técio Nunes (Psol): Não pontuou

Branco/nulo: 12%

Não sabe: 4%

O Datafolha ouviu presencialmente 644 eleitores de Fortaleza entre a última segunda-feira, 24, e a última quarta-feira, 26. A pesquisa foi encomendada pelo Grupo de Comunicação O POVO, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número CE-01909/2024 e tem margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. A taxa de confiança é de 95%.

O pré-candidato Zé Batista (PSTU) não consta nesta primeira rodada da pesquisa Datafolha porque sua pré-candidatura foi anunciada na última segunda-feira, 24 de junho, quando a pesquisa já estava em curso.

Eleições Fortaleza 2024: Cenário 2, resposta estimulada



O Datafolha avaliou também a intenção de voto em um segundo cenário no qual o deputado federal Célio Studart (PSD) não estaria entre os candidatos. O parlamentar manifestou intenção em entrar na disputa. No entanto, seu partido, o PSD, negocia a formação de uma chapa com o pré-candidato Evandro Leitão (PT).

Nesse cenário, Capitão Wagner (União Brasil) lidera com 32% das intenções de voto. Ele é seguido por José Sarto (PDT), que aparece com 19%, e por André Fernandes (PL), com 14%. Dessa forma, Sarto e Fernandes estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro.

Em seguida, estão Evandro Leitão (PT) com 8% das intenções de voto e Eduardo Girão (Novo), com 7%. Portanto, Fernandes, Evandro e Girão estão tecnicamente empatados nesse cenário.

Técio Nunes (Psol) e Haroldo Neto (UP) aparecem com 1%. Votos em branco e nulos somam 14%. Eleitores que dizem não saber ou não responderam são 4%.

Confira os números da intenção de voto em Fortaleza neste cenário segundo o Datafolha (resposta estimulada)

Capitão Wagner (União Brasil): 32%

José Sarto (PDT): 19%

André Fernandes (PL): 14%

Evandro Leitão (PT): 8%

Eduardo Girão (Novo): 7%

Técio Nunes (Psol): 1%

Haroldo Neto (UP): 1%

Branco/nulo: 14%

Não sabe: 4%

Eleições Fortaleza 2024: Pesquisa espontânea

O levantamento do Datafolha também realizou pesquisa espontânea para a eleição de Fortaleza. Nesta modalidade, não é apresentada ao entrevistado a relação dos candidatos na disputa. O dado sinaliza quais candidatos possuem preferência mais consolidada na disputa.

Nesta modalidade, os candidatos André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil) e José Sarto (PDT) são mencionados por 6% dos entrevistados. Evandro Leitão (PT) é mencionado por 3% dos entrevistados, enquanto outros 2% disseram que votariam no PT ou no "candidato do PT".

Eduardo Girão (Novo) e Célio Studart (PSD) foram citados, mas não alcançaram 1% das menções.

Outros nomes somados chegam a 6%. Os que disseram não saber em quem votariam totalizam 64%. Os que dizem votar branco, nulo ou em nenhum somam 8%. Os que não votam chegam a 1%

Confira os números da pesquisa Datafolha de 27 de junho, resposta espontânea:

André Fernandes (PL): 6%

Capitão Wagner (União Brasil): 6%

José Sarto (PDT): 6%

Evandro Leitão (PT): 3%

No PT/candidato do PT: 2%

Não sabe: 64%

Outras respostas: 6%

Branco/nulo/nenhum: 8%

Não vota: 1%

Eleições Fortaleza 2024: Rejeição dos candidatos

A pesquisa Datafolha também perguntou aos eleitores em quais dos candidatos eles não votariam de jeito nenhum na disputa deste ano. A resposta revela a taxa de rejeição, que mostra a dificuldade de crescimento que a candidatura enfrenta na disputa.

José Sarto (PDT) é o candidato que tem a maior rejeição: 39%. Atrás dele, aparecem Capitão Wagner (União Brasil), com 28%; André Fernandes (PL), com 23%; e Haroldo Neto (UP), com 19%.

Na sequência estão Evandro Leitão (PT) e Técio Nunes (Psol), ambos com 17% de rejeição; Eduardo Girão (Novo) tem 15% de rejeição e Célio Studart (PSD), 14%.

Os eleitores que não rejeitam nenhum dos candidatos ou votariam em qualquer um deles são 2%. Os que rejeitam todos ou não votariam em nenhum são 5%, enquanto 4% dos entrevistados responderam não saber.

Confira os resultados:





José Sarto (PDT): 39%

Capitão Wagner (União Brasil): 28%

André Fernandes (PL): 23%

Haroldo Neto (UP): 19%

Evandro Leitão (PT): 17%

Técio Nunes (Psol): 17%

Eduardo Girão (Novo): 15%

Célio Studart (PSD): 14%

Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 2%

Rejeita todos/não votaria em nenhum: 5%

Não sabe: 4%

Análises e repercussão

Assinantes da plataforma de multistreaming O POVO+ têm acesso a série de conteúdos exclusivos da primeira rodada de pesquisa Datafolha, incluindo análises dos colunistas do O POVO.

