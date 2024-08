Sued Carvalho é a 1ª mulher trans candidata em Juazeiro

Foto: Reprodução/Instagram/@unidadepopularce SUED Carvalho é a candidata da UP em Juazeiro do Norte

A historiadora e escritora Sued Carvalho foi oficializada candidata à Prefeitura de Juazeiro do Norte, nesse domingo, 4, pela Unidade Popular (UP). Com isso, ela se torna a primeira mulher trans a concorrer ao executivo da cidade distante 527,57 km de Fortaleza.

A convenção ocorreu na sede do Sindicatos dos Servidores Municipais de Juazeiro. Sued concorre em uma chapa pura, junto do estudante universitário de jornalismo, Levi Rabelo, militante da UP na região do Cariri.

Professora de História da rede pública estadual, Carvalho foi ainda a primeira mulher trans presidente de diretório estadual do país, tendo assumido no ano passado a presidência da UP Ceará.

Sued afirmou que lutará contra o Novo Ensino Médio (NEM) e a privatização de escolas públicas. Defendeu ainda o direito a moradia, criticando a especulação imobiliária.

Em Juazeiro, além da candidatura da UP, há outros três postulantes. O prefeito Glêdson Bezerra visa reeleição inédita, concorrendo pelo Podemos. Pelo PT, lançou-se Fernando Santana. Pelo Psol, concorre Germano Lima. (Ludmyla Barros/especial para O POVO)