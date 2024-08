Câmara de Fortaleza: 2ª sessão após as convenções dura menos de meia hora

Foto: FÁBIO LIMA Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor)

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) estabeleceu três sessões plenárias semanais para este segundo semestre, diferentemente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), que no período eleitoral terá apenas uma sessão por semana. Apesar de padronizar o funcionamento normalmente, no segundo dia de atividades legislativas após a volta para o segundo semestre, a sessão desta quarta-feira, 7, durou apenas 25 minutos, tendo início às 9h30 e encerrada às 9h55min, como consta no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL).



Neste período foram aprovados três projetos de lei 37/2024, 61/2024 e 81/2024, em discussão única, sendo essas proposições de denominação de duas praças, uma no bairro Parque Dois Irmãos e outra no Ancuri, além de uma pedido de conceder o título de cidadão honorário de Fortaleza a um advogado.

Ainda na sessão foram aprovados cinco projetos de indicação 634, 638, 639 e 644, também todos de 2024. No caso destas proposições, está a de autorizar o prefeito José Sarto (PDT) a construir uma praça no Mondubim, a construção de uma areninha no Papicu, a transformação de uma escola municipal no Planalto Ayrton Senna em tempo integral, a construção de um Centro de Educação Infantil (CEI), também no Planalto Ayrton Senna, e por fim, a urbanização do entorno da Lagoa do Jangurussu.

Na volta da Câmara, o presidente da Casa, Gardel Rolim (PDT), afirmou à imprensa que as sessões continuariam sendo às terças, quartas e quintas, e os vereadores respeitariam os trabalhos no plenário para fazerem suas campanhas.



“Nós votaremos e deliberaremos terças, quartas e quintas, como fazemos de costume. Nós vamos cumprir o nosso papel como vereador. Obviamente, cada um que participará das eleições como candidato ou apoiador vai fazer isso respeitando o momento da sessão”, disse.



Além da promessa de três sessões normais, Gardel destacou haver um entendimento da Câmara de manter um “respeito” no plenário da Casa sobre as questões da campanha eleitoral entre os parlamentares. “Respeitar os colegas vereadores, respeitar o tempo dedicado às sessões plenárias”, disse.

Correção: diferentemente do que foi publicado anteriormente, a sessão da Câmara Municipal não foi encerrada por falta de quórum. Houve expediente com Pinga Fogo e leitura e votação de matérias do dia.