Evandro diz que conversou com Luizianne: 'no momento correto, ela entrará na campanha'

Foto: FÁBIO LIMA Evandro e Luizianne na convenção petista de Caucaia. Ocasião marca primeira vez em que ambos foram vistos dividindo palanque após ele ser escolhido candidato do PT a prefeito de Fortaleza

Candidato do PT a prefeito de Fortaleza, o deputado estadual Evandro Leitão disse que finalmente conversou com a deputada federal Luizianne Lins. Os petistas protagonizaram disputa interna do partido para concorrer à chefia do Executivo municipal e, desde então, ele buscava o apoio dela na campanha.

"Conversamos, conversamos. E tivemos um contato, uma primeira conversa e, nós, no momento correto, ela vai entrar na campanha", disse Leitão em entrevista coletiva antes do primeiro debate com os candidatos a prefeito de Fortaleza, realizado nessa quinta-feira, 8, pela TV Band Ceará.

Na ocasião, ele foi questionado sobre ter encontrado a ex-prefeita na convenção partidária de Waldemir Catanho (PT), candidato em Caucaia. Esse evento reuniu, pela primeira vez, Evandro e Luizianne, além do ministro da Educação, Camilo Santana, e do governador do Ceará, Elmano de Freitas, também petistas.

Os deputados não se encontravam desde a disputa interna no PT, na qual Evandro foi escolhido pré-candidato. Luizianne participou do embate, mas se retirou instantes antes da votação. Ele tinha a maioria dos delegados.

Em outro evento com Catanho, quando ele recebeu a Medalha Boticário Ferreira, comenda ofertada pela Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Evandro e Luizianne quase se encontraram. Ele, no entanto, deixou o local antes da chegada dela.

Evandro reafirmou na oportunidade que a conversa com Luizianne, em busca de apoio à postulação dele, iria acontecer “na hora certa, no momento certo”. A ex-prefeita foi vista logo após a saída do agora candidato do local. Eles não se cruzaram durante a cerimônia.

O que diz Luizianne sobre apoiar Evandro?

O POVO entrou em contato com a assessoria de comunicação de Luizianne Lins para saber se houve algum avanço sobre o apoio dela na campanha em Fortaleza. Quando houver retorno, a matéria será atualizada.

Até julho, a participação da deputada federal era tida como incerta. Para o assunto, era estabelecido debate pela parlamentar com aliados.

A presença da petista nas movimentações de Evandro, no entanto, foi dada como certa pela presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, que revelou ter tido conversas com Luizianne, garantindo que deputada “vai entrar na campanha do Evandro”, embora existam outras “prioridades”.

A deputada federal coordenará o programa de governo de Waldemir Catanho, aliado histórico dela, além de integrar a coordenação de comunicação da campanha do postulante petista de Caucaia.

“Ter muita gente” na campanha de Evandro foi um dos “freios” que Luizianne citou ao ser questionada sobre um possível apoio ao companheiro de partido. Ela avaliou como "nada fácil" o processo de escolha do candidato em Fortaleza.

“A gente tem uma tarefa enorme, a campanha nem começou. São muitos desafios, eu acho que tem muita gente também pra ajudar, todo mundo vai ajudar. Tem o ministro da Educação, que ele (Evandro) é o candidato do ministro da Educação, Camilo Santana. Tem o governador do Estado, tem muitas lideranças, temos vereadores, tem muita gente que pode ajudar”, ressaltou a deputada ao O POVO, no mesmo mês.