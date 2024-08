Quem é Eduardo Girão? Conheça o candidato do Novo à Prefeitura de Fortaleza

Foto: Samuel Setubal / O POVO Senador Eduardo Girão é candidato a prefeito de Fortaleza nas eleições de 2024

Eduardo Girão, senador da República pelo Ceará, é filiado ao partido Novo e candidato à Prefeitura de Fortaleza nas eleições municipais de 2024. Ele realizou a convenção partidária no sábado, 3, e tem como vice em sua chapa Silvana Bezerra, viúva do ex-governador cearense Adauto Bezerra.

Quem é Eduardo Girão?

Luis Eduardo Grangeiro Girão tem 51 anos e é filiado ao Novo desde 2023. Ele é empresário com atuação nos ramos de hotelaria, segurança privada e também produção audiovisual. Além disso, o candidato foi presidente do Fortaleza Esporte Club entre junho de 2017 e novembro do mesmo ano. Sob sua gestão, o clube subiu da série C para a série B após oito anos.



Girão concorreu pela primeira vez a um mandato político em 2018, postulando vaga ao Senado Federal. Na época, ele era filiado ao Pros. Em sua campanha, defendeu trabalho em favor dos valores da família, sendo contrário a legalização das drogas, liberação descriminada de armas e também crítico a privilégios políticos, além de, na reta final, apoiar o então candidato à presidente Jair Bolsonaro (na época no PSL, atualmente no PL).

Em uma disputa acirrada e surpreendente, Girão conseguiu desbancar Eunício Oliveira (MDB), então presidente do Senado, e ficou com a segunda vaga, a primeira sendo ocupada por Cid Gomes (PSB). O senador teve 1.325.786 votos totais, o equivalente a 17,09%, sendo 11.993 votos votos a mais do que o adversário, dois pontos percentuais, resultado que não foi previsto por nenhum instituto de pesquisa.

Atuação no Senado Federal

No Senado, a atuação de Eduardo Girão é marcada pela alta presença nas sessões e uso da tribuna para declarações em favor da liberdade, por vezes polêmicas. Ele atuou na CPI da Covid-19, onde criticou governadores por praticarem o isolamento social e também defendeu medicamentos como hidroxicloroquina.

Neste ano, o candidato à Prefeitura de Fortaleza tem se manifestado de forma recorrente contrário ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, chegando até a pedir o impeachment dele, criticando o julgamento dos réus do 8 de janeiro.

Um momento que viralizou foi o de Girão usando a tribuna do Senado Federal para agradecer, em inglês, ao bilionário Elon Musk (dono do X, ex-Twitter), pela posição em favor da liberdade de expressão e por ser crítico a Moraes.

Outra posição marcante do senador é o fato de ser contrário ao aborto e favorável ao PL discutido no Congresso sobre aumentar a pena para quem cometer a prática. Eduardo Girão presidiu uma sessão no Senado em que foi realizada uma apresentação teatral sobre a temática. Nela, uma atriz encenou ser um feto abortado e transmitiu imagens de aborto real quando crianças estavam presentes.