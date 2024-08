Quem é Evandro Leitão? Conheça o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-09-2023: Evandro leitão faz balanço de cirurgias eletivas no Hospital Estadual Leonardo da Vinci. (Foto: Samuel Setubal)

Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, é filiado ao PT e candidato à Prefeitura de Fortaleza nas eleições municipais de 2024. Ele tem como vice em sua chapa Gabriella Aguiar (PSD), também deputada estadual.

A candidatura de Evandro contou com fortes negociações desde a desfiliação dele da antiga sigla, o PDT, até o ingresso no PT. Houve ainda disputas internas com a deputada federal Luizianne Lins e, depois, de partidos aliados sobre qual agremiação ficaria com a vaga da vice.

O deputado ganhou notoriedade por assumir a presidência do Ceará Sporting Club e por presidir o parlamento estadual, sucedendo o atual prefeito José Sarto (PDT), ex-companheiro de partido, a quem Evandro chegou a tecer elogios.

Quem é Evandro Leitão? Da presidência do CSC à presidência da Alece

Evandro Sá Barreto Leitão nasceu em Fortaleza, em 1967, filho de Wellington Rocha Leitão e Silvia Barreto Leitão. É casado com Cristianne Sales Leitão, idealizadora do Comitê de Responsabilidade Social da Alece.

É formado em Ciências Econômicas pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e em Direito pela Faculdade Integrada do Ceará (FIC). Possui pós-graduação em Gestão Pública pela Secretaria da Administração do Ceará, e em Marketing pela Bolsa de Valores Regional.

Em 2008, assumiu a presidência do Ceará Sporting Club, ficando no cargo até 2015. Conquistou uma Copa do Nordeste e quatro vezes o Campeonato Cearense. Após o afastamento, seguiu na presidência do Conselho Deliberativo até 2022, desistindo de tentar reeleição do cargo. No entanto, o Esportes O POVO apurou que, mesmo afastado, Evandro assumiu papel ativo nas articulações para definição de João Paulo Silva como presidente do Ceará.

Evandro concorreu pela primeira vez a um cargo político em 2010, quando obteve 31.850 votos para deputado estadual. Foi secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social de 2011 a 2013, durante o segundo mandato do ex-governador Cid Ferreira Gomes. Só se elegeu ao Parlamento estadual no pleito seguinte, em 2014, se reelegendo desde então, sempre pelo PDT.

No primeiro mandato como deputado estadual, foi líder do governo Camilo Santana na Assembleia Legislativa. No segundo, iniciou na 1ª Secretaria da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) e chegou à Presidência da Casa, após a vitória de José Sarto nas eleições em Fortaleza, em 2020.

Na época companheiros de partido, ao assumir, Evandro pregou uma continuidade do trabalho de Sarto. Também disse querer estreitar a relação do Legislativo com a sociedade.

Postulação foi marcada por conflitos desde a saída do PDT até a escolha da vice

Com o racha interno do PDT em 2022, Evandro passou a integrar o grupo ligado ao senador Cid Gomes. Em agosto, o candidato já havia anunciado oficialmente que estava de saída do partido.

Três meses depois, Cid concedeu cartas de anuência do PDT para cinco deputados federais e 13 estaduais, dentre eles Evandro. O movimento levou ao afastamento do senador da presidência da sigla, que se filiou, junto de aliado para o PSB em fevereiro deste ano.

Evandro, no entanto, não foi para o PSB, mas sim para o PT. A filiação do deputado foi aprovada pela Executiva do PT Ceará em dezembro passado. Cid se manifestou lamentando a escolha.

A anuência de Evandro foi contestada pelo PDT, que apresentou recursos por meses. O caso só foi encerrado no Tribunal Regional Eleitoral em março de 2024. O partido ainda pode recorrer para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A chegada ao PT ainda contou com disputas internas sobre o nome oficial petista para a Prefeitura de Fortaleza. O partido contava com cinco pré-candidaturas lançadas, sendo a mais competitiva com Evandro, a da deputada federal Luizianne Lins. A disputa durou até os últimos minutos e foi decidida em encontro realizado pelo PT.

Luizianne retirou a pré-candidatura, mas os apoiadores se abstiveram da votação, que acabou definindo Evandro como postulante petista. O apoio público da deputada até o momento ainda não ocorreu, mas Evandro disse, na última semana, que finalmente conversou com ela e que “no momento certo”, a parlamentar entrará na disputa.

A pré-candidatura petista ainda contou com fortes negociações quanto ao nome que concorreria a vice. Após meses com o PSB de Cid Gomes na preferência, a vaga acabou ficando o PSD, com a deputada estadual Gabriella Aguiar. Cid não se manifestou sobre a candidatura de Evandro desde então.