Quem é José Sarto? Conheça o candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA SARTO tenta a reeleição no Paço Municipal

José Sarto, prefeito da capital cearense, é filiado ao PDT e candidato à Prefeitura de Fortaleza nas eleições municipais de 2024. Ele tem como vice em sua chapa Élcio Batista (PSDB), que também tenta reeleição.

Com mais de 30 anos de vida política, Sarto já exerceu mandato na Câmara Municipal (CMFor) e, em sete ocasiões, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). Ao longo da trajetória, chegou a assumir a liderança do governo Cid Gomes e a vice-liderança de Camilo Santana no Parlamento.

Quem é José Sarto? Gestor chegou a assumir a Prefeitura nos anos 1990

José Sarto Nogueira Moreira nasceu em 1959, em Acopiara, município distante 350,93 km de Fortaleza. É formado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e, ao todo, soma 36 anos de vida política.

Segundo o portal da Alece, Sarto começou na vida pública no Fundo Cristão para Crianças, entidade filantrópica que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Foi eleito pela primeira vez em 1988, como vereador de Fortaleza. Foi reeleito em 1992 e já neste segundo mandato, presidiu a Câmara Municipal (CMFor), chegando a assumir interinamente a Prefeitura da Capital, na época do prefeito Juraci Magalhães.

Em 1994, foi eleito deputado estadual, cargo ao qual foi reeleito seis vezes, totalizando sete mandatos consecutivos na Alece. No parlamento, presidiu as comissões de Constituição Justiça e Redação, de Educação e de Fiscalização e Controle, além da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apurou fraudes no Seguro DPVAT.

O deputado compôs a Mesa Diretora da Assembleia no biênio 2011/2012, como primeiro vice-presidente. Chegou à presidência da Casa em janeiro de 2013, quando o então deputado estadual Roberto Cláudio (PDT) assumiu a Prefeitura de Fortaleza, após vitória nas eleições municipais de 2012.

Sarto voltou à presidência da Alece para o biênio 2019-2020, quando deixou o posto e o parlamento por ter vencido as eleições de 2020. Virou, então, prefeito de Fortaleza e, na Alece, assumiu Evandro Leitão, hoje seu adversário na disputa pelo Paço Municipal.

Quem é José Sarto? De líder de Cid e Camilo a opositor do PT

Na Alece, Sarto foi líder do Governo Cid Gomes (2007-2014). Foi ainda vice-líder do Governo Camilo Santana (PT), durante a legislatura 2015-2018. Na época, a liderança de Camilo era de Evandro Leitão (PDT), hoje forte opositor de Sarto na disputa pela Prefeitura de Fortaleza.

Em 2020 o cenário era de união entre o PT e o PDT, que vinham de anos de alinhamento político de a nível estadual. Sarto, escolhido como candidato à sucessão de Roberto Cláudio, recebeu o apoio dos hoje adversários Camilo Santana e Cid Gomes.

Ambos se manifestaram publicamente, em apoio a Sarto. Mesmo Camilo, cujo partido tinha como candidata a ex-prefeita Luizianne Lins (PT), prestou apoio no segundo turno. Vice de Sarto, Élcio Batista ainda disse ter sido escolhido pelo próprio governador para representar o grupo político na disputa.

A aliança PT-PDT acabou em 2022, por divergências na negociação do candidato para as eleições para governador. O PT apoiava o lançamento do nome da então governadora Izolda Cela (hoje PSB) e o PDT decidiu por lançar Roberto Cláudio.

O PT rompeu e lançou Elmano de Freitas, hoje governador do Ceará. Cid Gomes migrou para o PSB em fevereiro deste ano e apoia a candidatura de Evandro Leitão.

O rompimento das siglas gerou troca de críticas entre as máquinas estadual e a municipal. Em 2023, Sarto e Elmano divergiram sobre temas desde o aumento nas tarifas de ônibus até o limite de velocidade na avenida Osório de Paiva, além da situação da segurança pública do Ceará.

Neste ano eleitoral, as críticas incluíram o ex-companheiro de Alece de Sarto, Evandro Leitão, que havia migrado recentemente para o PT e sido alçado postulante pelo partido.

Os dois entraram em divergência sobre a Taxa do Lixo, a qualidade do transporte público em Fortaleza e, mais recentemente, trocaram vídeos “debochando” um do outro via redes sociais.

A postulação de Sarto hoje conta com uma coligação de partidos como o PSDB-Cidadania, Agir, Avante, DC, Mobiliza e Podemos, segundo cadastrado no portal do Tribunal Superior Eleitoral, em 13 de agosto. Dentre os caciques, o apoiam Ciro Gomes (PDT), o deputado federal André Figueiredo (PDT) e o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).