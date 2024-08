Eleições 2024: veja o patrimônio dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza

Foto: Montagem/O POVO André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Chico Malta (PCB), Eduardo Girão (Novo), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT), Técio Nunes (Psol) e Zé Batista (PSTU) são candidatos em Fortaleza

A última quinta-feira, 15, marcou o fim do prazo que os candidatos têm para cadastrar suas candidaturas no sistema da Justiça Eleitoral. Um dos passos para ser concorrer nas disputas eleitorais é declarar o total de bens e mostrar a origem do patrimônio apresentado, seja terrenos ou investimentos.

Em Fortaleza, nove candidaturas foram oficializadas como consta na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre os declarantes, quem tem o maior patrimônio é o senador Eduardo Girão (Novo) com mais de R$ 48 milhões, entre cinco apartamentos, uma casa, terrenos, aplicação de renda física e carros.

Ele ocupa o posto de terceiro candidato a prefeito mais rico nas capitais brasileiras entre os que registraram candidatura até a última terça-feira, 13. Estreante na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, Girão é disparado o candidato com maior patrimônio dentre os que já registraram candidatura na Capital cearense.

Outro destaque é o caso do atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), que concorre à reeleição. Ele declarou à Justiça Eleitoral que seu patrimônio encolheu em comparação ao que tinha há quatro anos quando foi eleito pela primeira vez.

No ano em que concorreu pela última vez, em 2020, os bens do político somavam R$ 1,5 milhão. Este ano, Sarto disse ter R$ 1,1 milhão em bens. Estão inclusos dois apartamentos e uma casa. O político afirma ter R$ 66 mil distribuídos entre participações societárias de uma clínica odontológica e uma cooperativa de crédito.

Na casa do milhão, há também Capitão Wagner (União Brasil) que declarou R$ 1,04 milhão, que também apontou diminuição no patrimônio. O valor atual é dividido em 50% de dois apartamentos em Fortaleza, 50% de uma casa em Cascavel, um terreno no Eusébio e valores em poupança. Quatro anos antes, quando ele também se candidatou a prefeito de Fortaleza, declarou, à época, patrimônio da ordem de R$ 1.2 millhão.

Já o estreante deputado André Fernandes (PL) declarou valor total de bens de R$ 377 mil. Entre os bens apareciam uma motocicleta e porcentagens (meeiro) de uma casa e de outros três terrenos. Há dois anos, quando se elegeu deputado federal, Fernandes havia declarado valor similar de bens, com registro de pouco mais de R$ 353 mil.

Na primeira tentativa pela Prefeitura, Evandro Leitão (PT) declarou patrimônio de R$ 1,6 milhão, também com maior parte dos recursos providos de imóveis. No caso dele, foram declarados dois apartamentos, um de R$ 941 mil e outro de R$ 620 mil. Há uma sala empresarial de R$ 70 mil, além de um plano previdenciário.



George Lima (Solidariedade) disse ter R$ 567 mil em bens, essencialmente um carro, um apartamento e R$ 54 mil em dinheiro em espécie. O sindicalista Zé Batista (PSTU) declarou R$ 175 mil, sendo uma casa em Maracanaú, um terreno e um carro.

Técio Nunes (Psol) declarou um carro no valor de R$ 37 mil, se configurando o candidato com o menor patrimônio declarado na disputa pela Prefeitura de Fortaleza.

Confira os patrimônios declarados dos candidatos de Fortaleza

Em ordem crescente de patrimônio. Comparação com a eleição mais recente disputada

Técio Nunes (Psol)

Total em bens: R$ 37 mil

Candidato pela primeira vez, não tem declaração de bens anterior

Zé Batista (PSTU)

Total em bens: R$ 175 mil

Bens em 2022: R$ 105.000,00

André Fernandes (PL)

Total em bens: R$ 377 mil

Bens em 2022: R$ 353.596,37

Chico Malta (PCB)

Total em bens: R$ 540 mil

Bens em 2022: R$ 90 mil

George Lima (Solidariedade)

Total em bens: R$ 567 mil

Bens em 2018: R$ 513.776,00



Capitão Wagner (União Brasil)

Total em bens: R$ 1,04 milhão

Bens em 2022: R$ 1.057.122,45



José Sarto (PDT)

Total em bens: R$ 1,1 milhão

Bens em 2020: R$ 1.576.407,67



Evandro Leitão (PT)

Total em bens: R$ 1,6 milhão

Bens em 2022: R$ 1.107.058,65



Eduardo Girão (Novo)

Total em bens: R$ 48 milhões

Bens em 2018: R$ 36.397.417,26