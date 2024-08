George Lima "testa" transporte público e pega ônibus em terminal da Messejana

Foto: Isabelle Maciel/O POVO GEORGE Lima e Rachel Girão cumpriram agenda de campanha em ônibus

O candidato a prefeito de Fortaleza pelo Solidariedade, George Lima, e sua vice, Rachel Girão (Solidariedade), andaram de ônibus na Capital nesta quarta-feira, 21, em ação de campanha eleitoral. O político e empresário admitiu que não utilizava o transporte público desde a infância e queria entender a realidade da população fortalezense.

“É conhecer melhor, conhecer de perto, porque nós não somos demagogos. A gente realmente, eu e a minha vice, Rachel, andamos de carro todo dia. Tivemos esse privilégio, mas a gente tem que conhecer a realidade do que o povo está precisando, estamos testando o serviço público”, explicou George, completando que “vê a desaprovação do prefeito (Sarto) e nas propagandas (do pedetista) está tudo maravilhoso”.

George Lima e Rachel Girão chegaram ao Terminal da Messejana por volta de 16h30min e aproveitaram para comer um milho cozido. Após o lanche, entraram no terminal e observaram a movimentação. O candidato do Solidariedade comprou uma broa antes deles se dirigirem à parada da linha Circular I.

Com o próprio candidato admitindo se deslocar utilizando o carro como modal, os cerca de quarenta minutos dentro do ônibus foram de estranheza para George. Ele demonstrou certa inabilidade, ou falta de jeito, para segurar as barras de apoio da maneira mais apropriada ou segura.

Assim como reconheceu não saber que podia solicitar a parada do transporte. George chegou a citar, em tom de brincadeira, a necessidade de usar cinto de segurança no veículo. Diferente de Rachel, mais ambientada, que revelou ter utilizado bastante o transporte público quando cursava a faculdade de Direito.

George Lima e Rachel Girão, do Solidariedade, pegam ônibus no Terminal da Messejana em ação de campanha para à Prefeitura de Fortaleza Crédito: Isabelle Maciel/O POVO George Lima e Rachel Girão, do Solidariedade, pegam ônibus no Terminal da Messejana em ação de campanha para à Prefeitura de Fortaleza Crédito: Isabelle Maciel/O POVO George Lima e Rachel Girão, do Solidariedade, pegam ônibus no Terminal da Messejana em ação de campanha para à Prefeitura de Fortaleza Crédito: Isabelle Maciel/O POVO

Ambos conversaram com alguns passageiros para pegar impressões sobre a realidade da mobilidade urbana em Fortaleza, mas sem fazer discursos ou entregar santinhos e adesivos no local, visto que a ação é proibida pela Justiça Eleitoral.

Sobre a experiência, George Lima afirmou que estava “feliz em participar da realidade das pessoas”, mas que não aprovou a vivência do trabalhador de Fortaleza: “Tem muita coisa que pode melhorar, mas muito”.

O candidato ainda criticou a gestão do prefeito José Sarto (PDT). Segundo George, o pedetista nos três primeiros anos de mandato “não mostrou a cara e agora apareceu, aí, fazendo campanha com óculos na cara, fazendo graça e dizendo que fez muito”.