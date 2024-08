Domingos Filho define como "agressão medíocre" fala de Danilo Forte sobre Gabriella Aguiar

Foto: Samuel Setubal Domingos Filho (PSD) em debate na Rádio O Povo CBN.

O presidente estadual do PSD, Domingos Filho, defendeu a candidata a vice-prefeita de Evandro Leitão (PT) e sua filha, Gabriella Aguiar (PSD), das falas do deputado federal Danilo Forte (União Brasil), e classificou as afirmações como “agressão medíocre”.

O coordenador de campanha de Capitão Wagner (União Brasil) à Prefeitura de Fortaleza havia afirmado que Gabriella Aguiar representa as “oligarquias rurais”. Em defesa da filha, Domingos Filho afirmou que Forte é o verdadeiro representante da “oligarquia rural”.

“Ele foi muito infeliz, o que me permite dizer agora: oligarquia rural pra valer, opressora, que oprime, que bate, que mata, é o que ele representa. Como o pai dele (Abelino Bernardo Forte) foi sim, um grande latifundiário rural lá do sertão de Canindé, que todo mundo sabe disso”, enfatizou Domingos, em participação no programa Debates do Povo, na Rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 26..

“E eu aqui, efetivamente só tive que ser incisivo, em função do ataque que foi feito covardemente à minha filha e aqui tá falando um pai”, completou.

Gabriella Aguiar já havia respondido às falas de Forte, e as definiu como “misoginia e preconceito com o Interior”.

O presidente do PSD aproveitou para falar sobre tradições políticas familiares e citou o pai do ex-senador e ex-governador Tasso Jereissati, que foi senador, assim como a família Ferreira Gomes, de Cid, Ciro, Lia e Ivo Gomes, fazendo uma alusão a sua própria família.

A esposa de Domingos Filhos, Patrícia Aguiar, é prefeita de Tauá e concorre à reeleição. O filho do casal, Domingos Neto, é deputado federal e a filha, Gabriella Aguiar, é deputada estadual e candidata a vice-prefeita de Evandro Leitão.

Domingos Filho ainda propôs um debate entre ele e Danilo Forte e convidou o deputado federal ao vivo: “Convida nós dois, pra ficar logo junto eu e ele aqui”.

Durante o debate, Domingos Filho e Eudoro Santana, presidente do PSB, chegaram a falar sobre a disputa da vice-prefeitura entre Gabriella Aguiar e Luísa Cela (PSB), e afirmaram que não “há rusgas” entre os partidos. Eudoro, inclusive, chegou a afirmar que Aguiar era o nome de preferência do ministro Camilo Santana (PT).

“Aliás, eu quero dizer, que o Camilo, no conjunto, era um dos que torcia pela sua filha. Pelas características. Eu tô falando isso, não é para criar problemas com a nossa companheira Luisa (Cela), nem coisa nenhuma, mas foi porque ele disse: olha, ela tem o perfil que as pesquisas indicavam”, completou.

O perfil qualitativo que Eudoro e Domingos citaram durante o debate foi uma pesquisa realizada pela campanha de Evandro Leitão e que apontou a melhor vice como “mulher e ligada à saúde”. Gabriella Aguiar é médica geriatra e professora universitária.