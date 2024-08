Deputado Idilvan, do PDT, explica apoio a Evandro, do PT: 'A gente se conhece desde 1993'

Foto: Divulgação: Campanha Evandro Leitão IDILVAN Alencar, deputado do PDT, declarou apoio a Evandro em Fortaleza

O deputado federal do PDT, Idilvan Alencar, afirmou ao O POVO que o apoio dele a Evandro Leitão, candidato a prefeito de Fortaleza pelo PT, decorre da amizade antiga entre eles. Conforme o ainda pedetista, eles são amigos há 31 anos.

O motivo mais forte, disse o deputado, é o fato de a candidatura de Evandro ter ascendência sobre a categoria de professores. Idilvan tem a educação como bandeira política em seu mandato e profissionais do ensino como base eleitoral. Ele chegou à Câmara dos Deputados em 2018 e foi reeleito em 2022.

"O Evandro Leitão é auditor fiscal igual a mim. A gente se conhece desde 1993. Trabalhamos juntos, sei lá, dez anos. É um amigo pessoal, é uma relação anterior à política. (...) Vem daí esse apoio", afirmou Idilvan.

"E eu sou do campo da esquerda, também", acrescentou Idilvan, para quem Evandro é o real representante deste campo político e ideológico na disputa pelo Paço Municipal.

"Eu sou muito ligado ao Cid que está na chapa também, na coligação. Tenho uma ligação com a Izolda, que está no PSB, então isso é natural. Outro motivo mais forte são os professores. Eles votam em peso no PT, a grande maioria dos eleitores. É uma decisão que está em consonância com a questão da amizade pessoal, a questão dos meus líderes políticos e a questão dos eleitores", finalizou.

Idilvan ainda está no PDT, legenda com cujo comando não possui afinidade. Na briga que colocou os irmãos Ciro e Cid Gomes em lados opostos, Idilvan fincou o pé entre os cidistas. O senador teve adesão maior entre a bancada do PDT na Assembleia Legislativa. A tendência é de que migrem para o PSB, seguindo o ex-governador.

Não é este, contudo, o único caminho a ser seguido. O próprio Evandro, por exemplo, filiou-se ao PT no mesmo contexto. Idilvan afirma não ter definição sobre eventual mudança de partido. "Aí é outra questão", disse.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou recurso do PDT que tentava barrar a desfiliação de 14 deputados estaduais trabalhistas. O veredito da corte superior ocorreu na última segunda-feira, 26. Ou seja, eles poderão pedir desfiliação do PDT sem perder os mandatos. Os federais do PDT no Ceará não fizeram movimento de retirada.

Presidente do PDT no Ceará: "Deixa ele se desmoralizar"

Procurado por O POVO, o ex-senador e presidente do PDT no Ceará, Flávio Torres, respondeu que não defende punições a Idilvan Alencar. "Ele já não é pedetista. Pediu pra sair, inventando uma perseguição que nunca existiu, ainda não se desfiliou por conta da legislação. Deixa ele se desmoralizar, perdendo a eleição, pois quem vai ganhar é o Sarto", afirmou o dirigente pedetista.