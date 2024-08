André Fernandes menciona PT e PDT e afirma: "Ninguém vai impedir o nosso avanço"

Foto: Taynara Lima/O POVO ANDRÉ foi à inauguração de comitê de Bella Carmelo. Evento teve presença de Eduardo Bolsonaro

O candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza André Fernandes falou sobre a corrida eleitoral e afirmou estar “enfrentando dois grandes poderes”. O deputado federal chegou a mencionar o PT e o PDT, que respectivamente ocupam as administrações estadual e municipal, e destacou que “ninguém vai impedir o avanço” do partido.

“Eu estou enfrentando grandes máquinas. Eu falo isso, porque nós estamos enfrentando dois grandes poderes: Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza. Eles vêm com tudo. Tudo que eles puderem fazer, eles farão. [...] Quando o povo decide, não tem PT, não tem PDT… Ninguém vai impedir o nosso avanço”, disse André nessa sexta-feira, 30, durante evento de inauguração do comitê da candidata à vereadora Bella Carmelo (PL).

O candidato, que chegou no local após o início do evento e saiu antes do término, discursou para os apoiadores presentes e pontuou o apoio à Bella Carmelo, esposa do deputado estadual Carmelo Neto (PL), que também estava presente. Fernandes ainda citou a solicitação do Ministério Público Eleitoral para que o nome da candidata fosse corrigido. “A Justiça pode até querer ‘arengar’ com o nome, mas o nome vai permanecer”.

Nesta sexta-feira, 30, a Justiça liberou o registro de candidatura de Bella Carmelo com o uso do nome do marido na urna. Mesmo com a liberação, o pedido do MP foi citado durante os discursos da candidata e de Carmelo, ambos considerando o caso como “perseguição”.

“A gente começa essa campanha com a Bella já sendo perseguida. Querem impedi-la de usar o meu nome, o nome do seu marido [...] Essa perseguição eles já perderam. Vão ter que chamar de Bella Carmelo até a vitória. Vão ter que engolir”, disse Carmelo, presidente do PL no Ceará.

Bella Carmelo também exaltou o apoio recebido pelos principais nomes do partido e afirmou não ter vergonha dos padrinhos políticos, mencionando o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, os irmãos Carlos, Eduardo e Flávio Bolsonaro e o deputado federal Nikolas Ferreira.

O evento ainda contou com a presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). O parlamentar falou sobre o trabalho realizado pelo partido em todo o País, destacando que, no Nordeste, há um “espaço grande a percorrer” e apontou que o “trabalho é de formiguinha, mas é permanente”.

De acordo com a plataforma Divulgacand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bella Carmelo recebeu R$ 612 mil do PL, além de R$ 25 mil de Carmelo Neto. A candidata é a única do PL na Capital a receber repasse da sigla, conforme a última atualização da plataforma nesta sexta.



Em coletiva, Bella afirmou que o valor para a campanha “chegou um pouco mais cedo”, mas garantiu que “todos os candidatos irão receber recursos”. Eduardo Bolsonaro também considerou a situação como “natural” e “desejável”.

“Nada mais natural do que a concentração de recursos nos candidatos que são chamados ‘puxadores de votos’. Então, isso é natural, é desejável e até mesmo os candidatos que poderiam, em tese, ser concorrentes da Bella, torcem para que ela tenha uma boa votação, que aí fica mais suave para eles entrarem na Câmara também”, afirmou.

André Fernandes, por exemplo, é um dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza que ainda não recebeu recursos da sigla para a campanha. O deputado Carmelo Neto garantiu que o repasse será feito para o postulante, enfatizando que o candidato é uma “aposta do partido”.

“Vai cair o recurso dele. Inclusive, acho que já deve ter caído [...] Se não caiu hoje, deve cair amanhã. Ele é uma aposta do partido, com certeza ele vai receber até mais do que alguns candidatos que já receberam”, disse.