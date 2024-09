Izolda Cela x Oscar Rodrigues: veja como está a campanha em Sobral

Foto: Montagem O POVO/ MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL e Junior Pio/ Assembleia Legislativa/Divulgação Izolda Cela e Oscar Rodrigues disputam o comando da Prefeitura de Sobral

Maior cidade da região Norte do Ceará, Sobral tem dois candidatos ao Executivo municipal: Izolda Cela, do PSB, e Oscar Rodrigues, do União Brasil. A postulante da situação tem sido ativa nas redes sociais, levando consigo o lema "para Sobral seguir avançando". Em postagem levada ao Instagram, Izolda é identificada como primeira mulher a governar o Ceará e "secretária de educação do Cid".

Outras credenciais são "sobralense raiz", coordenadora do "Pé de Meia" - programa do Ministério da Educação que garante recursos para estudantes do ensino médio -, além de mãe de quatro filhos e seis netos. As redes são utilizadas sobretudo para informar aos eleitores a agenda dos dias de campanha. Adesivaços, caminhadas e minicomícios constituem parte central dos dias de Izolda.

Oscar, por seu turno, realiza na última semana o que chamou de "ato de compromisso", momento em que registrou os compromissos que firmados em campanha nos cartórios da cidade. Ele também conversou com um grupo de vereadores simpáticos ao seu projeto eleitoral. O parlamentar também tem realizado caminhadas e adesivaços, assim como visitas a lideranças comunitárias.

Panorama

Izolda Cela representa a continuidade do ciclo do prefeito Ivo Gomes (2017-2024), também da legenda socialista. Ao lado do senador Cid Gomes (PSB), o gestor é a principal liderança do grupo que governa o município. Os dois irmãos são aliados do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

O grupo de Camilo é um; o de Cid, outro: os dois grupos são aliados. Izolda é a intersecção mais destacada entre os dois ajuntamentos de lideranças políticas, aliada próxima que é de ambos.

Izolda foi a "número 2" de Camilo no Governo Federal, como secretária-executiva do MEC, e no Governo do Ceará. Ela foi vice-governadora por sete anos e três meses; por nove meses foi governadora.

O período dela à frente do Palácio da Abolição ocorreu durante o 2022 que redesenhou a política cearense, com o rompimento da aliança entre PT e o grupo de Ciro e Cid Gomes, naquele momento abrigados sob um mesmo PDT. Izolda queria concorrer a governadora pelo PDT, partido do qual saiu após a escolha de Roberto Cláudio como candidato ao Executivo estadual.

A aliança, aliás, iniciou em Sobral há 28 anos, na campanha que elegeu Cid Gomes prefeito (1997-2005). A chapa liderada por Izolda tem Paulo Flor como vice. Ele é filiado histórico do PT, no partido desde 1986.

"Paulo é do partido do presidente Lula, do governador Elmano e do ministro Camilo, parceiros importantes do nosso projeto", destacou Izolda em convenção que homologou as candidaturas deles. A aliança de Izolda abrange nove partidos: PSB, PSD, Republicanos, PP, Podemos, Agir, bem como a federação Brasil da Esperaça, composta por PT, PCdoB e PV.

O deputado estadual Oscar Rodrigues, do União Brasil, é a liderança mais destacada da oposição e tenta chegar ao Executivo pela segunda vez. Ele é aliado de Capitão Wagner (União Brasil), candidato a prefeito de Fortaleza e principal expoente do campo de oposição à direita no Ceará. A chapa de Rodrigues tem, além do União Brasil, o PL e o MDB. A vice dele é a dentista Maria Imaculada (MDB).

Na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Oscar compõe bancada de oposição ao governo Elmano, ao lado de nomes como Sargento Reginauro e Felipe Mota, ambos colegas dele de partido. Também integram o grupo Alcides Fernandes, Carmelo Neto e Dra. Silvana, esta candidata a prefeita de Maracanaú. Os três são do PL.

Ciro Gomes

Uma particularidade da disputa atende pelo nome de Ciro Gomes. Se em outros municípios, como Juazeiro do Norte, ele se posiciona de modo frontalmente contrário a Camilo e Cid Gomes, em Sobral a postura dele é de neutralidade. "Eles podem vir contra mim, mas eu não vou contra eles em nenhuma hipótese".