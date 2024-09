Alece tem sessão cheia, posse de suplente e presença de quatro candidatos a prefeito

Foto: José Leomar/Alece MARTINHA Brandão tomou posse ontem como deputada na Alece

A sessão plenária desta terça-feira, 3, da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), única a ser realizada nesta semana, contou com presença massiva dos parlamentares. A manhã teve posse de suplente e reuniu candidatos a prefeito de municípios cearenses.



Ao todo, 42 dos 46 deputados estaduais compareceram à sessão. Desses, 29 estiveram presencialmente, cerca de 63% do quórum total, e 13 pelo formato remoto. Dois deputados estão em missão especial e apenas duas faltas foram registradas.



Durante o ano de 2024, algumas sessões foram levantadas por ausências ou realizadas em poucos minutos até serem encerradas, o que gerou críticas de parlamentares da oposição.

Dos deputados presentes, quatro são candidatos às prefeituras de municípios cearenses, incluindo o presidente da Casa, Evandro Leitão (PT), postulante em Fortaleza.



Além dele, estiveram o deputado Cláudio Pinho (PDT), candidato em São Gonçalo do Amarante, Emília Pessoa (PSDB), postulante em Caucaia, e Lucinildo Frota (PDT), concorrente em Maracanaú.

Posse prestigiada de Martinha Brandão

Durante as atividades, Martinha Brandão (Cidadania) tomou posse como deputada estadual, assumindo como primeira suplente da federação PSDB-Cidadania, após licença de 120 dias da titular Luana Régia (Cidadania) para tratar de assuntos de interesse particular.



Martinha é atuante pela classe dos servidores da saúde e foi felicitada por apoiadores, amigos e familiares. Lideranças como a vereadora Enfermeira Ana Paula (sem partido), o candidato a vereador Márcio Cruz (PCdoB), o ex-senador e hoje secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social (Sedes) do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), Inácio Arruda (PCdoB) e o presidente estadual do PCdoB, Luiz Carlos Paes estiveram presentes.



Aprovação e votação de projetos

Ainda durante a sessão desta terça-feira, foram aprovados cinco projetos, sendo dois de lei e três de indicação. Em destaque está o 119/23 de indicação da deputada Larissa Gaspar (PT), que sugere a instituição do Programa de Combate à Intolerância Religiosa e de Defesa da Liberdade Religiosa na Rede Estadual de Ensino do Estado do Ceará.

Já o 160/23, do deputado Leonardo Pinheiro (Progressistas), propõe a disponibilização de médicos traumatologistas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs 24h) administradas pelo Estado.

Foi também aprovada a urgência de uma proposição do Executivo de nome "Moto Segura" para auxiliar a recuperação de motocicletas.