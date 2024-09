Com até 17 partidos, veja as maiores alianças políticas do Ceará

Parte essencial para o andamento e desfecho de campanhas nas eleições municipais de 2024 são as coligações formadas por partidos e chapas de candidatos a prefeito. No Ceará, alguns municípios se destacam pelo elevado número de legendas aliadas em um mesmo bloco. Demonstração do quão estratégicas elas podem ser para os grupos políticos.

O PT, partido do governador Elmano de Freitas, lidera com folga a lista das superalianças. O partido está à frente das cinco maiores coligações formadas no Ceará para as eleições deste ano. A maior delas está em Crato, a 538 km de Fortaleza. Candidato com apoio do prefeito Zé Ailton Brasil (PT), André Barreto (PT) tem consigo maior aliança do Estado em número de partidos. São 17 legendas reunidas, incluindo duas federações. Uma na qual está o próprio PT e ainda PCdoB e Rede. E a Psol/Rede.

No município vizinho, Juazeiro do Norte, a 527 km da Capital, o também petista Fernando Santana reuniu 12 siglas na aliança. Tenta derrotar o prefeito e candidato à reeleição Glêdson Bezerra (Podemos), também na lista de maiores blocos partidários destas eleições, um pouco abaixo, com nove siglas.

A presença de duas grandes coalizões expõe o peso estratégico de Juazeiro nesta eleição, tanto para a base governista, quase totalmente unificada, quanto para a oposição, que agregou diferentes correntes políticas em respaldo à reeleição de Glêdson.



Também com 12 partidos está a candidatura de Janaína Farias (PT) a prefeita de Crateús, a 355 km de Fortaleza. Segunda suplente de Camilo Santana (PT) no Senado, que exerceu o mandato de abril a agosto deste ano, ela tem na aliança a demonstração de que a candidatura também é estratégica para o grupo político.

Outras candidaturas estratégicas para o governismo estadual também integram a relação dos maiores blocos partidários. Casos de Roberto Pessoa (União Brasil) em Maracanaú e Hérberlh Mota (Republicanos) em Baturité, cada um com 10 partidos, de Izolda Cela (PSB) em Sobral e Patrícia Aguiar (PSD), com 9, cada. São candidaturas cruciais para alguns dos principais aliados do governismo cearense, como Domingos Filho (PSD) em Tauá, Cid Gomes (PSB) em Sobral, Chiquinho Feitosa (Republicanos) e o próprio Roberto Pessoa em Maracanaú.

Alianças curiosas

Há composições ecléticas. Adversários em âmbito estadual, PT e PDT se unem em Crato, Cascavel, Itapajé, Itapipoca, Nova Olinda e Tauá, para ficar apenas nas alianças mais amplas. Em ferrenha disputa na Capital, PT e União Brasil estão no mesmo bloco em São Gonçalo do Amarante, Crateús, Maracanaú, Camocim e Tauá.

Em composição que seria difícil há menos de uma década, petistas se aliam ao PSDB em Cascavel, Itapajé e Guaiúba, entre as alianças mais amplas.

Aglutinar partidos em torno de uma candidatura gera peso político, eleitoral e influencia em questões de verba e publicidade em cidades de todo o País.

Municípios com maiores coligações em número de partidos em 2024

Crato

André Barreto (PT) - 17 partidos

Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)

PP

PDT

MDB

PSD

PSB

MOBILIZA

Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)

PRTB

DC

PMB

REPUBLICANOS

PODEMOS

PRD

Juazeiro do Norte

Fernando Santana (PT) - 12 partidos

Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC do B/PV)

REPUBLICANOS

MDB

PRTB



PSB

PSD

AVANTE

AGIR

MOBILIZA

SOLIDARIEDADE

São Gonçalo do Amarante

Professor Marcelão(PT) - 12 partidos



Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)

Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)

PP

MDB

UNIÃO

PRD

PSB

DC

REPUBLICANOS

Crateús

Janaína Farias (PT) - 12 partidos

REPUBLICANOS

PP

MDB

PODEMOS

PRD

PSD

SOLIDARIEDADE

Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)

PSB

UNIÃO

Cascavel

Professor Cleiton (PT) - 11 partidos

REPUBLICANOS

Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)

PRD

PSB

Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)

PDT

MOBILIZA

PSD

Maracanaú

Roberto Pessoa (União Brasil) - 10 partidos



REPUBLICANOS

PP

MOBILIZA

Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)

MDB

SOLIDARIEDADE

PSD

UNIÃO

Baturité

Hérberlh Mota (Republicanos) - 10 partidos

REPUBLICANOS

MDB

PODEMOS

PRD

PRTB

PSB

SOLIDARIEDADE

Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)



Itapajé

Dra Gorete (PSB) - 10 partidos



PDT

MDB

PODEMOS

PSB

AVANTE

Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)

Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)

Itapipoca

Felipe Pinheiro (PT) - 9 partidos

REPUBLICANOS

PP

PDT

MDB

PSB

SOLIDARIEDADE

Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)

Caucaia

Catanho (PT) - 9 partidos



REPUBLICANOS

PSB

SOLIDARIEDADE

Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)

Federação PSOL REDE (PSOL/REDE)

AGIR

Camocim

Euvaldete Ferro (PT) - 9 partidos



FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)

Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)

UNIÃO

REPUBLICANOS

MDB

PSD

Guaiúba

Izabella Fernandes (PSB) - 9 partidos

REPUBLICANOS

PP

PSB

SOLIDARIEDADE

Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)

Federação PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)

Juazeiro do Norte

Glêdson Bezerra (Podemos) - 9 partidos



PP

PDT

PODEMOS

PL

DC

UNIÃO

Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)

NOVO

Nova Olinda

Leo (PT) - 9 partidos

Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)

REPUBLICANOS

AGIR

PSB

PDT

PODEMOS

PSD

Sobral

Izolda Cela (PSB) - 9 partidos



REPUBLICANOS

PP

PODEMOS

AGIR

PSB

Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)

PSD

Tauá

Patrícia Aguiar (PSD) - 9 partidos

PSD

REPUBLICANOS

PSB

PDT

AGIR

UNIÃO

Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)

Municípios que têm muitos candidatos para poucos eleitores

O município do Ceará com mais candidatos a prefeito este ano é Fortaleza, com nove. Depois vem Iguatu, distante 388 km da Capital. O maior município do Centro-Sul cearense tem seis candidatos na disputa. Porém, a lista de prefeituras disputadas por mais gente inclui também pequenos municípios, aqueles que têm 20 mil eleitores ou menos.

Os próximos prefeitos a exercerem mandatos nos municípios de Barreira (a 78 km de Fortaleza), Capistrano (a 102 km), Itaiçaba (distante 159 km) e Tururu (a 112 km da Capital) serão escolhidos por colégios eleitorais inferiores a 20 mil pessoas. Porém, cada um deles tem quatro candidatos na disputa.

No caso de Itaiçaba, são quatro candidaturas na disputa por pouco mais de 7 mil eleitores aptos a votar. Barreira chegou a ter cinco candidaturas registradas este ano, mas uma delas está indeferida.

Em relação às populações, os municípios têm números tímidos de moradores segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Uma breve pesquisa em plataformas da Justiça Eleitoral mostra o contingente de eleitores (até agosto de 2024) aptos a votar neste pleito, que elegerá prefeitos e vereadores em 184 municípios do Ceará.





Pequenos municípios com muitos candidatos

Barreira

População: 23.351 (estimada 2024 IBGE)

Número de eleitores: 19.206

Candidatos



Alailson Saldanha (PT) Chaveirinho (PSB) Dr Thiago Reges (Mobiliza) [Inapto] Dra. Auxiliadora (PSD) Professor Hermes Dantas (PL)

Capistrano

População: 17.760 (estimada 2024 IBGE)

Número de eleitores: 16.136



Candidatos

Claudio Saraiva (PSB) Félix Araújo (União Brasil) Joaci (Solidariedade) Zé Renato (PP)

Guaiúba

População: 25.085 (estimada 2024 IBGE)

Número de eleitores: 20.653



Candidatos

Izabella Fernandes (PSB) Sandro Result (PSD) Soriano (Rede) Zé Gerardo (MDB)

Independência

População: 24.530 (estimada 2024 IBGE)

Número de eleitores: 21.304



Candidatos

Dr Joao De Deus (PMB) Erivan Mota (Novo) Italo Coutinho (PSD) William Vieira (PT)

Itaiçaba

População: 7.779 (estimada 2024 IBGE)

Número de eleitores: 7.142



Candidatos

Antoniel Holanda (PT) Frank Gomes (PSB) Genilson (PL) Nilsinho (PP)

Jijoca de Jericoacoara

População: 27.662 (estimada 2024 IBGE)

Número de eleitores: 21.351



Candidatos

Elivandro Brito (PL) Everardo Diogo (União Brasil) Leandro Cezar (PP) Márcio Aldigueri (PSD)

Tururu

População: 15.457 (estimada 2024 IBGE)

Número de eleitores: 15.436



Candidatos

Elinaldo Monteiro (União Brasil) Pedro Filho (PT) Regis Do Loison (PSDB) Xande Do Sereno (PDT)

4 cidades cearenses têm só mulheres candidatas à Prefeitura; veja lista

Ano após ano amplia-se o debate sobre a necessidade de garantir participação política para mulheres e sobre a relevância de consolidar candidaturas femininas competitivas nos quatro cantos do País. Na Capital, Fortaleza, há nove candidaturas, todas de homens. Mas, em quatro municípios, apenas candidatas mulheres estão na disputa pelas respectivas prefeituras. Os municípios são: Icó, a 383,11 km de Fortaleza; Altaneira, localizada a 497 km; Paraipaba, a 92 km, e Redenção, distante 67 km da Capital.

Embora representem mais da metade do eleitorado do Brasil, mulheres são apenas 35% das candidaturas cearenses nas Eleições 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Neste ano, 4.614 mulheres se registraram para disputar os cargos (prefeito e vereador) nos municípios do Ceará.

Icó

Neste recorte, Icó é o município com mais candidatas. Três mulheres disputam o Executivo municipal: Cristiana Viana (Republicanos); Professora Aurineide (PT) e Senia (MDB) participam do pleito e preferência do eleitorado no município, distante 383,11 km de Fortaleza.

Cristiana foi candidata a vice-prefeita em 2020, mas não foi eleita. Aurineide foi candidata a vereadora em 2008, ficando na suplência, e em 2016 quando não se elegeu. Senia tenta cargo eletivo pela primeira vez.

Altaneira

Em Altaneira, Kesia (PSB) e Silvania (PT) disputarão a preferência dos eleitores. Os partidos são aliados em diversos municípios e no âmbito estadual, mas na cidade se enfrentarão.

Kesia foi candidata a prefeita em 2020, mas não se elegeu. Silvania é vereadora eleita há dois mandatos (2016 e 2020) e disputa a prefeitura neste ano.

Paraipaba

Paraipaba é outra cidade onde apenas mulheres estão na corrida eleitoral. Ariana Aquino (Republicanos) e Joana Batista (PSD) travam a disputa deste ano. Ariana foi eleita prefeita do município em 2020 e busca a reeleição neste ano. Joana foi prefeita da cidade por dois mandatos consecutivos, sendo eleita em 2004 e reeleita em 2008. Ela tenta um novo mandato neste ano.

Redenção

Em Redenção, Ângela Pinheiro (MDB) e Selma Marinho (PSB) são as únicas candidatas. Ângela foi vereadora da cidade, eleita pelo PV em 2004 e se candidatou em outras duas oportunidades pelo mesmo partido, ficando na suplência em 2008 e não sendo eleita em 2012. Desta vez ela tenta a prefeitura pelo MDB, liderado no Ceará por Eunício Oliveira.

Selma participou da gestão do prefeito Davi Benevides (PSB), filho do deputado federal Mauro Benevides Filho. A proximidade com a família fez com que Selma passasse a ser conhecida como Selma Benevides, nome que adotou na urna neste ano.





As prefeituras do Ceará que só mulheres disputam em 2024

Icó

Cristiana Viana (Republicanos)

Aurineide (PT)

Senia (MDB)

Altaneira

Silvania (PT)

Kesia (PSB)

Paraipaba

Ariana Aquino (Republicanos)

Joana Batista (PSD)

Redenção