Polícia prende 25 suspeitos de ameaçar campanhas de Naumi, Emília e outros candidatos

As campanhas dos candidatos a prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD) e Emília Pessoa (PSDB), foram alvo de ameaças de grupos criminosos que atuam sob suspeita de extorquir campanhas de postulantes aos cargos de prefeito e de vereador em diversas cidades do Ceará.

A informação surge a partir de uma operação da Polícia Civil do Ceará que prendeu 25 pessoas suspeitas dessas e de outras práticas criminosas pelo Estado. O número total de mandados de prisão preventiva cumpridos foi 34, mas 9 pessoas já estavam presas.

O delegado Rômulo de Oliveira Neto, titular da Delegacia Metropolitana de Caucaia, explicou ser mais frequente, em períodos eleitorais, que ocorram casos de extorsão a políticos. O delegado falou sobre a operação e especificou o caso de Caucaia.

“Falando especificamente de Caucaia, as ameaças que temos notícia eram a candidatos a prefeito. Eles visam aqueles que têm maior poderio econômico, então os candidatos a prefeito são os principais alvos. Foram dois candidatos ameaçados, uma deputada (Emília) e o outro é um ex-prefeito que é candidato novamente (Naumi)", declarou.

"As ameaças ocorrem por WhatsApp, mensagens de texto e, muitas vezes, de forma presencial. Neste último formato, eles vão até os comitês, mandam alguém para ameaçar, extorquir, pedir", explicou.

"Chegaram através de pessoas próximas, dificilmente vão diretamente aos candidatos. As ameaças são as vezes veladas, dão tiros próximo dos locais e solicitando valores especificamente. Em torno de R$ 50, 100 mil reais", ressaltou o titular.



Ao todo, a operação, intitulada "Complevit", cumpriu 34 mandados de prisão preventiva nos estados do Ceará, Bahia, Pará, Tocantins e Rondônia. Os capturados também têm passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e tinham mandados de prisão em aberto



A Polícia Civil informou que o presos têm idades entre 18 e 53 anos e já eram investigados por integrar organização criminosa e envolvimento nas ameaças.

71 mandados de busca e apreensão também foram realizados e resultaram na apreensão de um automóvel Toyota, uma motocicleta e armas de fogo, sequestrados em Caucaia.

Caucaia: Emília e Naumi reagem após prisão de suspeitos de ameaçarem campanhas

Emília Pessoa e Naumi Amorim reagiram às prisões de 25 suspeitos de ameaçar campanhas eleitorais para prefeito e vereadores em diversos municípios do Estado. As detenções aconteceram depois de Emília e Naumi serem alvos do grupo criminoso.

A candidata do PSDB relatou que já foi vítima do grupo em duas situações: disparos de arma de fogo em frente à sua casa, em agosto, e a retirada do medidor de energia da sua agência de marketing, na última quarta-feira, 4.

“Isso não é só uma violência contra a Emília, mas sim contra toda a Caucaia. Eu sou filha dessa cidade. Eu sou Caucaia”, afirmou em nota. A candidata contou que as forças de segurança do estado, assim como o governador Elmano de Freitas (PT), estariam cientes da situação.

Naumi Amorim lamentou os episódios de violência, mas afirmou estar “esperançoso e feliz diante das ações de autoridades competentes, encontrando soluções para punir atos violentos que aconteceram e evitar possíveis inseguranças no futuro”.

O candidato também reforçou o pedido pela atuação da Força Nacional em Caucaia durante o período da eleição municipal de 2024.

A campanha de Naumi foi alvo de tiros durante uma caminhada na quarta. Em nota, a assessoria do candidato confirmou o caso e afirmou que os disparos foram ouvidos pelos apoiadores de Naumi, “que no momento se desesperaram e correram”. Ninguém foi atingido.

Caucaia: Facção criminosa seria autora de tiros contra campanha de Emília Pessoa

Os tiros desferidos em frente à casa de Emília Pessoa (PSDB), candidata à prefeita de Caucaia e deputada estadual, foram supostamente praticados pela facção criminosa Massa Carcerária. O inquérito policial aponta que o grupo teria a intenção de causar intimidação à postulante.

Em manifestação assinada no último 26 de agosto, o Ministério Público do Ceará (MPCE) determina prazo de 60 dias para conclusão das investigações sobre o caso. O documento, ao qual O POVO teve acesso, está sob segredo de Justiça com intuito de "garantir a integridade das investigações em curso e evitar interferências indevidas que possam comprometer a eficácia das diligências em andamento".



Conforme noticiado pelo O POVO ainda em 2022, a Massa foi criada após racha dentro da organização criminosa Comando Vermelho (CV), cisão ocorrida em meados de maio de 2021. Na época, ela já era considerada a maior organização criminosa em atuação em Caucaia pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Caminhada de Naumi e casa de Emília foram alvos de tiros

Em agosto, a deputada e candidata a prefeita de Caucaoa, Emília Pessoa, relatou disparos de armas de fogo em frente à residência onde mora. O episódio se deu por volta de 11h30min. No momento, Emília contou que estava em compromisso de campanha no local, reunida com a família, líderes políticos e candidatos a vereador da coligação.

Segundo a assessoria da campanha, testemunhas contaram ter vistodois homens armados, com pistolas de calibres 9 milímetros e .40, circulando numa motocicleta sem placa pela rua onde a candidata mora. Em frente à casa, eles teriam iniciado os disparos. A campanha informou que Polícia Militar e Polícia Civil foram acionadas e compareceram ao local.



Em caso mais recente, ainda nesta quarta-feira, 4, a caminhada que Naumi fazia ao lado de apoiadores foram alvos de tiros, como confirmado pela assessoria do candidato. Por nota, a campanha afirmou que o "barulho foi ouvido pelos ativistas e apoiadores do candidato que no momento se desesperaram e correram". Ninguém foi atingido. "

Naumi foi protegido por seguranças pessoais e por populares, sendo retirado do local pelos profissionais e moradores", relata trecho da nota.



Com informações de Gabriel Damasceno