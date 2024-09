Vereadores: Para onde vão os votos de quem deixou a Câmara

Parte dos vereadores de Fortaleza eleitos em 2020 deixou o mandato no meio do caminho para ocupar vaga na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) dois anos depois. Cinco parlamentares eleitos há quatro anos para à Câmara de Fortaleza (CMFor) são, atualmente, deputados estaduais: Antônio Henrique (PDT), Carmelo Neto (PL), Guilherme Sampaio (PT), Larissa Gaspar (PT) e Sargento Reginauro (União Brasil).



Embora esses parlamentares tenham subido um degrau na escada do Legislativo, seus votos devem ser redistribuídos na eleição deste ano, bem como seus respectivos apoios. O POVO ouviu parte dos ex-vereadores sobre a articulação política para garantir tal transferência de votos a aliados e quem são os nomes preferenciais para recebê-los.

Ex-presidente da Câmara de Fortaleza, Antônio Henrique recebeu 15,4 mil votos, sendo um dos nomes mais votados para a CMFor em 2020. Com bases eleitorais espalhadas pela Capital, o pedetista foi o mais votado em quatro bairros de Fortaleza, sendo o parlamentar que liderou em mais localidades ao lado de Adail Jr. (PDT).

No pleito de outubro, ele vai apoiar o irmão e candidato a vereador Jânio Henrique (PDT). “Se depender da minha vontade, meu apoio vai para o Jânio. Nosso trabalho aqui está em cima disso. Como deputado tive o apoio de outros vereadores e a gente quer ajudar um pouco esses aliados também, mas na verdade, nesse colégio eleitoral que eu tenho, acredito que o esforço será para o meu irmão”, destacou.

Outra vereadora que deixou a CMFor momentaneamente para assumir vaga de deputada federal foi Enfermeira Ana Paula. Ela foi eleita pelo PDT, mas migrou para o PSB na janela partidária, em março, e agora está sem legenda.

A parlamentar teve o nome cotado para ser vice na chapa de Evandro Leitão (PT) e deixou o PSB após não ser escolhida. Seu apoio deve ser direcionado para o marido, Márcio Cruz (PCdoB), que já foi vereador de Fortaleza em anos anteriores.

Ana Paula teve pouco mais de 10 mil votos em 2020, que deve tentar transferir para o marido. "Vou apoiar o Márcio. Ele deu oportunidade para mim uma vez, fazendo essa transição em 2020 (quando deixou de concorrer para lançar Ana Paula) e agora vou fazer o mesmo, apoiá-lo fazendo essa transição para o nome dele. Esse ano não serei candidata a vereadora”, disse.



Os deputados estaduais petistas Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar vão apoiar os vereadores que assumiram suas respectivas vagas desde que assumiram função na Alece. Dr. Vicente (PT) e Profª Adriana Almeida (PT) terão o apoio dos correligionários. Ao O POVO, Larissa confirmou o apoio para a aliada de fileiras do partido.

Já Sampaio afirmou que como coordenador-geral da campanha de Evandro Leitão, trabalhará para fortalecer as pré-candidaturas que estão no mesmo arco de alianças do PT, mas reforçou o trabalho interno pela candidatura de Dr. Vicente. “No PT, a corrente que integro, Resistência Socialista, lançou o nome do Dr. Vicente. Em razão disso, a base interna que me apoiou em 2020 deve fortalecer agora a pré-candidatura dele”, disse.

Carmelo Neto (PL), nome ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi eleito vereador a quatro anos com 8,5 mil votos. Em 2024, ele deve atuar para impulsionar a candidatura da esposa Bella Carmelo (PL).

Nas redes sociais antes da campanha começar, ela intensificou postagens com críticas ao PT e a adversários políticos. Em algumas das publicações ela aparece com o marido, agora deputado estadual e presidente do PL Ceará. O uso da alcunha "Carmelo" no nome de urna chegou a ser contestado pelo Ministério Público, mas a candidatura de Bella Carmelo conseguiu na Justiça manter o sobrenome do marido.

O deputado estadual Sargento Reginauro (União Brasil) deve fragmentar o apoio entre pré-candidatos ligados aos campos da Segurança Pública e de igrejas. No entanto, o parlamentar reforçou que seu maior contingente de apoiadores está no primeiro deles e destacou uma concentração de esforços em torno da pré-candidatura de Soldado Noelio (União Brasil), nome que já ocupou cadeira na Alece, mas não se elegeu em 2022 quando tentou vaga de deputado federal.

“Não vou trabalhar exclusivamente com um nome, mas tentei dividir esse apoio por nichos. E na Segurança Pública, que é meu público mais forte, vamos apoiar o Soldado Noelio, mas também tenho outros candidatos em Fortaleza, pessoas ligadas às igrejas; pessoas ligadas à pauta da inclusão social, e da direita mais bolsonarista. São alguns nomes que vamos apoiar, mas vou colocar meu esforço maior na pré-candidatura do Soldado Noelio”, indicou