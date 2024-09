Nikolas Ferreira lamenta briga entre André Fernandes e Capitão Wagner e defende colega do PL

Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Deputado federal Nikolas Ferreira publicou, neste domingo, 15, um vídeo em apoio ao candidato André Fernandes

Os ataques entre os candidatos André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União Brasil) continua repercutindo nas redes sociais. Dessa vez, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), utilizou o Instagram neste domingo, 15, para demonstrar apoio ao colega de partido.



O parlamentar lamentou o caso e afirmou que os dois candidatos “deveriam estar do mesmo lado”. Ferreira também considerou que os vídeos de Fernandes resgatados por Wagner seriam “besteira de adolescente”.

“Dificilmente, eu entro em conflitos locais, municipais [...] Esse, eu faço questão de deixar aqui o meu apoio ao André Fernandes, que foi atacado por uma pessoa, lamentavelmente. Acredito que a gente deveria estar do mesmo lado, lutando contra o mesmo inimigo, que é a esquerda. Mas, esse candidato usou todo o seu tempo eleitoral na TV para poder, não atacar o PT ou a esquerda, mas para atacar o candidato do Bolsonaro, da direita. Colocando ali vídeos antigos dele, como ele era um youtuber, ele cheirando ali um sal. Enfim, besteira de adolescente”, afirmou.



O deputado federal ainda resgatou uma foto em que Wagner aparece ao lado do presidente Lula (PT).

“Eu teria vergonha desse meu passado, não das besteiras que eu fiz quando adolescente. Não precisa disso para poder ganhar eleição, vamos manter a seriedade e não baixar o nível”, completou.

O vídeo de Nikolas foi republicado por André Fernandes, que agradeceu o apoio do deputado. Ferreira virá a Fortaleza no dia 22 de setembro e deverá participar de ato de campanha do candidato no bairro Conjunto Ceará.

A tensão entre os dois candidatos à Prefeitura de Fortaleza aumentou neste final de semana. Capitão Wagner exibiu vídeos antigos de André Fernandes durante o horário eleitoral gratuito.

Em um dos vídeos resgatados pela campanha, o deputado federal aparece “cheirando” sal e, em seguida, a frase “Você confia nele para combater o crime?” é utilizada na propaganda para questionar o público.

André Fernandes publicou um vídeo em resposta ao conteúdo de Wagner e afirmou que o trecho era “um desafio bobo de adolescente”. O candidato do PL ainda considerou que foi “apunhalado pelas costas”.



Ontem, 15, Wagner destacou que, mesmo “apanhando” da candidatura do rival, nunca foi para as redes sociais “choramingar”. O postulante afirmou que eleição é “coisa para adulto” e considerou que a “imaturidade” estaria atrapalhando o concorrente.



O candidato do União Brasil ainda publicou um novo vídeo sobre o tema na tarde deste domingo. Ainda sem citar o nome de Fernandes, Wagner voltou a falar sobre “imaturidade” e destacou que também já foi adolescente, mas que “com certas coisas não se brinca”.

“Eu também já fui adolescente, mas com certas coisas não se brinca [...] Qual será a próxima “brincadeira” do candidato, ter a inexperiência como desculpa para tudo é sinal de imaturidade. Não é a mudança que a nossa cidade precisa. Quer brincar de ser prefeito? Com o futuro de Fortaleza não se brinca”, disse.