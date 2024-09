Catanho cita trajetória "distinta" da de Valim e quer construir Hospital da Mulher

Foto: FERNANDA BARROS

Candidato do PT à Prefeitura de Caucaia, Waldemir Catanho afirmou que a sua trajetória política é “distinta” da de Vitor Valim (PSB), prefeito do município. Ele reforçou sua candidatura como “do PT”, apesar de não afastar a figura do prefeito. As declarações foram dadas em sabatina do podcast Jogo Político nesta quarta-feira, 18.



"A minha trajetória política é absolutamente distinta da do Vitor. Então você (as pessoas) ficar forçando a barra dizendo: ‘vai ser a mesma coisa do Vitor’, ‘vai permanecer os mesmos problemas” ou coisa do tipo. Eu acho uma coisa injusta com a realidade, com o histórico do processo”, comentou.

Durante a entrevista, Catanho traçou a trajetória política de Valim, desde o seu começo e reforçou que ele foi eleito para Caucaia como uma figura opositora do PT, para depois mudar de lado e alinhar-se ao Governo do Estado.



“O Vitor, a partir dessa mudança de posicionamento político, conseguiu trazer muita coisa para Caucaia, muitos benefício para a população de Caucaia. Acho que pagou um preço político por isso, porque ele tinha um eleitorado dele, que era um eleitorado mais de direita, mais anti-PT. Eu acho que parte desse eleitoral não entendeu isso. Mas ele fez isso e, essa atitude, eu acho que fez bem para o povo de Caucaia”, acrescentou.



E completou: “O correto é você dizer que o Catanho é candidato do PT, candidato do governo e tem o apoio do Vitor, porque o Vitor faz parte da base do governo obviamente”.



O candidato também mostrou convicção de que irá para o segundo turno, mas afirmou ser muito cedo para opinar sobre um possível opositor. “Nós acreditamos firmemente que nós estaremos no segundo turno e vamos buscar o apoio daqueles que não estiverem. (...) Contra quem, vamos ver, né? É muito cedo, ainda faltam quase três semanas para eleição. O cenário ainda tá muito indefinido para a gente tá arriscando palpite assim”, acrescentou.



Caucaia “não é prêmio de consolação”



Catanho respondeu ao argumento da candidata Emília Pessoa (PSDB), de que a sua candidatura seria um prêmio de consolação para um grupo político do PT, e descreveu a afirmação como “uma ofensa ao povo de Caucaia”.



“Eu acho que quando se diz que é um prêmio de consolação para um grupo político se está ofendendo o povo de Caucaia. Está ofendendo a cidade. Caucaia não é prêmio de consolação para ninguém. É, na verdade, um grande prazer a gente encarar esse desafio de administrar uma cidade como Caucaia”, defendeu.



De acordo com ele, sua candidatura tem “uma oportunidade rara de fazer muito por aquele povo”.



Propostas de campanha



Catanho garantiu que irá dar continuidade ao programa "Bora de Graça", que oferece transporte gratuito para a população do município, e que pretende ampliar o projeto com subsídios do Governo do Estado.



“Então o nosso plano é procurar o nosso governador Elmano. Não sei se ele está escutando. Se ele estiver escutando, ele tem que se preparar para esse pedido que vai aparecer lá na frente. (Iremos) solicitar ao Governo do Estado algum tipo de subsídio mensal. Para que a gente possa ampliar o Bora de Graça”, afirmou.



O candidato ainda informou que, em um eventual gestão, será construído o Hospital da Mulher e que já existiria recurso para o serviço. “Nós vamos fazer um Hospital da Mulher em Caucaia. Nós já conseguimos recursos. A deputada Luizianne (Lins) juntamente com o prefeito Vitor Valim estiveram com o ministro Alexandre Padilha há uns meses atrás e conseguiram a liberação de R$ 90 milhões de reais de recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento)”, explicou.



“Desses R$ 90 milhões de reais, R$ 50 milhões são para construção de uma nova maternidade em Caucaia. Essa maternidade vai ser construída no Pabussu e nós vamos transformar essa maternidade no Hospital da Mulher”, finalizou.



Assista na integra: