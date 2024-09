Elmano sobre André e Evandro: "Fortaleza tem dois eleitorados muito consistentes"

Foto: FÁBIO LIMA ELMANO fez comentários a respeito dos últimos resultados das pesquisas

“Está clareando que Fortaleza tem dois eleitorados muito consistentes”. Essa é a avaliação do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), sobre a disputa na Capital, se referindo ao deputado estadual Evandro Leitão (PT) e ao deputado federal André Fernandes (PL). Ambos tiveram alta de desempenhos nas mais recentes pesquisas de intenção de voto.

A declaração de Elmano foi dada durante entrevista coletiva no evento da assinatura da ordem de serviço para a restauração do Farol do Mucuripe, em Fortaleza.



Ainda de acordo com o governador, a discussão vai ser entre qual melhor projeto político para comandar o Paço Municipal. “O que eu vejo nas pesquisas é que esses dois eleitorados demonstram muita força, e nós vamos ter um debate democrático, político, do que é melhor para Fortaleza. Se é um projeto representado por Lula, Camilo e Evandro Leitão, ou Bolsonaro e André”, disse o governador.

No final de sua fala, o chefe do Executivo ainda alfinetou os adversários. “Nós temos escola em tempo integral, aqui temos um hospital universitário da UFC que vai ser feito, aqui nós temos o Minha Casa Minha Vida voltando, e eu preciso perguntar aqui qual foi a obra que Bolsonaro fez em Fortaleza em quatro anos de governo?”, alfinetou.



No último dia 20 de agosto, Elmano já havia defendido a lógica da repetição da polarização nacional em Fortaleza. Na ocasião, o governador destacou haver “disparidade” nos números das pesquisas, apostando na tendência da polarização”.



“A gente tem visto algumas disparidades entre pesquisas. Algumas são distantes e outras tenho dúvidas da efetividade. As pesquisas do O POVO são de institutos com muita credibilidade, sérios; então consideramos como uma referência importante”, pontuou em entrevista a jornalistas do O POVO.



Camilo retorna ao Ceará para evento do MEC e depois inicia férias para se dedicar às eleições

Ainda sobre a campanha de Evandro, o ministro da Educação Camilo Santana retorna ao Ceará nesta quinta-feira, 19, para participar de evento no Palácio da Abolição, onde será assinada a ordem de serviço para a construção do Campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Estado. Além disso, estará no anúncio do PAC Seleções, voltadas às escolas em tempo integral e programação no Hospital Regional do Cariri.

Diante da nova passagem pelo Estado, Camilo ficará de vez para mergulhar de cabeça nas campanhas do PT pelo Ceará. Ele entrará de férias do Ministério da Educação (MEC) a partir da próxima segunda-feira, 23, e ficará até 4 de outubro, dois dias antes das eleições municipais, conforme informou João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília.

Além dos compromissos do MEC, Camilo estará em agendas voltadas para campanhas. Na sexta-feira, 20, ele participará de reunião com os candidatos a vereador pela base do PT em Fortaleza, juntamente de Evandro, em evento à noite, no comitê central.

Além disso, o ex-governador participará de ato em Juazeiro do Norte, distante 527,57 km de Fortaleza, para a campanha de Fernando Santana, candidato do PT no município, e onde Camilo tem forte influência.

As atividades ocorrem após o ministro passar cinco dias internado em decorrência de uma desidratação. No dia 9, ele deu entrada em unidade hospitalar em São Paulo, depois de ter passado mal durante voo que partiu da capital cearense com destino a Brasília.

Apesar da melhora, Camilo Santana não está 100% recuperado e deverá tirar momentos de descanso entre as agendas eleitorais, por recomendação médica.