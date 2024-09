Maracanaú: apoios de Lula, Ciro e Nikolas impulsionam disputa para prefeitura

Foto: Montagem/O POVO ROBERTO Pessoa, Dra Silvana e Lucinildo Frota publicaram peças sobre a pavimentação de Maracanaú

A campanha para a Prefeitura de Maracanaú, município com a maior arrecadação de ICMS do Ceará excluindo a Capital Fortaleza, tem quatro candidaturas. Três delas são formadas por postulantes que englobam partidos poderosos e com peso político a nível estadual e nacional.

Disputam o cargo executivo do município Roberto Pessoa (União Brasil), prefeito em busca do quarto mandato, os deputados estaduais Lucinildo Frota (PDT) e Dra. Silvana (PL), e Professor Ernesto (Psol) correndo por fora.

Roberto Pessoa e o apoio do Governo do Estado e Lula



Roberto conseguiu reunir uma coligação diversa que vai de Capitão Wagner (União Brasil), o PSD e até o PT com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Recentemente, a vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB) esteve presente em uma plenária das mulheres com Roberto Pessoa. "Para que Maracanaú continue avançando e construa um futuro mais forte para todas as mulheres, estamos juntos com Roberto Pessoa e Gerson Cecchini", declarou.



Além disso, Lula gravou um vídeo reiterando apoio a Pessoa pedindo votos para o prefeito. "Precisamos estar juntos para melhorar a sua vida e a da sua família. E agora é hora de votar em quem vai nos ajudar a colocar a sua cidade no rumo certo. Em Maracanaú, vote Roberto Pessoa", diz o presidente.

Lucinildo Frota com PDT e Ciro Gomes

O deputado estadual Lucinildo Frota encontrou-se nesta semana com o ex-governador do Ceará e ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT). Na ocasião, o líder pedetista comparou a eleição em Maracanaú com a luta entre Davi e Golias.

"Vocês estão representando aquilo que a lição da Bíblia ensina: é a luta de Davi contra Golias. Eu nunca vi uma oportunidade de ouro tão grande pra você, meu irmão, que sofre com todo tipo de discriminação, a distribuição de renda perversa, a violência, a deseducação", afirmou Ciro, adversário histórico de Roberto Pessoa.

"Quando Davi partiu pra cima daquele gigante pouca gente acreditava, mas ele foi lá e com uma pedra pequena e com a mão guiada por Deus ele fez a liberdade do povo judeu contra a opressão dos poderosos. Mal comparando. O Golias aí é o poder do mundo todo, é o Governo do Estado, é a prepotência federal, é todo mundo do mesmo lado e pra eles, essa gente que tá no poder, você não é nada. Tá na hora de mudar", completou.



Dra. Silvana e o PL de Bolsonaro

Também deputada estadual, Dra. Silvana representa o bolsonarismo na disputa. Na passagem do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pelo Ceará, um dos principais nomes da direita no Brasil, ele gravou vídeo ao lado da parlamentar falando da "luta contra o sistema"

"A gente sabe da luta contra um sistema, contra pessoas que nunca cuidaram da cidade, e agora querem continuar aí no poder com a velha política. Pra isso, para Maracanaú mudar no dia 6 de outubro é Silvana 22 nossa candidata à prefeita", afirmou Nikolas.



Silvana também esteve com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o qual gravou um vídeo respondendo a uma declaração antiga de Roberto Pessoa em que chamava o ex-chefe da República de "burro e doido".

“De quem veio não tenho que me preocupar, né? A impressão de ser burro é ele que vai definir isso aí. A minha vida é progresso, meu passado, onde eu cheguei, sem enganar ninguém. Acho que de vez em quando você tem que ser um pouco doido para resolver as coisas no Brasil mesmo, sabe? Então ele tá meio certo", disse Bolsonaro.



“Agora, não sou, tá?”, completou o ex-presidente, com dois gestos representando críticas a Pessoa. O primeiro é atribuído à ofensa de ‘ladrão’, com o polegar em cima da mão aberta e a movimentação dos demais dedos. Em seguida, o ex-mandatário deu de ombros.