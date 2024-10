Fortaleza tem a campanha a prefeito mais cara do Nordeste e 4ª mais cara do Brasil

Foto: Montagem O POVO ANDRÉ Fernandes, Capitão Wagner, Evandro Leitão e José Sarto

Fortaleza tem a campanha a prefeito mais cara do Nordeste, sendo a 4ª mais cara do Brasil. O POVO realizou levantamento de quais campanhas a prefeito mais movimentaram valores financeiros no país, a partir dos dados declarados pelos candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Somados, os candidatos a prefeito da capital cearense arrecadaram R$ 57,8 milhões, colocando de longe Fortaleza como a campanha mais cara da região Nordeste. Para se ter noção da disparidade, nem somados os valores das campanhas das outras três maiores cidades da região (Recife, Salvador e São Luís), os valores gastos em Fortaleza são atingidos.

A campanha no Recife arrecadou R$ 25,9 milhões, enquanto Salvador arrecadou R$ 14,8 milhões e São Luís R$ 10,6 milhões. Vale destacar os valores investidos em Aracaju (SE), com R$ 22 milhões, colocando a capital paraibana em terceiro no ranking da região.

Campanhas mais caras do Nordeste

Fortaleza - R$ 57,8 milhões Recife - R$ 25,9 milhões Aracaju - R$ 22 milhões Natal - R$ 18,6 milhões Salvador - R$ 14,8 milhões João Pessoa - R$ 14,4 milhões São Luís - R$ 10,6 milhões Teresina - R$ 7 milhões Maceió - R$ 6,1 milhões

4ª campanha mais cara do país

Os números de Fortaleza destacam-se não apenas em termos regionais. Das 26 capitais brasileiras onde haverá eleição municipal - Brasília não tem - a cearense tem a 4ª mais cara campanha para prefeito, atrás apenas de São Paulo (R$ 140 milhões), Belo Horizonte (R$ 75 milhões) e Rio de Janeiro (R$ 59,1 milhões).

Por que tão cara?

A importância dada por grandes partidos para a eleição na capital cearense explica um pouco os gastos elevados na corrida pelo Paço Municipal por aqui.

Buscando manter a única capital onde governa, o PDT não tem poupado esforços - nem investimento - em turbinar a candidatura de José Sarto. Outro partido com forte amparo do fundo eleitoral que aposta alto na cidade é o PL, com grande aporte na campanha de André Fernandes.

Como tem acontecido nos locais onde chega com chances reais de vitória, o União Brasil também investiu bastante na candidatura de Capitão Wagner. Do lado do petista Evandro Leitão, o grande aporte do PT se somou ao aporte também generoso do PSD, que compõe a chapa majoritária com a vice, Gabriella Aguiar.

Esses investimentos somados fazem de Fortaleza um fenômeno de investimento nessas eleições municipais, com destaque também nos impulsionamentos de conteúdo nas redes sociais, onde os candidatos fortalezenses têm grande destaque nacional.

Confira os valores das campanhas eleitorais para prefeitos em todas as capitais brasileiras (candidatura que não aparecem na lista não têm nenhum valor declarado ao TSE):

Fortaleza

José Sarto: R$ 17.350.000,00

André Fernandes: R$ 13.343.000,00

Cap. Wagner: R$ 12.505.180,00

Evandro Leitão: R$ 11.074.193,33

Eduardo Girão: R$ 2.527.940,00

Técio Nunes: R$ 850.000,00

George Lima: R$ 136.730,08

Zé Batista: R$ 55.250,00

TOTAL: R$ 57.842.293

Recife

Dani Portela: R$ 1.428.550,00

Daniel Coelho: R$ 7.800.000,00

Gilson Machado: R$ 6.000.000,00

João Campos: R$ 9.405.000,00

Ludmila: R$ 40.373,33

Simone Fontana: R$ 75.480,00

Tecio Teles: R$ 249.970,00

TOTAL: R$ 25.999.373

Salvador

Bruno Reis: R$ 20.657.800,00

Eslane Paixão: R$ 66.900,00

Geraldo Junior: R$ 3.273.000,00

Giovani Damico: R$ 1.340,00

Kleber Rosa: R$ 815.436,75

Victor Marinho: R$ 41.000,00

TOTAL: R$ 14.855.476

São Luís

Dr Yglésio: R$ 784.000,00

Duarte: R$ 3.216.750,00

Eduardo Braide: R$ 4.011.400,00

Fábio Câmara: R$ 1.407.000,00

Flávia Alves: R$ 2.074.040,00

Franklin: R$ 120.000,00

Saulo Arcangeli: R$ 82.597,50

Wellington do Curso: R$ 322.800,00

TOTAL: R$ 10.611.187

Maceió

JHC: R$ 7.207.000,00

Lenilda Luna: R$ 27.237,00

Lobao: R$ 58.487,00

Rafael Brito: R$ 6.112.582,07

Total: 13.405.306

João Pessoa



Cícero Lucena: R$ 2.997.400,00

Luciano Cartaxo: R$ 3.380.776,98

Marcelo Queiroga: R$ 3.957.000,00

Ruy Carneiro: R$ 4.072.550,00

TOTAL: R$ 14.407.727



Teresina



Dr Pessoa: R$ 389.500,00

Fabio Novo: R$ 3.309.348,00

Francinaldo Leão: R$ 115.421,00

Geraldo Carvalho: R$ 27.700,00

Professor Tonny: R$ 168.791,04

Silvio Mendes: R$ 2.955.027,88

Telsirio Alencar: R$ 36.100,00

TOTAL: R$ 7.001.887

Natal



Carlos Eduardo: R$ 5.082.025,00

Nando Poeta: R$ 60.090,00

Natália Bonavides: R$ 6.789.501,26

Paulinho Freire: R$ 6.397.245,00

Rafael Motta: R$ 312.576,00

TOTAL: R$ 18.641.437

Aracaju



Candisse Carvalho: R$ 2.050.500,00

Delegada Danielle: R$ 3.651.500,00

Emília Correa: R$ 5.600.100,00

Luiz Roberto: R$ 5.000.000,00

Niully Campos: R$ 420.000,00

Yandra: R$ 5.211.000,00

Zé Paulo: R$ 118.270,00

TOTAL: R$ 22.051.370

Rio de Janeiro



Alexandre Ramagem: R$ 26.050.000,00

Carol Sponza: R$ 299.385,72

Cyro Garcia: R$ 247.540,00

Eduardo Paes: R$ 21.300.000,00

Marcelo Queiroz: R$ 3.727.000,00

Rodrigo Amorim: R$ 2.949.000,00

Tarcísio Motta: R$ 4.529.310,00

TOTAL: R$ 59.102.235

Belo Horizonte



Bruno Engler: R$ 16.107.000,00

Carlos Viana: R$ 10.081.892,92

Duda Salabert: R$ 8.501.122,00

Fuad Noman: R$ 18.044.324,01

Gabriel: R$ 4.061.838,29

Indira Xavier: R$ 22.113,29

Mauro Tramonte: R$ 9.733.013,00

Rogerio Correia: R$ 8.360.574,29

Wanderson Uchoa: R$ 147.000,00

TOTAL: 75.058.877



São Paulo

Altino Prazeres: R$ 425.200,00

Beto Haddad: R$ 119.026,90

Datena: R$ 3.696.000,00

Guilherme Boulos: R$ 65.662.114,03

Marina Helena: R$ 2.810.500,27

Pablo Marçal: R$ 6.233.756,80

Ricardo Nunes: R$ 44.306.450,15

Ricardo Senese: R$ 7.325,00

Tabata Amaral: R$ 16.799.502,94

TOTAL: R$ 140.059.877



Vitória



Assumção: R$ 2.105.120,00

Camila Valadão: R$ 679.819,54

Du: R$ 690.000,00

João Coser: R$ 2.626.178,22

Lorenzo Pazolini: R$ 3.611.000,00

Luiz Paulo Vellozo Lucas: R$ 2.425.301,50

TOTAL: R$ 12.137.419

Curitiba



Cristina Graeml: R$ 233.529,96

Eduardo Pimentel: R$ 12.391.884,19

Luciano Ducci: R$ 8.185.181,70

Luizão Goulart: R$ 572.500,00

Maria Victoria: R$ 4.537.000,00

Ney Leprevost: R$ 9.041.058,45

Professora Andrea Caldas: R$ 239.165,00

Roberto Requião: R$ 142.311,17

Samuel de Mattos: R$ 46.685,00

TOTAL: R$ 35.389.288

Porto Alegre



Carlos Alan: R$ 30.300,00

Fabiana Sanguiné: R$ 71.430,00

Felipe Camozzato: R$ 585.126,08

Juliana Brizola: R$ 6.909.000,00

Luciano do MLB: R$ 97.294,20

Maria do Rosário: R$ 8.582.219,66

Sebastião Melo: R$ 8.057.300,15

TOTAL: R$ 24.332.670



Florianópolis



Carlos Muller: R$ 23.050,00

Dário: R$ 4.288.727,00

Lela: R$ 1.602.466,33

Marquito: R$ 1.009.445,00

Mateus Souza: R$ 800,00

Pedrão: R$ 1.550.200,00

Portanova: R$ 6.500,00

Topázio: R$ 5.104.396,33

TOTAL: R$ 13.585.584



Goiânia



Adriana Accorsi: R$ 4.968.326,14

Fred Rodrigues: R$ 2.518.000,00

Mabel: R$ 8.097.673,00

Matheus Ribeiro: R$ 3.167.400,00

Rogério: R$ 1.000.000,00

Vanderlan Cardoso: R$ 6.900.000,00

TOTAL: R$ 26.651.399



Campo Grande



Adriane Lopes: R$ 1.930.500,00

Beto Figueiró: R$ 109.290,00

Beto Pereira: R$ 10.368.500,00

Camila Jara: R$ 3.520.203,35

Luso de Queiroz: R$ 82.000,00

Rose Modesto: R$ 9.101.000,00

TOTAL: 25,111,493

Cuiabá



Abilio: R$ 9.051.889,88

Eduardo Botelho: R$ 13.152.066,66

Kennedy: R$ 2.576.850,00

Lúdio: R$ 5.311.161,33

TOTAL: R$ 30.091.967



Rio Branco



Dr Jenilson: R$ 124.524,47

Jarude: R$ 230.000,00

Marcus Alexandre: R$ 627.700,00

Tião Bocalom: R$ 515.290,00

TOTAL: R$ 1.497.514



Manaus



Amom Mandel: R$ 845.885,00

Capitão Alberto Neto: R$ 7.352.000,00

David Almeida: R$ 5.974.150,00

Gilberto Vasconcelos: R$ 61.300,00

Marcelo Ramos: R$ 2.195.238,69

Roberto Cidade: R$ 8.095.067,40

Wilker Barreto: R$ 400.551,20

TOTAL: R$ 24.924.192

Macapá



Aline 10: R$ 2.050.000,00

Dr Furlan: R$ 1.318.000,00

Gianfranco: R$ 20.550,00

Patricia Ferraz: R$ 763.900,00

Paulo 50: R$ 1.748.500,00

Sharon Braga: R$ 17.600,00

TOTAL: R$ 5.918.550



Belém



Delegado Eder Mauro: R$ 2.542.275,68

Delegado Eguchi: R$ 105.000,00

Edmilson Rodrigues: R$ 2.084.500,00

Igor: R$ 2.113.408,11

Ítalo Abati: R$ 51.283,30

Jefferson Lima: R$ 2.002.500,00

Raquel Brício: R$ 25.093,33

Thiago Araújo: R$ 1.929.014,00

Well: R$ 35.800,00

TOTAL: R$ 10.888.874

Porto Velho



Célio Lopes: R$ 3.282.255,35

Dr Benedito Alves: R$ 268.000,00

Juíza Euma Tourinho: R$ 2.497.750,00

Léo: R$ 2.018.500,00

Mariana Carvalho: R$ 5.422.000,00

Ricardo Frota: R$ 27.000,00

Samuel Costa: R$ 320.000,00

TOTAL: R$ 13.835.505



Boa Vista



Arthur Henrique: R$ 2.000.000,00

Catarina Guerra: R$ 2.971.600,00

Lincoln Freire: R$ 80.000,00

Mauro Nakashima: R$ 434.800,00

Nicoletti: R$ 3.000,00

TOTAL: R$ 5.489.400

Palmas



Eduardo Siqueira Campos: R$ 3.100.500,00

Janad Valcari: R$ 8.055.000,00

Lucia Viana: R$ 115.026,48

Professor Junior Geo: R$ 1.211.200,00

TOTAL: R$ 12.481.726