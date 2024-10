Domingos Filho faz balanço sobre PSD no Ceará e afirma que sigla é a terceira força no Estado

Foto: FCO FONTENELE Domingos Filho (PSD) em entrevista no podcast Jogo Político do O POVO

O presidente estadual do PSD, Domingos Filho, fez um balanço sobre o partido no Ceará, após o primeiro turno das eleições municipais, em entrevista ao podcast Jogo Político nesta segunda-feira, 14. Para ele, a sigla se consolidou como terceira força no Estado.

Para Domingos, o partido fez uma boa campanha ao garantir 15 prefeituras das 19 que tinha anteriormente. Ele ainda fez uma cronologia desde 2020, em que a sigla tinha 28 partidos, e passou para 24 em 2022, até chegar a 19 nestas eleições. A sigla ainda disputa o segundo turno em Caucaia, com Naumi Amorim (PSD).

“Então nós temos hoje 19 prefeitos, dos 19 prefeitos, nós elegemos 15 e estamos disputando Caucaia, que sozinho representa todos os outros juntos. Nós estamos em grandes municípios, médios municípios e pequenos municípios”, explicou.

Ele também avaliou que a legenda elegeu 19 vice-prefeitos, dez sendo mulheres, além de 270 vereadores, das quais 40 são mulheres. O partido também está disputando a eleição de Fortaleza, com a deputada estadual Gabriella Aguiar como vice-prefeita do candidato Evandro Leitão (PT).

No entanto, o presidente estadual do partido lamentou a perda das prefeituras de Barreira, Independência e Aiuaba, mas analisou que neste cenário, o PSD sai como terceira força no Ceará.

“Esperamos ganhar agora com o Naumi e ter a nossa contribuição com a vice em Fortaleza. Acho que no geral e na população representada, nós passamos a ser isso, a terceira força do Estado”, explicou.

Ele ainda avaliou o cenário de aliança e disputa do PSD e PT, que está junto na eleição de Fortaleza e concorrendo em Caucaia.

“Nós estamos aqui apoiando Evandro Leitão, temos a deputada Gabriella Aguiar, nossa filiada do PSD, como candidata a vice. Em Caucaia nós estamos com o Naumi Amorim, que é o nosso candidato, quis o destino que o segundo turno lá fosse entre PT e PSD, aqui estamos juntos e lá estamos separados”, completou.



“Me parece que meu amigo errou muito” diz Domingos sobre RC



Domingos ainda comentou sobre o apoio do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) à candidatura de André Fernandes (PL) à Prefeitura de Fortaleza, que disputa com Evandro Leitão. O presidente do PSD afirmou que conversou com RC e avaliou que o “rancor não é um bom companheiro” em movimentos de decisão.



Domingos explicou que o seu pedido a Roberto foi para fazer o que o ministro da Educação Camilo Santana (PT) e o senador Cid Gomes (PSB) propuseram, que era “um reencontro das lideranças” que apoiaram o governo de Cid e de Camilo, até o fim da aliança do PDT e do PT em 2022, na eleição para governador. Há dois anos, o grupo petista queria Izolda Cela, na época do PDT, concorrendo ao cargo, mas o grupo de Ciro Gomes (PDT) quis RC, que prevaleceu como candidato.



“Então, eu esperava que isso pudesse ter alguma possibilidade, ou não tendo isso, compreendendo a decisão dele também, ir para uma neutralidade. Me parece que meu amigo errou muito. Errou muito porque foi um cavalo de pau 360º graus, porque ninguém foge da questão ideológica disso, não tem como fugir”, analisou.



O presidente do PSD ainda avaliou que a decisão é insensata e Roberto não está pensando na população de Fortaleza. “Mas e aí é onde me parece que entra a insensatez da decisão, o povo não tá sendo visto nisso, as políticas públicas não estão sendo vistas nisso, Fortaleza, a quarta capital, não está sendo vista”, completou.

Ele ainda explicou que acredita que essa seja uma estratégia de tentar derrotar Camilo Santana no Ceará.



“Isso está sendo uma estratégia de tentar enfraquecer alguém e zero preocupação com o povo de Fortaleza. Se entregar uma gestão em que é o gestor (Sarto) foi o mais atacado, pelo conjunto de suas dificuldades e depois, o candidato (André) passa a ser apoiado pela gestão e por esse agrupamento de líderes políticos, em função de tentar derrotar o Camilo”, avaliou.



Sarto “é o maior ativista do André Fernandes”



Domingos também fez uma avaliação dura do prefeito José Sarto (PDT), que declarou neutralidade na disputa ao Paço Municipal de Fortaleza. Para o presidente do PSD, o gestor é “o maior ativista de André Fernandes”.



“Ele é o maior ativista do André Fernandes, porque ele não pode se abraçar com ele, mas olha onde estão as estruturas dele. Então vai dizer a mim que metade dos vereadores de absoluta proximidade do prefeito Sarto aderiram ao André sem uma aquiescência, é muito claro”



Parte do PDT e nomes de confiança de Sarto, como os vereador Gardel Rolim e Didi Mangueira, declararam apoio à candidatura de Fernandes, enquanto outra parte da sigla está com Evandro Leitão.



Para Domingos, esses membros do PDT querem manter a mesma posição que tinham na gestão de Sarto e veem em André uma possibilidade para o feito.



“Então o André passa a ser é um puxadinho do Sarto, porque a partir do instante que se fosse o caso, espero que não, que André vencesse as eleições, imagina os que ficarão ao seu lado. Ele não tem nenhuma experiência política de gestão. Quem é que tem quadro para oferecer? É o Sarto”, completou.



Para ele, apesar de Roberto Cláudio ter declarado apoio ao candidato bolsonarista e Sarto não, é o ex-prefeito que é “apoiador” da campanha de André.



“Eles tentam esconder e botar o Roberto, mas na verdade, o grande monitorador e apoiador da campanha do André se chama José Sarto”, finalizou.

