Cid chama André de "oportunista" e diz que candidato é apoiado por quem "manda" na Prefeitura

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2024: Cid Gomes entra na campanha de Evandro Leitão. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O senador Cid Gomes (PSB) declarou nesta segunda-feira, 21, que os "grandes padrinhos" do prefeito José Sarto (PDT) estão apoiando André Fernandes (PL) não por um desejo de mudança, mas, sim, para se manterem na Prefeitura.

Em ato com prefeitos e membros do PSB com Evandro Leitão (PT), postulante ao Executivo da capital cearense, Cid, porém, alegou que o candidato bolsonarista não é confiável e o chamou de "oportunista", pelo fato de o candidato do PL, antes, dizer que não queria apoios, mas hoje estar aliado "de quem manda na Prefeitura", segundo o senador.

"Os padrinhos do Sarto, os grandes padrinhos do Sarto estão com ele (André). Portanto, não estão acreditando em mudança, estão acreditando que vão permanecer na Prefeitura se o candidato adversário for eleito", disse em entrevista coletiva.



Sarto, até o momento, se mantém neutro em relação ao segundo turno, apesar de exonerações na Prefeitura. Os demitidos alegam perseguição. O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) declarou apoio a André e tem atuado na campanha, assim como a grande maioria dos vereadores do PDT e até mesmo Ciro Gomes, que embora não tenha se pronunciado defendendo Fernandes, tem atacado o PT e articulado nos bastidores em favor do candidato do PL.

"A gente começa a ver as incoerências das pessoas aí. Diz que não queria apoio de ninguém, que era o candidato só da caixinha de som e agora tá está recebendo o apoio do status quo, exatamente de quem manda na Prefeitura de Fortaleza", afirmou Cid.

"Eu não acredito que essas pessoas tenham assumido compromisso com ele se não tiver havido um compromisso de volta. Pra mim ficou claro que o André é um oportunista, que faz qualquer negócio, não é confiável, mas deve ter se comprometido em manter a estrutura que está aí hoje na Prefeitura de Fortaleza", completou.

Questionado diretamente sobre o apoio de Roberto Cláudio, ex-aliado de Cid, o senador disse achar que não deveria emitir opiniões e que cada um tem o direito de escolher, mas ressaltou que a política não deve ser feita com o "fígado".

"Eu devia nem emitir opiniões sobre isso. Acho que cada um tem o direito de fazer a escolha que quiser. Mas eu acho que muitas vezes a política ela faz com que as pessoas ajam não pela cabeça, não pelo coração, mas pelo fígado. E o fígado não é um bom conselheiro. O fígado é mágoa, rancor. Mas, enfim, cada um toma os seus caminhos", afirmou.



Com informações do repórter Marcelo Bloc