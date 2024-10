Bolsonaro vence em 'Sampa', PT de Lula volta a ter capital e Centrão sai fortalecido

Foto: Evaristo Sá/ AFP LULA teve maior êxito como cabo eleitoral em Fortaleza

As eleições municipais de 2024 consolidaram o chamado Centrão como principal vitorioso, com cerca de 3.500 prefeitos eleitos, mas tanto o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como o ex-chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL) tiveram motivos para comemorar o resultado final do pleito, apesar de também terem sofrido derrotas importantes.

Levando em consideração só as capitais, dez nomes apoiados por Bolsonaro foram eleitos, inclusive no maior colégio eleitoral do Brasil, São Paulo, e o partido dele elegeu 515 prefeitos ao todo, sendo a 5ª com maior número de vencedores.

Embora com apoio discreto, a vitória de seu candidato oficial em terras paulistanas, Ricardo Nunes (MDB), contra o candidato apoiado por Lula (PT), foi, contudo, o maior êxito do bolsonarismo nas eleições deste ano.

Por outro lado, principalmente no 2º turno, o ex-presidente da República viu vários prefeituráveis apoiados por ele serem derrotados em capitais como Fortaleza, Curitiba, Belém, Manaus, Belo Horizonte, Goiânia e Palmas.

Um deles, inclusive foi ministro da Saúde em seu governo, durante o período da pandemia de Covid-19, Marcelo Queiroga (PL), que perdeu para Cícero Lucena (PP), do partido de Arthur Lira, na disputa em João Pessoa (PB).

A sigla do presidente da Câmara dos Deputados, aliás, foi a terceira que mais fez prefeitos em 2024, com 752 candidatos majoritários eleitos, atrás de outros dois partidos do Centrão, o PSD que fez 891 e o MDB que fez.

Completa a lista das quatro siglas mais votadas para chefiar prefeituras pelo País, outro partido do bloco, o União Brasil, que fez 591. Vale citar também o Republicanos, que ficou na 6ª posição, com 440 prefeitos. Ao todo, o Centrão comandará metade das capitais brasileiras, a partir de 1º de janeiro de 2025.

Já o presidente Lula viu o PT passar de 184 prefeituras em 2020 para 252, repetindo o desempenho de 2016 e voltando a figurar entre as dez siglas com maior número de candidatos eleitos a cargos majoritários municipais. Em 2012, contudo, no melhor momento eleitoral do partido em disputas municipais, foram 625 candidatos a prefeitos a vencer. Em 2024, a vitória em Fortaleza, com Evandro Leitão, foi, sem dúvida, o maior êxito para o partido que não tinha conseguido eleger nenhum prefeito em capitais no pleito passado.

Além disso, Lula viu, ainda no 1º turno, candidatos apoiados por ele vencerem em duas grandes metrópoles brasileiras, Recife, com João Campos (PSB), e Rio de Janeiro, com Eduardo Paes (PSD), ambos com mais de 60% dos votos válidos. No caso da capital fluminense, a vitória teve o simbolismo ainda de ter ocorrido no principal reduto bolsonarista do País.

O presidente da República, porém, também assistiu o seu partido sofrer uma derrota dura em Porto Alegre, onde a candidata Maria do Rosário não chegou a 40% dos votos válidos em disputa com o candidato à reeleição Sebastião Melo (MDB), a despeito dos questionamentos que o emedebista sofreu no contexti das enchentes que devastaram a capital gaúcha.